Sting & Shaggy: La sociedad de la alegría

Desde el momento en que se supo de la colaboración entre Sting y Shaggy existió un prejuicio ante un proyecto que, en el papel, parecía extraño, pero que se concentraría en la cercanía de ambos artistas hacia los sonidos del reggae para estrenar el álbum “44/876”, lanzado jocosamente el 4/20 pasado (20 de abril en Estados Unidos). Una completa gira mundial acompañó este trabajo, haciendo que el ex The Police llegara nuevamente a nuestro país, esta vez acompañado del jamaicano para repasar sus carreras junto a su trabajo conjunto, en un show que se extendió por dos horas, donde se repasaron los hitos más importantes de cada uno, todo en una clave distendida y relajada, propia del mensaje por el cual se caracteriza el reggae, amo y señor de la velada.

Desde el minuto uno se vivió un ambiente amable y cálido, muy al contrario de lo que se conoce acerca de la personalidad de Sting, siempre preciso y con una seriedad imponente en el escenario. Bastó con el inicio y “Englishman In New York” para que la gente se entregara por completo al hombre inglés y su banda, con Shaggy realizando intervenciones que en un principio se sintieron fuera de lugar, pero que finalmente fueron abrazadas por quienes aprovecharon de disfrutar versiones más frescas de canciones clásicas de Sting, como “We’ll Be Together”, “Fields Of Gold” o verdaderos himnos de The Police como “Message In A Bottle” y “Every Little Thing She Does Is Magic”, dispuestas en el setlist como meras anécdotas, ya que el foco principal fue, más que el álbum conjunto o el recuerdo al proyecto más popular del músico, las carreras paralelas de cada uno. Shaggy, por su parte, incluyó sus canciones a modo de snippet entre los tracks, como “Oh Carolina” previo a “We’ll Be Together”, o “Strength Of A Woman” más adelante en el set.

Un inconfundible olor a cannabis se sentía en las butacas de la platea en el Movistar Arena, cuando Sting y Shaggy terminaban de interpretar su canción “Don’t Make Me Wait”, arremetiendo en seguida con “Angel”, canción original del jamaicano que transportó a los presentes hasta su país de origen, con una impecable sección rítmica por parte de la banda, quienes, comandados por el inglés, otorgaron un pulso y precisión exacta a los cimientos donde se sostuvo la mayoría del repertorio. Así mismo, la interpretación moderna de “Shape Of My Heart” sorprendió agradablemente al público con su sonido actualizado y mucho más accesible que la compleja pero sencilla instrumentalización que tiene su versión original. El reggae volvió a apoderarse del Movistar con “Walking On The Moon”, un cover a “Get Up, Stand Up” de Bob Marley, “So Lonely” y la sorpresiva interpretación de “Hey Sexy Lady”, original de Shaggy que, pese a sus tintes bailables y muy alejados de lo que suele realizar el hombre de The Police, calzó a la perfección dentro del repertorio.

El combo de “Roxanne” y “Boombastic” dieron el final del show, con una audiencia que se negaba a retirar y estaba dispuesta a seguir escuchando a la dupla, la que luego de una ronda de aplausos volvió rápidamente para interpretar una oleada más de hits: “Desert Rose”, “It Wasn’t Me” y “Every Breath You Take”, la más coreada por el público. Así llegó el que parecía el cierre definitivo, uno que incluso tuvo el retiro de parte de los asistentes, pero la banda sorprendió nuevamente y volvieron para interpretar dos canciones más, con una breve versión de “Jamaica Farewell” de Harry Belafonte, seguida de “Fragile”, una de las baladas más importantes en el catálogo de Sting.

Colaboraciones como estas suelen tener un mal término, pero la unión de Sting y Shaggy ha logrado que encuentren un buen puerto para desarrollar su música. Quizás el público no pareció prestar mucha atención a ratos de lo que pasaba con las composiciones más actuales, pero eso es algo que suele repetirse en los shows de artistas como Sting, que gozan principalmente de una fanaticada que en su mayoría sólo espera escuchar los éxitos y no suele tener mucha paciencia con propuestas diferentes. Afortunadamente, anoche no ocurrió lo último, ya que la decisión de impregnar una clave fresca y moderna permitió que la gente se entregara al sentido de pasarlo bien y disfrutar la música, con un Movistar Arena en su mayoría bailando al ritmo de la música, algo que sin la presencia de Shaggy habría sido casi imposible. Nunca está de más desordenarse un poquito, sobre todo cuando se es un artista que ya no necesita demostrar nada más sobre los escenarios.

Setlist