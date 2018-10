Spyair: Un nuevo comienzo

Mucho se habla de las tradiciones irlandesas, casi en clave burlesca, como si fuera una caricatura teñida de verde y cabellos colorines, pero lo cierto es que aquella identidad está marcada por la tragedia, la separación de familias, territorios en disputa y una sensación de no querer sucumbir ante la omnipresente “britanidad” del archipiélago donde también está Inglaterra y Escocia. Irlanda es un territorio de identidad fuerte, y quizás por eso es que parte de los sabores más característicos son el de una cerveza negra, como la Guinness, o el de un whisky con mucho cuerpo, como el Jameson. También por eso es que, ante tanta dificultad, la fiesta se hace más necesaria y más grande para indicar que la soledad ante lo adverso no es opción, y que con orgullo y comunidad todo se puede matizar y así ser un poco mejor.

Flogging Molly, banda formada por Dave King –oriundo de Dublín– en Los Angeles, California, ya lleva más de dos décadas entregando una fórmula que hace de la energía algo vital y lleno de melodías, pero también de intensidad mediante la mezcla entre sonidos más tradicionales de Irlanda, con el folk y el punk conformando algo que se acerca a un movimiento por la alegría-pese-a-todo más que a un mero grupo musical, impulsando el pensamiento que versa el título de su disco lanzado en 2017, “Life Is Good”.

Antes de que Flogging Molly tocara por primera vez en nuestro país, el escenario de Club Blondie recibió en la noche del 10 de octubre a la gente que llegaba y que se encontraba pasadas las 20:00 hrs. con La Fiesta del Diablo, un sólido conjunto nacional que, además de destilar las influencias de bandas como los propios Flogging Molly, también toman el “folk” más latinoamericano con notas de corridos mexicanos o tonadas chilotas, dándole un aire propio a un estilo que en otras manos quizás parecería una copia pálida. En vez de operar desde la caricatura, hay una genuina idea de armar una fiesta, sin dejar de lado tópicos de letras –a veces un poco típicos– como “No Existe El Fracaso” o “Queremos Brindar”, pero el sonido y honestidad de la propuesta de la banda, y lo bien que suenan, hizo de sus cuarenta minutos en el escenario algo que dejó a la gente presente en la Blondie con ganas de más. Lo que se valora mucho y que habla de lo bien elegidos que fueron para abrir la jornada.

Cuarenta y cinco minutos después, con unas 300 personas en el público, “There’s Nothing Left, Pt. 1” sonaba desde una pista grabada, mientras la banda principal se subía al escenario. Dave King cantando con una Guinness en la mano, a voz en garganta, con la gente vuelta loca sin un sonido orgánico en el aire aún. Todo explotó con “(No More) Paddy’s Lament” y casi pegada “The Hand Of John L. Sullivan”. No había tanto público, y detrás de la mesa de sonido se veía un vacío duro, crudo, pero hacia adelante los movimientos se hacían frenéticos; el acordeón de Matt Hensley se comprimía y expandía con rapidez, en tanto que el brazo de Bridget Regan llevaba con destreza el arco para hacer sonar un violín, en uno de esos instrumentos que pareciera raro en el contexto del punk, pero que esta tradición irlandesa hace que suene tan implacable, así como el banjo que se suma en la saltada “Drunken Lullabies”.

Dave King domina el escenario y la relación con la gente, echando tallas, e incluso reclamando que en Argentina (luego de los abucheos reprochables del público con la mera mención del país vecino) no tenían Guinness y que en Chile sí había, así que estaba muy feliz con eso. Una simpleza que se traduce en el ritmo y fluidez de la música que en canciones como “Requiem For A Dying Song” o “Float” puede ser más calma, pero no por ello golpea menos en las emociones o en las ganas de salir a pasear y romper con todo lo malo, lo negativo, porque un espectáculo de Flogging Molly es una fiesta, de las clásicas, de las que son con amigas y amigos.

Como en un carrete, cuando un amigo se emborracha, se emociona y recuerda a los padres, “The Spoken Wheel” y “Life Is Good” fueron instantes en que Dave recordó a los suyos, lo mucho que le enseñaron y lo importantes que siguen siendo en su vida. Son grados de intimidad, vestidos de fuerza punk, que hacen de la banda algo diferente, que conecta con todo el espectro emotivo, que luego puede explotar en himnos para la rebelión, como “Rebels Of The Sacred Heart” o “If I Ever Leave This World Alive”, en tanto que se convierte en el motor para hablar del orgullo o de la falta de este en un track tan directo como amplio en su desarrollo como ocurre en “What’s Left Of The Flag”.

El encore parte con “Crushed (Hostile Nations)”, donde además hay homenajes a Aretha Franklin mediante el canto de “Respect”, a George Michael con “Freedom” y a Freddie Mercury con “We Will Rock You”. Son licencias que aportan al remix de esta tertulia, para pasarlo bien, entre amigos, entre moshpits y gente arriba de los hombros, entre camisetas de Irlanda (“de rugby, porque de fútbol me importa un carajo” diría Dave King entre tema y tema), y barbas colorinas. Una fiesta que concluyó luego de más de hora y media de show con el clásico “Salty Dog” para coronar una jornada precisa, perfecta y dispuesta para pasarlo muy, muy, muy bien, porque parte de la filosofía de Flogging Molly va en eso, en llevar lo malo con lo bueno, en reconocer lo que duele para pedir una pequeña ayuda de los amigos, y en “no hundir el bote que necesitas y construiste para mantenerte a flote”.

Setlist