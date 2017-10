Stgo Rock City 2017, Día 2

domingo, 1 de octubre de 2017 | 2:57 pm | No hay comentarios

La segunda jornada de Stgo Rock City la tuvo difícil en su inicio. Una lluvia torrencial se dejó caer sobre la capital durante la tarde del sábado, en una semana donde la llegada de la primavera nos permitió andar de polera y pantalones cortos, haciéndonos pensar que el invierno se había marchado definitivamente. Pero el aguacero no tuvo piedad durante las primeras horas de show, en un día que parecía estar destinado a la fatalidad no sólo por las malas condiciones climáticas, sino que también por las lamentables bajas de nombres de un cartel de bandas que terminó bien distinto a lo que estaba programado cuando se anunció la realización del festival.

Originalmente, Aerosmith, Def Leppard, Ratt y L.A. Guns iban a ser los encargados de armar la fiesta durante este sábado. Primero se cayó Ratt por motivos ajenos a la producción, para ser reemplazados por Marky Ramone y su banda tributo a Ramones. Semanas después lo mismo ocurrió con L.A. Guns, cuyo vocalista, Phil Lewis, tuvo que tratarse médicamente por un problema al oído, teniendo que cancelar la presentación y cediendo su espacio a los chilenos de Kuervos del Sur. Finalmente, en la más controversial y lamentable de todas, Aerosmith anunció la cancelación del resto de la gira por Sudamérica debido a unos problemas médicos de Steven Tyler, que lo obligaron a viajar de vuelta a Estados Unidos para recibir atención médica especializada. Sin saber hasta ahora del estado de salud del carismático frontman, la fecha que cerraba el gran evento de rock de 2017 en Chile se quedaba sin su plato fuerte a tan sólo días de su realización.

El line up definitivo quedó compuesto por Def Leppard como número estelar, seguidos de Tyler Bryant & The Shakedown, quienes se repitieron el plato como segundo nombre potente de la noche, Marky Ramone’s Blitzkrieg para amenizar la tarde con lo mejor de los autores de “I Wanna Be Sedated”, y Kuervos del Sur como número de apertura. De esta manera, el único inconveniente que quedaba por sortear era la lluvia, la que se hizo notar durante las primeras horas de espectáculo, pero no tuvo la fuerza suficiente como para sobreponerse a la fuerza de las dos primeras actuaciones de la tarde, siendo la banda chilena la que estuvo sobre el escenario durante los momentos más críticos, quienes, a punta de rock y energía, supieron mantener activos a los primeros valientes que llegaron a esa hora al Estadio Monumental.

Kuervos del Sur está viviendo su mejor período como banda en la década que llevan de vida. El año pasado realizaron un show que llenó las dependencias del Teatro Cariola, en el lanzamiento de su más reciente disco, “El Vuelo del Pillán” (2016), que vino a sellar un gran año para el grupo. Su presencia está en cada uno de los carteles más importantes del país, y la oportunidad de poder ser parte del evento rockero más bullado del año fue una instancia que el sexteto aprovechó con todo, a pesar del poco público y la lluvia que no se detenía. Sonando como cañón, la banda conquistó a la audiencia con bellas versiones de temas como “Caracol”, “El Árbol del Desierto” y “El Indio”, poniendo término a una presentación que fue muy bien recibida por el público local, quienes brindaron su apoyo en todo momento a una banda que cada día se está haciendo notar más y más por su buena música y gran capacidad de espectáculo. Quizás los más beneficiados con las cancelaciones fue Kuervos del Sur, que, como número de apertura, enfrentándose a la lluvia y a la baja concurrencia, logró llevarse las palmas de la audiencia.

Marky Ramone’s Blitzkrieg es un nombre que vemos con relativa frecuencia por nuestro país, casi siempre como un invitado especial dentro de carteles más holgados, donde su participación sirve como un buen entretenimiento al recrear la mejor época de su banda madre, Ramones, reuniendo en pocos minutos los hits más reconocidos de su repertorio. Y eso es justamente lo que el baterista vino a hacer junto a sus músicos, en un espectáculo que, en sus treinta minutos de duración, hizo que el público ignorara los últimos chaparrones de lluvia y saltará en sus lugares al son de canciones que ya son verdaderos himnos de la cultura pop.

Comenzando con “Rockaway Beach”, la tanda de temas se dejó caer sin pausa alguna o palabras de agradecimiento al público. El punk rock se apoderó del Monumental y clásicos como “I Wanna Be Sedated”, “Pet Sematary” o “Sheena Is A Punk Rocker” sonaron enérgicos de la mano de una banda que sabe hacer bien su pega, sobre todo por parte de su vocalista, quien posee un tono de voz bastante similar al de Joey Ramone. Con “Blitzkrieg Bop”, y con el estadio coreando el tradicional “Hey ho, let’s go!”, Marky Ramone y sus músicos dieron por terminada una presentación que no tenía mayores pretensiones que las de hacer vibrar al público a pura nostalgia. Y así lo hicieron.

Tyler Bryant & The Shakedown debutó en Chile la noche anterior, cuando se encargaron de abrir la jornada que cerró Guns N’ Roses. Teniendo una nueva oportunidad para mostrar su trabajo al público nacional, el norteamericano tomó el mismo set de canciones que la noche anterior y, aprovechando que la lluvia había cesado definitivamente y el sol se había escondido, se tomó el escenario y brilló como si hubiese sido el número estelar de la velada. Dando inicio a su set con “Weak & Weepin’”, la banda conquistó al respetable haciendo gala de un sonido eléctrico y contundente.

Sin mostrar algo fresco en materia musical ni revolucionar el estilo, la virtud de Bryant y su banda radica en la energía que derrochan sobre el escenario además de la impecable ejecución de sus canciones. “Mojo Workin’”, “Lipstick Wonder Woman” y “House That Jack Built” fueron las más destacadas del repertorio que presentaron, llevándose la ovación de la audiencia y declarando que esta era una noche que jamás olvidarán, y lo más probable que así sea, porque en dos días Tyler y su banda tuvieron la oportunidad de “telonear” a tres leyendas del rock mundial frente a un público que poco los conocía, pero que finalmente se entregó a sus guitarras y a sus letras bluseras.

Def Leppard marcó el segundo gran debut que nos trajo Stgo Rock City. Por algún motivo que este redactor aún no puede entender, en sus cuarenta años de historia los ingleses jamás habían pisado un escenario local hasta esta noche, independiente del éxito que cosecharon durante sus mejores años. Ahora, como un número que se sostiene mayormente en la nostalgia, el quinteto aterrizó en Chile con la gran tarea de ser la banda que cerrara estas dos noches de rock. Y a pesar de que no poseen la misma popularidad en nuestro país que monstruos como Aerosmith, se las arreglaron para dar un digno final al festival, con una actuación que repasó lo mejor de su repertorio y dejó felices a los miles de fanáticos que disfrutaron de su hora y media de espectáculo.

Dando inicio al show con “Let’s Go”, sencillo de su álbum homónimo, “Def Leppard” (2015), el conjunto se apoderó del escenario haciendo gala de su poderoso sonido, tiñendo al Monumental de colores y sonidos propios de la época del glam. Fue como volver a los ochenta, más aún cuando sencillos como “Animal”, “Let it Go” y “Love Bites” hacían acto de presencia, provocando el coro multitudinario en el recinto.

La performance del grupo sigue impecable y esto quedó patente en la instrumental “Switch 625”, donde destacó el solo del baterista, Rick Allen, quien dejó a todo el mundo boquiabierto por su destreza en los tarros, pese a contar con un solo brazo y cincuenta años sobre el cuerpo. También hay que destacar el carisma de los músicos sobre el escenario, sobre todo el de Joe Elliot, frontman que se encargó de dirigir la fiesta y mover al público durante clásicos como “Hysteria”, “Rocket” y “Pour Some Sugar On Me”. Para el bis, poniendo la guinda a la torta y siendo dedicadas a Steven Tyler deseándole una pronta recuperación, “Rock Of Ages” y “Photograph” fueron las elegidas para sellar su show y despedir este Stgo Rock City, entre la ovación de un público satisfecho.

Contra viento y marea, contra cancelaciones y polémicas, el festival que prometía la cita rockera más importante del año en nuestro país cumplió con su premisa. Independiente de los obstáculos, la gente pudo disfrutar de una serie de shows impecables, muchos de ellos verdaderas leyendas del rock mundial que tuvimos el privilegio de presenciar en vivo y como parte de un mismo evento. Incluso si todavía se siente el sabor del trago amargo que nos dejó la ausencia de Aerosmith (y el del resto de las bandas que cancelaron), Stgo Rock City cumplió, y durante dos jornadas transformó a Santiago en la capital del rock mundial.

Por Manuel Cabrales y Sebastián Zumelzu

Fotos por Luis Marchant

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado