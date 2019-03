The Adicts: Vámonos de fiesta

Cuarenta años de trayectoria no los tiene cualquiera, eso bien lo sabe The Adicts que se ha dedicado a predicar su mensaje durante varios lustros sin resistirse al inevitable paso del tiempo. Bajo el contexto de celebrar una carrera llena de diferentes hitos, además de presentar sus nuevas composiciones, la banda llegó a Santiago para tocar en el Club Blondie un completo repaso de su catálogo ante la atenta presencia de sus leales fanáticos.

La tarde comenzó con la agrupación femenina KeRuede, la cual, a punta de una contestataria mezcla de punk y ska, animó a los primeros entusiastas que llegaron hasta el Club Blondie, presentando parte de su repertorio y resaltando algo cada vez más necesario: la presencia de artistas femeninas en cualquier tipo de evento musical que se realice en nuestro país.

Luego, llegó la agrupación Faltan Money’s, quienes, con un estilo un poco más tradicional pero no por eso menos potente, llevaron las revoluciones hasta lo más alto a punta de un punk rock lleno de sentido social y letras con una urgencia de aquellas, donde se plantean esas incomodas realidades sin mayores maquillajes.

El ambiente estaba listo y dispuesto para la fiesta; la premisa principal de la noche era pasarla bien y eso se sentía en el aire, ya que desde el primer minuto todo fue alegría para el público junto a “Let’s Go”, canción que inició un repertorio que iría pasando por distintos puntos clave de la historia de los británicos, siempre con el buen humor y sentido de espectáculo en el escenario que los caracteriza.

Si bien, musicalmente hablando, el sonido de The Adicts se acerca al punk más tradicional, su puesta en escena goza de mucho colorido y un condimento de felicidad que en algunas ocasiones contrarresta las temáticas de sus líricas, así como sus potentes riffs en lo más callejero de la palabra. Con un libreto casi sin desviaciones, la banda fue pasando por importantes tracks de su carrera, como “Joker In The Park”, “Horrorshow” o “And It Was So”, las que sonaban sin descanso alguno mientras la gente pasaba un buen momento en la pista de Club Blondie. Con diez trabajos de estudio y 40 años de trayectoria, el conjunto mantiene la misma energía de siempre, lo que se veía en cada una de las interpretaciones que entregaban en escena; The Adicts es una de esas bandas que sigue adelante mucho más dignamente que otros estandartes del rock, por lo que son capaces de seguir sonando tan bien como en antaño.

No hay duda de que el carisma de su vocalista Keith Warren, más conocido como “Monkey”, es una de las partes esenciales para sostener un show que nunca cae en el aburrimiento; pese a que muchos puedan criticar el sentido monótono del punk, aquí cada canción es una experiencia, lo que está principalmente argumentado en los años de circo que el conjunto posee, ya que no todos se pueden dar el lujo de celebrar tantas décadas de trayectoria y, además, con un trabajo nuevo como lo es “And It Was So!” de 2017, el que, mediante su canción homónima, “Talking Shit” y “Gimme Something To Do”, recibió su merecido espacio dentro de un setlist que logró darle cabida a gran parte de los trabajos del conjunto, por lo menos a los más importantes, como “Songs Of Praise” (1981) y “Sound Of Music” (1982), sus primeras dos obras y las que se llevaron casi la gran parte del repertorio en esta noche de domingo. Por supuesto, Monkey no hace todo solo, ya que las actuaciones de Pete “Pete Dee” Davison en guitarra y el baterista Michael “Kid Dee” Davison complementan muy bien el combo de lo que entrega el conjunto en escena.

Ya para el final, fueron llegando muchas de las favoritas de la audiencia, tales como “Crazy”, “Who Spilt My Beer?” y “Chinese Takeaway”, con una fiesta que seguía sin parar: todos cantaban, todos saltaban y el ambiente se propiciaba para continuar con la tripleta que cerró el show, “Viva La Revolution”, “You’ll Never Walk Alone” y finalmente su punketa versión de “Ode To Joy”, la que, a punta de guitarras, finiquitó una presentación donde la rabia característica de su estilo tomó un segundo plano por un sentido de comunidad mucho más amigable.

Luego de presenciar un show de estas características, no hay duda de que The Adicts es una banda que sabe cómo resistir el paso del tiempo. Mientras otros grupos con similar o menor trayectoria se fueron convirtiendo en deplorables parodias de ellos mismos, los liderados por Monkey se paran dignos y confiados ante cualquier contexto, manteniendo un legado que quizás no ha entregado nada novedoso ni avanzado, pero que sí se hizo su lugar en la memoria colectiva de quienes han recorrido este largo camino junto a ellos. La invitación es clara y parece indeclinable, nos vamos de fiesta y eso es lo único que importa.

Setlist