Soul Asylum: Detener el tiempo

No es fácil llegar a olvidar el paso de las horas, los días, los años. La evolución, o la falta de esta, es algo que nos rodea constantemente, por lo que esa fantasía que Zemeckis pintaba en 1985 en “Volver Al Futuro” de dominar al tiempo, aunque fuera pequeños instantes, es complejo que llegue a ocurrir, pero ahí radica parte del poder de la música. Quizás no es físico el viaje, pero igual transcurre, y esto pasa al escuchar una canción viva de cierta época en el presente, tal como ocurrió tantas veces en la noche del 27 de noviembre en el Teatro Cariola, en el debut que por fin tuvo en nuestro país Soul Asylum.

Banda metódica, de trayectoria más que de singles sueltos, de pulcritud más que de espectacularidad, los de Minneapolis llegaban a Santiago sólo con Dave Priner como miembro original de la agrupación, pero esto no mermaba la capacidad de Ryan Smith en la guitarra, Winston Roye en el bajo o de Sterling Campbell en batería para entregar estos mismos principios en escena. No era extraño que la gente llegara poco a poco, sin apuro, sin mayor desesperación. Sí, era la noche de conocer a Soul Asylum, pero también se trataba de algo único y nadie quería dejar de disfrutar el momento, desde el inicio del show a las 20:45 horas.

Con unas 350 a 400 personas en la cancha del Teatro Cariola, Soul Asylum salió a matar con rendiciones prácticamente perfectas de “I Will Still Be Laughing” y “Just Like Anyone”, rápido y mirando adelante, sin miedo, porque el pasado no es problema o recuerdo, sino que todavía está en el presente. Soul Asylum no consigue generar nostalgia, sino que ha logrado detener el tiempo, evitando que las canciones se oxiden a la intemperie, permitiendo una fluidez envidiable que, para oídos poco habituados a su discografía podría, ser motivo de confusión: pese a que existan canciones que superen los 30 años de vida, ninguna sonará como si hubiera dejado de ser nueva. Ese tipo de garantía de calidad recorre un show que, en su primera mitad, deja espacios mínimos pero claros de agradecimiento por parte de Dave al público, que no llena el teatro, pero sí aplaude y respeta el espectáculo como pocos.

“Lately” y su letra sobre gases lacrimógenos y conciencias limpias eran perfectas para el contexto de un Santiago que ha visto demasiadas bombas lanzadas desde la policía, quizás sin que la banda siquiera supiera la forma en que las cosas caen como piezas de un puzle preciso. “Freaks”, el hit “Misery”, “Bus Named Desire”, todas se van sucediendo como una maquinaria que domina el frenesí, la melodía más calma y también la inevitable sensación de que la voz de Dave sigue igual, o quizás mejor, pese a que a veces la distancia con el micrófono haya jugado pequeñas malas pasadas en ese ámbito. La banda es más que competente y la ejecución se da espacio para solos y outros más extensos, más rockeros y también más divertidos. En vez de la economía de los recursos, Soul Asylum comprende cómo con poco puede hacer muchísimo y aprovechan cada instante para dejar en claro eso.

En el medio del concierto, ya con la confianza de un público entregado, Dave se cuelga la guitarra electroacústica para meter aún más ese sonido orgánico pero distorsionado que tan bien consigue el cuarteto norteamericano. “String Of Pearls” o “Eyes Of A Child” consolidan las buenas impresiones. El show luego hace explotar al público con el doblete de “Somebody To Shove” y “Black Gold”, verdadero oro en la previa al mayor hit de la banda, “Runaway Train”, que fue el gran momento de karaoke colectivo de la noche.

Luego de este clímax, el desenlace poco a poco va siendo más y más estridente, con “99%”, “Spinning” y “Hopped Up Feelin’” como una triada brutal. Tras esto, la épica que expele “Stand Up And Be Strong” y su mensaje de empoderamiento cierran el set principal de un show que después completaría más de hora y media de duración con “I Did My Best” y la potente “April Fool” para cerrar una jornada de esas donde, con el poder de la música –más fuerte que el “condensador de flujos” del Doc Brown– se podía llegar más lejos estando más cerca, ahí a pocos metros de la presencia de Soul Asylum. A punta de trabajo constante, esta banda sigue siendo mucho más que un acto de nostalgias y memorias, y eso en tiempos de dinero fácil y la posibilidad de repetirse o de remixearse para seguir vigentes, es una muestra de autoconfianza y valía muy grande como para, al menos, no tener pleno respeto y admiración.

Setlist