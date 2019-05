SOTO: Haciéndolas todas

Hasta que llegó el momento de una nueva edición de Fauna Otoño, la tercera para ser más exactos, y lo hacía con un cambio muy importante: su traslado a Movistar Arena. El evento entregaría su nueva edición más cargada a los sonidos del hip hop, el soul y el funk, trayendo un cartel encabezado por Ms. Lauryn Hill y con grandes nombres como Jungle o IAMDDB. Lamentablemente, camino al evento existieron algunas bajas, tales como Madlib a principios de semana y la más grande de todas, The Internet, quienes a sólo horas de su presentación tuvieron que desmarcarse por razones de salud de Syd. Aun así, todo apuntaba a que el evento sería uno de primera categoría y ni siquiera el retraso en los escenarios podría opacar eso. Aquello se reflejó en la gente que, a pesar de ser un formato festivalero, comenzó a llegar desde muy temprano para presenciar los shows, principalmente gracias a una distribución que entregaba desde el inicio a uno de los nombres más esperados para este año.

Ese nombre fue el de Cuco, quien no pudo asistir a Fauna Primavera 2018 y cumplía su promesa de regresar en este evento, ante un público que ya lo seguía y esperaba por disfrutar su música en vivo. El joven intérprete de 20 años, quien cuenta sólo con dos álbumes y algunos EPs, trajo su mezcla de estilos hasta el escenario del Movistar Arena, siendo recibido con gran entusiasmo desde las primeras filas.

Canciones como “Winter’s Ballad”, “Hydrocodone” y “CR-V” demuestran la calidad del músico para intercambiar reglas y armar paradigmas sonoros muy presentes en las nuevas generaciones, donde no hay pudor alguno en desarrollar diferentes estilos en torno a un instrumento base, que en este caso sería el sintetizador tan perfectamente calibrado en armonía con los otros instrumentos, generando el ambiente perfecto que el joven Omar Banos pretende instalar con sus composiciones, las que sin duda dejan la invitación abierta a continuar atentos a su carrera y ver cuál será su próximo movimiento.

En el Adidas Stage se desarrollaba en un mundo completamente aparte, sirviendo prácticamente como un festival dentro del festival, mientras que el escenario principal comenzaba a tomar forma recibiendo a la primera de tres grandes mujeres que desarrollarían shows ahí. Ana Tijoux fue la encargada de continuar la jornada, realizando un set que sirve como la previa perfecta para su gran concierto en el Teatro Caupolicán, el que la verá celebrando un importante hito en su vida. Esto, porque la artista está cumpliendo 22 años de carrera, por lo que cada instancia para verla en vivo durante este 2019 es realmente única.

Un show de gran impacto e impecable interpretación de la artista fue el que deleitó a los asistentes en Movistar Arena, destacando infaltables canciones como “Mi Verdad”, “Vengo”, o “1977”, alcanzando un aproximado de 45 minutos de set, rápidos y precisos, para entregar toda la potencia que la artista nacional acostumbra a mostrar en vivo.

Luego de la lamentable baja de The Internet tan sólo horas antes de que comenzara el evento, fue la británica IAMDDB quien se trasladó desde el Adidas Stage hasta el escenario principal con su denominado neo-soul, que le ha traído más de algún reconocimiento durante su corta carrera.

De nombre real Diana DeBrito, la artista inglesa logra entregar una gran variedad de estilos en su música, las que resultan en un producto que quizás ya es algo conocido, pero que funciona perfectamente cuando se trata de analizar una frescura constante en su música, donde va mezclando elementos tan dispares como el synthpop, el trap, e incluso el chillwave, toda una apuesta para refinar sonidos bastante manoseados actualmente. Nada más que respeto para una artista que demuestra lo bien que lo están haciendo las mujeres en distintos géneros de la música, así como también lo urgente que es prestar más atención a proyectos como este, teñidos de lugares comunes, pero con un trasfondo mucho más arriesgado y definido.

Fue el número que congregó más público durante la jornada y con justa razón. Celebrando las dos décadas del disco “The Miseducation Of Lauryn Hill” (1998), la músico norteamericana regresó a nuestro país para repasar de manera casi íntegra su recordado álbum solista. Y lo que pudo haber sido perfectamente un ejercicio de mera nostalgia, resultó ser un show remarcable, donde no sólo destacó la impecable performance de la cantante y sus músicos, sino que también los nuevos arreglos que dotaron de un aire fresco a sus clásicas composiciones.

El retraso de casi una hora que afectó a todo el cronograma del festival tenía a la fanaticada ansiosa clamando por la salida de la estadounidense, pero una vez que esta se paró en el escenario y dio el inicio oficial a su espectáculo con “Lost Ones”, la ovación fue unánime y la fiesta no paró hasta la última nota de “Ready Or Not”. Energía, dedicación y excelencia, podrían ser consideradas las claves de un recital que se mantuvo siempre en la nota alta, con una mujer que no tiene problemas a la hora de moverse entre agresivos fraseos y el canto melódico, logrando momentos brillantes, donde el respetable no hizo más que ovacionar a una artista de otro nivel.

Destacaron dentro del set canciones como “To Zion”, “Ex-Factor” y “Doo Wop (That Thing)”, para, una vez revisado el disco, rematar con los sencillos “Killing Me Softly With His Song” y “Ready Or Not”, este último perteneciente a su etapa en Fugees, dando por finalizada una presentación que adoleció de los mismos problemas de sonido que el resto de las actuaciones del día –la cantante no dejó de tener problemas con sus retornos–, pero que no fueron capaces de opacar un recital de excelencia.

En su tercera visita a la capital, el conjunto inglés llegó para cerrar el escenario principal del certamen. En promoción de su segundo álbum de estudio, “For Ever”, Jungle tuvo la misión de poner a bailar a la gente que se quedó después de la tremenda presentación de Ms. Lauryn Hill y decidió madrugar en la gran cúpula del Parque O’Higgins. De la mano de su soul con elementos electrónicos y espaciales, la agrupación cumplió con su cometido en un set que mostró las mejores cartas de su discografía.

Comenzando la función con “Smile” y “Heavy, California”, la actuación de los ingleses se vio reforzada con un elegante juego de luces que pintó de dorado a sus integrantes, en lo que parecía una verdadera escena de una glamorosa película hollywoodense. La fiesta seguía su curso y, aunque a estas alturas es algo majadero volver a mencionar los defectos de sonido, en Jungle se dejaron sentir con mayor presencia en la mezcla de las diversas voces de los músicos, las cuales nunca estuvieron al volumen adecuado o al centro de todo, creando un raro efecto que, extrañamente en algunas ocasiones, complementaba la apuesta espacial de los londinenses.

Canciones como “Julia”, “Drops” y “Busy Earnin’” destacaron durante su concierto y cumplieron por hacer de la arena una gran pista de baile. “Time” puso término a la tercera visita de los ingleses a nuestro país, cerrando una gran fiesta que luego se extendería al escenario secundario y terminaría a altas horas de la noche.

Festival Fauna Otoño 2019 sigue creciendo, y en esta ocasión se la jugó con Ms. Lauryn Hill, extendiendo sus dimensiones. Una lástima lo de la bajada de The Internet y los constantes problemas de sonido, pero, más allá de eso, esperamos que el festival siga su evolución hasta convertirse en un evento tan grande como su versión primaveral.