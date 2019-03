The Cardigans: Levántate y brilla

Casi 15 años sin novedades discográficas, con pocas giras y sin mucho afán de publicitarse, pareciera ser una receta para el olvido, pero con The Cardigans no existe Alzheimer que pueda generar algo que borre los recuerdos. De hecho, con cada visita pareciera que su capacidad de enganchar públicos variopintos se acrecienta. Esto muestra cómo las canciones se vuelven instrumentos atemporales de identificación, idealización, goce, ocio y, más importante para pasar la barrera del tiempo, energía en estado puro.

La banda sueca había visitado Chile con dos shows el año 2015, basando los sets en sus tres últimos discos editados y sin canciones nuevas; ese era el similar panorama que se avizoraba con el doblete de presentaciones que The Cardigans agendó en Santiago y en Concepción. Si hace tres años y medio hubo una sensación de haber encontrado la laminita del álbum que faltaba, en esta nueva ocasión lo que queda es el disfrute en un estado casi puro.

La Cúpula Multiespacio estaba repleta, con tickets agotados, y no era por un hit en particular o por una noticia viral. Mucho hubo de boca a boca, de buenos comentarios, de decir que The Cardigans no era sólo “Lovefool” y “Carnival”, y ahí radica algo que diferenció la jornada del viernes 15 de marzo de 2019 –que partió con absoluta puntualidad a las 22:00 horas– de otros espectáculos: con el correr del show, existe una posibilidad de descubrimientos que maravillan mediante la sorpresa y la pulcritud que los suecos imprimen a cada obra pop que generan.

Partieron con “Erase/Rewind”, éxito de “Gran Turismo” (1998), ese disco que parecía darle un carácter frontal y sofisticado a una banda a la que, luego quedaría claro, le interesaba más expresar historias y humanidad, que es lo que destilan temas como “You’re The Storm” o “Feathers And Down”. En medio de la voz un poco quebrantada, pero siempre con amplia proyección de Nina Persson, se mezclan historias de amor, de supervivencia, de autorreflexión y de relaciones humanas. Eso hace que el quinteto brille, aunque Nina se salte medio compás en “Little Black Cloud”, y aunque la idea del solo de Moto Boy (guitarrista que reemplaza en las giras al ausente Peter Svensson) en “Hanging Around” tarde en tener sentido completo. The Cardigans brilla a través de un cancionero que puede apelar a un rock directo, como en “I Need Some Fine Wine And You, You Need To Be Nicer” o a un cuasi folk que crece pasito a pasito en “And Then You Kissed Me”. Y en medio, la entrega de amor para todas partes.

Se podría decir que el público pecó un poco de frialdad en aquellas canciones que no eran hits planetarios, pero también había un respeto implacable al acto de escuchar. Probablemente, muchos no habían puesto tanta atención a la súplica de un amor bueno que es “Holy Love” o a la capacidad vocal de Nina en una canción que la exigió mucho, como es “Don’t Blame Your Daughter (Diamonds)”. Esto permitió disfrutar de canciones sorpresivas en el setlist, como “Marvel Hill”, track favorito de varios fans de “Gran Turismo”, o de una versión jazzera de “Ironman” de Black Sabbath, que en manos de The Cardigans queda como una sensual invitación a la fortaleza.

La mayor sorpresa fue una que se repitió respecto a 2015: la versión bilingüe, en sueco y español, de “Gracias A La Vida” de Violeta Parra. Persson dijo que es una canción importante para su generación, que luego del Golpe Militar en Chile, en Suecia se tradujo y se cantaba en los colegios, por lo que crecieron con ella. Eso se notaba en la solemnidad que ponía Nina en la interpretación, conociendo las palabras, incluso en esas estrofas de la segunda mitad en español. No era un gesto para los fans, sino para ese entendimiento de la belleza de la vida que unía a suecos con chilenos a través de la canción, sentimiento que inundó los 85 minutos de show.

Magnus Sveningsson se cayó, pero eso no le impidió ser una luz en el escenario, generando ternura, pese a su aspecto intimidante, y también entregando parte del peso que separa las canciones de The Cardigans del montón en el pop. Esto se notó especialmente en “My Favourite Game”, donde las líneas de bajo eran implacables y tenían un sentido mucho más experimental. Es esa mezcla de aproximaciones a la interpretación la que hace de The Cardigans algo tan único, que puede sonar liviano en un single como “Carnival” y también pesado en una canción claustrofóbica como “Hanging Around”.

El cierre con “Lovefool” fue un servicio a los fans de la superficie de la carrera de una banda que, en vivo, ha podido mostrar en Chile su calidad y una madurez que viene de aquel que observa su obra y entiende que puede trascender el tiempo y las nostalgias estacionarias. The Cardigans no tiene novedades en casi 15 años, pero eso poco importa cuando las canciones suenan tan frescas, que se vuelven un recuerdo del hoy y se levantan para brillar casi sin esfuerzo, redundando en noches de cariño y admiración como pocas veces se puede ver en estos tiempos de la adulación fugaz y el smartphone por los aires. Un lujo.

Setlist