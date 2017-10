Suffocation: Directo a las venas

martes, 3 de octubre de 2017 | 1:50 pm | Comentarios (2)

Dentro del death metal suelen crearse diferentes ramas, ya sea en torno al sonido o a la estética, recopilando elementos desde diferentes veredas y dándole una vuelta de tuerca a lo que ya estaba inventado. El caso de Suffocation se aloja bajo esta lógica: desde su formación a principios de los noventa se caracterizaron por su death metal con evidentes influencias de grindcore, lo que les hizo ganarse la etiqueta de brutal death metal. Con un estilo crudo y agresivo, la banda ha lanzado ocho álbumes de estudio, siendo “…Of The Dark Light” (2017) el último de ellos y motivo de promoción durante esta gira, la que además no contó con la presencia del bajista Derek Boyer, debido a que se encuentra enfermo en casa, según palabras del propio Frank Mullen, vocalista del grupo.

Los nacionales Soulinpain fueron los encargados de abrir el show, trayendo toda su potencia y animando al público que poco a poco comenzaba a entrar en sintonia con su música. La labor del bajista y vocalista, Nicolas Guiñez, como frontman permitió una cercanía con la gente a modo de hermandad, logrando incluso armar algunos pequeños mosh pit con sus composiciones. Una vez finalizado el show de los chilenos, fue la propia banda neoyorquina la que ingresó a probar sus instrumentos, afinando cada detalle para lo que vendría después. Minutos pasados las 10 de la noche, Suffocation arremetió con “Thrones Of Blood“, y el resto fue historia.

Esto, porque la banda se encarga de que su show sea una verdadera masacre de sonidos, en parte gracias a los poderosos riffs de Terrance Hobbs junto a Charlie Errigo, además de la densa estridencia que genera la batería de Eric Morotti, cuyos redobles sonaban como verdaderos mazazos al cráneo de los presentes. Así fueron pasando canciones como “Pierced From Within“, “Funeral Inception” o la celebrada “Effigy Of The Forgotten“, proveniente desde el LP del mismo nombre lanzado en 1991. Las cervezas volaban sobre las cabezas del público y la pista del Club Blondie se convirtió en un verdadero campo de batalla, mientras la banda se encargaba de despachar “Clarity Through Deprivation“, el segundo de los únicos dos cortes que fueron presentados de su último álbum.

El trabajo tan metódico y sin errores que realizan Hobbs y Errigo, se mezcló de una muy buena manera a la agresiva y oscura voz de Mullen, permitiendo una interpretación verdaderamente avasalladora de canciones tan potentes como “As Grace Descends“, “Entrails Of You” o toda la locura y brutalidad de “Surgery Of Impalement“, dando demostraciones de un metal pesado y directamente a las venas, sin escatimar en recursos para sonar fuerte y envolvente, pese a la ausencia del bajista, situación que la banda supo sortear de buena manera durante toda su presentación. Ya hacia el final, tracks como “Infecting The Crypts” o “Devoid Of Truth” finiquitaron una presentación que no se quedó corta de ganas ni de energía.

El regreso de Suffocation logró trascender en sus fanáticos, prometiendo un nuevo capítulo en esta historia de amor entre nuestro país y las corrientes más extremas del metal. A pesar de lo anecdótico y diferente que pudo ser el show en distintos aspectos (como la ya mencionada alteración en el grupo, o el cambio de fecha de septiembre pasado hasta ahora), los fanáticos parecieron perdonar todo y disfrutar de un show que, aunque no pudo ser entregado en su forma original, igualmente fue recibido con brazos abiertos por quienes llegaron a disfrutar de ese maldito y agresivo sonido.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Thrones Of Blood Pierced From Within Return To The Abyss Funeral Inception Effigy Of The Forgotten Clarity Through Deprivation Liege Of Inveracity As Grace Descends Entrails Of You Surgery Of Impalement Catatonia Infecting The Crypts Devoid Of Truth

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado