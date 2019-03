Soziedad Alkoholika: Vuelven los tiempos oscuros

A siete años de su debut en escenarios nacionales, los norteamericanos de Taking Back Sunday realizaron su esperado retorno a la capital con un show preparado especialmente para sus fans, quienes se robaron el protagonismo de la jornada, reemplazando en numerosas ocasiones a Adam Lazzara en las voces, en lo que fue una fiesta donde todo el mundo estaba invitado a ser actor principal.

El acto principal fue antecedido por la actuación de Fakie, banda insigne del punk melódico chileno, que concretó su regreso a los escenarios con un espectáculo muy disfrutado por la audiencia, donde echaron mano a los clásicos de su discografía, como “Palabras Al Final”, “500km Al Norte” y “Viernes De Nuevo”. Tras esto, Taking Back Sunday salió a escena de la mano de “You Know How I Do”, canción que abre el primer disco de la banda, “Tell All Your Friends” (2002), el cual está siendo interpretado íntegramente durante esta gira, y que anoche hizo vibrar a los cientos de seguidores que se hicieron presentes en el Club Subterráneo.

Tocado de principio a fin en el orden en que fue concebido, el primer álbum del quinteto fue toda una experiencia en vivo, sobre todo cuando el escenario no fue de exclusivo uso de los músicos, sino que también de cualquier miembro del público que quisiera entrar a escena, tomar el micrófono y cantar a sus anchas. Adam Lazzara los invitaba a subir, y sin problemas cedía su micrófono a quien quisiera tomarlo, para luego enfocarse en animar al público o simplemente disfrutar de la música, mientras un fan las hacía de frontman o frontwoman, algunos más afinados que otros, pero manteniendo siempre la energía y la pasión en alto.

“Great Romances Of The 20th Century” y “You’re So Last Summer” fueron algunos de los puntos álgidos de la primera parte del recital, el cual siguió con la misma intensidad cuando tocó revisar lo más destacado del resto del catálogo de los norteamericanos. Así fue que canciones como “Liar (It Takes One To Know One)”, “This Photograph Is Proof (I Know You Know)”, o “Number Five With A Bullet” mostraron lo mejor del grupo e hicieron de la masa de gente un coro de voces que cada vez pedía más y más.

Luego de 23 cortes, siendo el hit “MakeDamnSure” el encargado de poner fin a la velada, una oleada de fanáticos subió al escenario, apoderándose completamente de este, al punto de que la banda tuvo que irse al fondo y ceder el espacio a su público, que fue el encargado de bajar el telón en un cierre inolvidable.

Pocas bandas se la juegan tanto por sus seguidores como lo hizo Taking Back Sunday anoche en Club Subterráneo. Sus años mozos pueden haber quedado en el pasado, pero su esencia adolescente sigue más viva que nunca e hizo de su espectáculo una experiencia donde no existían estrellas ni ídolos, sólo la música y las ganas de compartirla con cualquiera que quisiera hacerse parte del viaje. Sellando una noche íntima e intensa junto a sus fieles más devotos, la banda de Nueva York se anotó uno de los conciertos más memorables en lo que va de 2019.

Setlist