Steve Rothery: Celebrando conexiones cósmicas

El eclipse total de sol se podrá ver el 2 de julio, pero algunos de sus efectos y coincidencias providenciales se pudieron observar incluso tres noches antes en el Teatro Oriente de Providencia. Steve Rothery es uno de los guitarristas más relevantes en el rock progresivo y, con este género musical siendo parte de esos referenciados como “perfectos” para musicalizar hechos astronómicos, no es raro que el músico haya sido invitado a tocar en tres observatorios en Chile en el contexto del evento astronómico del año. Aprovechando el cariño que tiene por nuestro país, surgió la opción de una fecha para celebrar sus 40 años en Marillion, y precisamente ese es el concepto que estas conexiones cósmicas permitieron: una celebración.

Ante un Teatro Oriente repleto, lo primero que se vio en el escenario tras el telón fue la banda tributo Fugazi, que, con tres canciones y casi veinte minutos, demostró que suena bien, algo que importaría mucho más adelante, porque sólo diez minutos después de Fugazi, Steve Rothery y algunos miembros de su banda, apoyados por Franco Basso en batería y José Luis Ramos en bajo (ambos de Fugazi) comenzarían el show con un clásico de clásicos de Marillion. “Cinderella Search” e “Incubus” se sucedían, y era apenas el comienzo. Gabriel Agudo estuvo más que competente en la entrega vocal para estas canciones, y el argentino además tiene ese carisma contenido, pero claro para convocar a un público devoto a sumarse a aplausos, coreos y más detalles para que participen en un show que luego de Fugazi tuvo un par de tracks del trabajo solista de Rothery.

“The Ghosts Of Pripyat” fue lanzado en 2014, pero quizás con la salida de la serie “Chernobyl” la imaginería de ese disco podía ser aún más patente, y quizás por ello cada solo de Rothery era más interesante, más intrigante, más potente, ya fuera en la épica “Morpheus” o en la melancólica y desgarradora “Old Man Of The Sea”. Más conexiones cósmicas: en esta sección del show el bajo no lo tocó Ramos, sino que Rick Armstrong, hijo del primer hombre en poner un pie en la luna, amigo de Rothery y que hizo un gran trabajo, distintivo con su Rickenbacker, la que vibró fuerte en las paredes del teatro. Pero tras esas extensas composiciones, reverenciadas por un público que se ponía de pie casi después de cada canción, obviamente que lo más esperado fueron los temas de Marillion.

Antes de ir con el disco prometido, “Clutching At Straws” (1987), todavía quedaban momentos tremendos. Luego de la retracción del alma en el trabajo solista de Steve, venía lo más granado de Marillion con el hit planetario “Kayleigh” pegada con “Lavender” y “Heart Of Lothian” como una gran y mutante canción, llena de una épica tierna, pero intenso, para luego tener dos canciones de las favoritas de Rothery como él mismo decía: “Porque eso es lo bueno de hacer una celebración así, que puedo elegir mis canciones favoritas sin que nadie pueda decir lo contrario”, ante las risas de un público que se sorprendía al escuchar “Easter” seguida de “Afraid Of Sunlight”, justo antes del disco prometido.

Escuchar un disco en vivo siempre es una experiencia diferente a cualquier cosa que podría ocurrir en un concierto. Es un producto completo, cuya observación usualmente se ha reservado para momentos individuales o íntimos, que en un escenario se convierte en escena colectiva. Quizás por ello un disco que no muchas veces se considera, al ponderar el legado de los discos de Marillion con el vocalista Fish, agarra otro tipo de vida. “Clutching At Straws” es un álbum conceptual que aborda temas difíciles, como sentir que las cosas no tienen sentido, que trabajar puede ser un escape o una prisión, y cómo se resienten las relaciones cuando el sistema te falla, que es algo que también le pasó a la banda en la vida real con los líos con Capitol Records, que desgastaron a una agrupación en su mejor momento, debiendo rearmarse posteriormente.

La profunda “That Time Of The Night (The Short Straw)”, la muy narrativa “White Russian” o la bailable “Incommunicado” destacaban por sí solas, además de “Warm Wet Circles”, canción que usualmente se encuentra en los setlists de Marillion. Donde la devoción del público se notó más, fue en la reacción a la magistral entrega de “Slàinte Mhath”, tras la cual el propio Steve Rothery analizó cómo es que la gente de Sudamérica, y especialmente en Chile, vivía las cosas con pasión, recordando cómo sintió a la hinchada en un bar viendo el partido con Colombia la noche anterior. El público no sólo aplaudía, sino que había demostrado eso como correcto todo el tiempo, con “Sugar Mice” y “The Last Straw” como últimas canciones de un main set que, tras más de dos horas, aún no agotaba a nadie, dado el talento y energía desplegada.

Por ello nadie se fue, esperando el tramo final, que se alinearan los astros. Y así ocurrió con el gran final, donde Rothery invitó a todos los miembros de Fugazi para conformar una bestial sonoridad, incluyendo también al guitarrista Dave Foster y al tecladista Riccardo Romano. Destacable fue la labor impecable de Franco Basso, quien no sólo es un ingeniero experto en transporte, sino también un baterista que domina todas las facetas del repertorio de Marillion e incluso el material solista de Rothery, una responsabilidad que cumplió de forma sobria, pero clave para el momentum de un show que con “Garden Party” y “Market Square Heroes” pudo culminar dos horas y media de una conexión maravillosa, con Steve Rothery feliz, listo para subir a La Silla o ALMA a tocar más cerca del cielo eclipsado, luego de un baño de energía de un público no sólo devoto, sino también feliz de haber vivido esta celebración prácticamente perfecta.

Setlist