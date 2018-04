Sons Of Apollo: Las partes de la suma

Cuando existen “superbandas” que se anuncian, lo primero que se puede creer es que no alcancen a ser tan exitosas como sus proyectos anteriores. O es indulgencia, o es capricho, o es idealismo el que mueve las cosas y permite que gente de mucho renombre se reúna, pero los resultados –en la mayoría de los casos– son más de decepción que de correspondencia con el legado. Lo mismo se pensaba cuando salía el álbum debut de Sons Of Apollo, “Psychotic Symphony” el año pasado, disco que, fuera de tocar de buena forma distintos tropos del prog metal, no descollaba ni tampoco era algo para volverse locos.

Quizás es porque el formato estudio es incapaz de resaltar las personalidades que en vivo sí existen de forma inigualable. Esto fue lo que medio centenar de afortunados pudieron ver en el escenario del Teatro Teletón, cuando Sons Of Apollo debutó en Chile. Pocas veces queda de manifiesto tan claramente la diferencia entre el disco y el proscenio, y en este caso sí que la gente que se la jugó por este show salió ganando. Es que ya la mera presencia de Jeff Scott Soto puede mover a una audiencia, con ademanes de rockstar, simpatía de amigo y voz de glam rock star. Jeff es gestual, activo, a veces excesivo, pero lo suficiente para ser la cara perfecta para un proyecto de gente talentosísima y conocida por estos lares.

El inicio con “God Of The Sun” fue preciso para mostrar todas las cartas del conjunto, no sólo a Jeff, sino que a los trucos de la batería de Mike Portnoy, el maestro del bajo Billy Sheehan, el correctamente virtuoso Ron “Bumblefoot” Thal en su guitarra, y el dramático Derek Sherinian en los teclados, quienes iban con naturalidad entre las distintas secciones de una canción extensa, para pasar a “Signs Of The Time” (no confundir con el tema de Prince de similar nombre), que tenía más cara de sencillo que de trabajo con narratividad extrema, haciendo que la banda se moviera sin detenerse entre señas clásicas del prog y la intensidad de un metal más directo, lo que se podía notar en piezas como la breve instrumental “Figaro’s Whore”.

Pese a que las canciones de Sons Of Apollo ganan mucho en vivo, aún no se comparan a la sensación del público en el momento de los covers, en especial a los de Dream Theater, donde no se hacía raro ver a gente con la cabeza agachada o los ojos cerrados, sintiendo la música y dando todo –por dentro o por fuera– al son de “Let Me Breathe In” o “Lines In The Sand”.

Se nota que lo conocido por años le gana en sensaciones a lo que se conoce hace poco, y está muy bien, pero lo que al final del día resulta ser lo más llamativo no son las canciones, sino que las performances de los maestros en el escenario y cómo cada cual tiene su espacio para brillar, tal como pasa en canciones más extensas y con estructuras más desarrolladas como “Labyrinth” y “Alive”.

Bumblefoot tuvo su momento, que también redundó en algo más gracioso, como el cover de “The Pink Panther”, que derivó en la grandilocuente “Opus Maximus” justo antes de “Lines In The Sand”, que cerró el set, ante una ovación de la gente que no se detuvo hasta que la banda volvió al escenario para un último ‘hurra’ con “Coming Home”. Así se selló la hora y 45 minutos de show, simplemente reafirmando la versatilidad de cada uno de los miembros y, más importante, la química y buena onda entre ellos, una que se traspasa de forma clara a la gente y que, más allá de canciones conocidas o no, demostró que un buen supergrupo debe ser como Sons Of Apollo: más que la suma de sus partes.

Setlist