Spider Inferno Fest Santiago 2018: Cielo subterráneo

Desde los minutos previos al show de Epica en nuestro país, se pudo sentir esa electricidad en el ambiente que pocas agrupaciones generan, una que se conforma principalmente por la inmensa devoción que generan sobre la gente, así como la influencia que su música puede ejercer en sus vidas. Ya son varias las visitas del conjunto holandés a Santiago, pero igual resulta increíble la manera en que son recibidos por su fanaticada, repletando el recinto cada vez que los intérpretes de “Chasing The Dragon” aterrizan en Chile. Comandados por Simone Simons, la banda se presentó en el Teatro Caupolicán para promocionar “The Holographic Principle” (2016), álbum conceptual que ha sido interpretado en distintas partes del mundo durante los últimos años.

La presencia en calidad de teloneros de VUUR, el nuevo proyecto de la querida Anneke Van Giersbergen, buscaba ratificar el estrecho lazo que existe entre la holandesa y nuestro país, lo que se vio expresado desde el primer minuto que la banda pisó el escenario. Con un line up compuesto en su totalidad por integrantes de otras reconocidas bandas del género, VUUR se encargó de desplegar lo más destacado de su álbum debut “In This Moment We Are Free – Cities” (2017), que relata historias desde la perspectiva de Anneke, basadas en diferentes ciudades del mundo. Pese a que el proyecto cuenta con sólo un trabajo de estudio, eso no fue impedimento para mezclar su material con otros reconocidos cortes de la carrera de la artista, tales como el recuerdo a The Gathering con “On Most Surfaces (Inuït)“, a The Gentle Storm con “The Storm“, o incluso a Devin Townsend Project, con una excelente versión de “Fallout“, disfrutada por los acérrimos en la cancha.

“Sail Away – Santiago“, composición dedicada a nuestra capital, marcó uno de los puntos altos de la jornada, con estrepitosos sonidos provenientes de la dupla Jord Otto y Ferry Duijsens, encargados de las guitarras que se lucieron como el principal elemento sonoro durante la presentación. Ya hacia el final “Your Glorious Light Will Shine – Helsinki” y un recuerdo a The Gathering con “Strange Machines“, coreada y celebrada por la totalidad de la cancha, pusieron el broche de oro a una nueva visita de Anneke a nuestro país, quien se despidió entre sonrisas de un público que ovacionó cada canción de la interprete. Tal como lo prometieron, quedan las ganas de recibir un nuevo show de VUUR, pero esta vez en solitario, ya que demostraron con creces el tremendo arrastre que su música genera por estos lados.

Luego de una espera que se extendió por veinte minutos, llegaría el turno de Epica, que no perdió tiempo en cuanto a derroche de energía, dando inicio a su show con “Eidola” y “Edge Of The Blade“, ambos cortes de su último álbum. La entrega y conexión con la audiencia fue inmediata, principalmente de parte de Simons, así como también del bajista Rob Van Der Loo, quien se mostró cercano a los fans desde el primer minuto. Esa especial conexión, encuentra su génesis en la estrecha relación que la banda guarda con nuestro país, la que ya arrastra varias presentaciones y todo un proceso de crecimiento, con una agrupación que se ha mostrado más experimentada en cada una de sus visitas a Santiago. Es tal esa relación, que Epica se dispone incluso a recibir peticiones de sus fans, como fue el ejemplo de “Chasing The Dragon“, pedida por sus seguidores mediante redes sociales y que vio su regreso a los escenarios luego de no ser interpretada desde 2013. Como era de esperar, la canción extraída desde “The Divine Conspiracy” (2007) fue ampliamente disfrutada por los asistentes, lo que demostró un hecho muy importante: nadie estaba de curioso.

Es muy poco probable que en un concierto la totalidad de asistentes sean completamente fanáticos de una banda o artista, pero con Epica esa afirmación queda por el suelo. La banda canta, toca y expresa con todo su ser cada canción, mientras que sus fans reciben esa energía para canalizarla y soltarla mediante saltos, pequeños mosh pits y el inmenso coreo de cada palabra de Simons y compañía. Como si “Victims Of Contingency” y “Cry For The Moon” hubiesen sido poco, la banda sorprendió al público luego de invitar a Anneke Van Giersbergen al escenario, junto a la que interpretaron “Storm The Sorrow” para el deleite de todos sus fanáticos. Como “The Holographic Principle” era el principal foco de la noche, “Once Upon A Nightmare” fue la encargada de finalizar el set de los holandeses, en un proceso que fue intenso pero fugaz, y que dejó al público pidiendo más.

Evidentemente, Epica cumplió los deseos de sus fans al regresar con una tripleta de peso: “Sancta Terra“, “Beyond The Matrix” y “Consign To Oblivion“, donde cada integrante pudo brillar a su manera, desde los riffs provenientes de Mark Jansen e Isaac Delahaye, hasta el inmenso carisma y buena onda de Coen Janssen en los teclados. Es difícil mirar en menos la presentación de una banda tan concisa y metódica en escena, que se preocupa de cada detalle dispuesto para entregar la mejor de las experiencias. En el caso de Epica, esa preocupación alcanza una elegancia muy bien lograda, que se ve reflejada en el redondo show que entregan. Sin duda, la banda ha ido en constante crecimiento desde su primera visita, avanzando a la par junto a sus fanáticos, quienes, a pesar de que pasen los años, se mantienen fieles a esa agrupación que musicalizó tantas etapas de sus vidas.

Setlist VUUR

Time – Rotterdam My Champion – Berlin On Most Surfaces (Inuït) (original de The Gathering) The Martyr And The Saint – Beirut The Storm (original de The Gentle Storm) Fallout (original de Devin Townsend Project) Sail Away – Santiago Days Go By – London Your Glorious Light Will Shine – Helsinki Strange Machines (original de The Gathering)

Setlist Epica