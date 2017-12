Strung Out: Memorias y recuerdos

Hay encuentros que tardan en realizarse, pero cuando ocurren, se vuelven una experiencia imperecedera. Así fue la velada que se vivió dentro del Domo San Diego durante el esperado debut de Strung Out en Santiago. La banda, con más de 25 años de trayectoria, supo satisfacer a sus fanáticos durante una jornada memorable, que revivió los mejores años de la escena punk californiana de los noventa.

La apertura estuvo a cargo de los locales Childdish, quienes calentaron los motores para un reducido público que comenzaba a ocupar el recinto. “La Perversión”, “Oídos Sordos” y “Nuestra Amistad” movieron a los asistentes en un show que dio buena muestra de punk rock en corte melódico. Los teloneros cerraron con “A La Derecha” y “+1”, finalizando una presentación correcta a pesar de la escasa gente reunida en el recinto.

El Domo San Diego comenzaba a llenarse cuando Strung Out subía al escenario, siendo recibidos entre aplausos de sus fanáticos. La banda abrió con “Everyday”, provocando el revuelo inmediato y los primeros stage dives. La intensidad no se hizo esperar con “Rebellion Of The Snakes” y “Too Close To See”, mostrando el entusiasmo de su frontman, Jason Cruz, quien no dudó en recoger una bandera que recibió como obsequio mientras recorría el escenario. Entre gritos de frenesí, Cruz aprovechó de agradecer a los presentes durante la primera pausa de la banda. “Bring Out Your Dead” retomó la carga del show, acompañada por un amplio coro por parte del público, para luego interpretar “Soulmate”, homenajeando a otra agrupación ilustre de la escena, No Use For A Name.

Ya con la mitad de concierto recorrido, “Deville” marcó uno de sus puntos más altos, abriendo un gran mosh pit que invitaba a los presentes a girar alrededor. Sin tiempo para bajar los ánimos, “Exhumation Of Virginia Madison” continuó con el derroche de energía para cerrar con “Solitaire”, entregando una de las tripletas más fuertes del repertorio de los californianos, uno que continuaba con el reconocible riff del bajista Chris Aiken para dar inicio a “Firecracker”, una de las canciones más coreadas por el respetable.

Strung Out comenzaba a despedirse con su clásico “Match Box”, canción que dio el espacio para una hábil maniobra entre Cruz y Aiken, quienes intercambiaron sus roles a mitad de la interpretación. Como si fuese poco, Chris Aiken se despedía de Santiago lanzándose hacia el público completamente emocionado. La banda se retiraba del escenario, a pesar del entusiasmo que aún podía percibirse en el lugar. Durante el encore se dio más tiempo para la distensión, propinando los golpes finales con “Linoleoum”, tributando a NOFX, y “Gear Box”. El cierre definitivo dio un último espacio para los homenajes, en esta ocasión con un cover de “Bark To The Moon” de Ozzy Osbourne en clave de hardcore melódico.

Es curioso que un conjunto con la trayectoria de Strung Out haya tardado tantos años en debutar en escenarios de la capital. Afortunadamente, la banda fue capaz de demostrar energía por montones, inclusive más que en sus registros de estudio, regalando a sus fanáticos una jornada de recuerdos y memorias que quedaran guardadas en sus retinas.

Setlist