Steve Hogarth: Caleidoscopio

Cuando un músico deja pasar casi veinte minutos contando sus historias y respondiendo preguntas de la gente antes de tocar una sola nota, en ese tipo de momentos se nota el nivel de relajo y confianza que este tiene en el carisma de su presencia y en la atención que puede sostener el público. A cualquier otro que no fuese Steve Hogarth, quizás le hubiera costado sacar adelante un show tan aparentemente improvisado como el de la noche del lunes 8 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes, pero para un tipo que tiene todos los colores, incluso los mezclados en su paleta lista para pintar, sin duda que este tipo de espectáculos son un desafío estimulante e interesante, incluso cuando la idea haya surgido hace tiempo por una deuda impositiva.

Desde las 21:06 horas el hombre, también conocido como h de Marillion, se paseó por temáticas como sus vergüenzas en un escenario, por el itinerario que no le permitiría compartir una botella de vino con una fanática que le propuso una cita de la manera más natural posible, y también por su visión de los divorcios y cuánto le han afectado, en medio de muchas risas y un teclado que comenzó a sonar casi veinte minutos después para largarse a cantar y pasear por múltiples composiciones, en su mayoría de Marillion, como “Hollow Man”, que inició todo, o también varios covers que partían con “Instant Karma” de John Lennon.

La voz de Hogarth es cautivante y su estilo de fraseo convierte en suyas las canciones, con una cadencia encantadora, más digna de un crooner que de un vocalista de banda de rock progresivo, algo que se notó en canciones como “Karma Police” de Radiohead, o ya en el final del set principal con “Cloudbusting” de Kate Bush, y que también ha explotado en otras fechas de esta gira, como con “Hurt” de Nine Inch Nails o “Going To A Town” de Rufus Wainwright. Pero Hogarth no necesita de una orquesta o una big band para lucir estas canciones. En ciertas ocasiones, elige tocar sólo una tecla y dejarla sonar mientras su voz hace las peripecias melódicas necesarias, usando el piano más para acompañarse que descansando en él. Steve tiene una confianza pasmosa en su capacidad, y ese tipo de seguridad se transmite con un magnetismo que, además, se exacerba cuando las canciones son de Marillion y el público canta sin cesar.

“Easter”, “Fantastic Place” o “Runaway” ponen a prueba la capacidad de h de disponer de toda la gama cromática necesaria para hacerle justicia a composiciones que, dentro de sí, tienen múltiples fases interpretativas, algo fácil de transmitir con una banda con los matices que tiene Marillion, pero Hogarth lo logra precisamente confiando en la canción y en el manejo de la intensidad y la energía que presenta el artista con su voz. En un show de Steve Hogarth, el instrumento más poderoso es la voz, pese a que se pueda promover como un espectáculo cuya base es el piano, donde h es de todas formas muy competente.

Es impactante también que Hogarth accediera, casi como una app de streaming, de manera veloz ante ciertas peticiones de la audiencia, como pasó con “Beautiful” o “No One Can”, canciones que han sido parte de shows del cantautor, pero que se presentaron con la inmediatez de una transacción de emociones. Un toque interactivo que acrecentaba la cercanía de un espectáculo donde vendrían más explicaciones de por qué echaba chistes con el tema de su primer divorcio, cómo sus fallas le hicieron entender el concepto de fidelidad, y también se sorprendió al notar que no han venido a tocar “Brave” (1994) completo con Marillion, un show “que te drena emocionalmente, que es muy exigente”, como reconoció el artista.

Hubo incluso un momento donde el piano fue un componente más secundario, cuando Hogarth usó secuencias pre-programadas para hacer la única canción de su carrera solista que tocaría en toda la jornada, “Cage”, en la que incluso se dispondría para hacer ciertos pasos de baile sin dejar de estar sentado. Lo mismo haría con “House” de Marillion, en la que poco a poco iba reintroduciendo el piano para el gran final con el cover de Kate Bush, tras lo cual el músico saldría del escenario para volver al par de minutos y ofrecer una versión preciosa de “The Sky Above The Rain” y luego el clásico “Afraid Of Sunlight” de Marillion, antes de otro clásico del rock, “Like A Rolling Stone” de Bob Dylan, a quien incluso mencionó antes en su fase más stand-up comedy y, pegada a esta, cerrando el show “When I Meet God”.

Cuando Steve Hogarth comenta que vio el documental “Rolling Thunder Revue” de Martin Scorsese sobre Bob Dylan, no lo hace desde la admiración al artista, sino desde el temor a la alienación, a lo hermético. Quizás por eso h adora abrirse a la gente, mostrar sus colores, valorar lo que tiene y a aquellos que lo acompañan. Casi dos horas y cuarto después del inicio, con la emoción a flor de piel, Hogarth se despide, con una sonrisa, tal como partió todo, y tal como, se nota, quisiera ser recordado.

