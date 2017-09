Sólstafir: Vientos del norte

No existe duda de que Chile es un país metalero, siendo este uno de los estilos musicales que más adeptos genera. Cada mes, la cartelera de conciertos cuenta con al menos dos o tres nombres relacionados al metal, en sus más variadas formas, estilos y ramas. Ese gusto casi adoctrinado logra también que diversas bandas gocen de un reconocimiento por parte de la audiencia, siempre dispuesta a analizar e interiorizarse en su música.

Bajo esa última premisa, el exitoso debut de los islandeses Sólstafir en nuestro país refleja ese gusto tan peculiar por las propuestas diferentes, únicas y, sobre todo, llenas de matices. El cuarteto islandés se caracteriza por mezclar sonidos tan dispares como el post rock y la música progresiva, conjugándolos incluso con elementos del black metal, del que profesaron en sus orígenes. Lo anterior les ha valido calificativos como “los Sigur Rós metaleros”, albergándolos bajo la etiqueta de post-metal, una forma perfecta para describir su música, que ya cuenta con varios álbumes de estudio, siendo el último “Berdreyminn” (2017), placa que vienen promocionando en esta gira.

Un hecho que llamó la atención dentro de la considerable cantidad de público fue el gran despliegue de poleras alusivas a la banda. Eran muchos quienes llevaban esperando años por el debut del cuarteto, así que los gritos y aplausos cuando sus integrantes ingresaron al escenario lo dijeron todo, a la par de que comenzaba a sonar “Silfur-Refur”, canción que abre el último disco y también la mayoría de los shows en esta gira. La concentración era total, mientras que la poderosa voz de Aðalbjörn “Addi” Tryggvason se incorporaba bajo los estridentes riffs del guitarrista Sæþór Maríus “Pjúddi” Sæþórsson y el bajista Svavar “Svabbi” Austmann, quienes, silenciosos y distantes, parecían hablar a través de la música, expresándose solamente mediante las incendiarias notas que surgían de sus instrumentos. Así desfilaron canciones tan oscuras y desgarradoras como “Ótta” o “Náttmál”, ambas extraídas del álbum “Ótta” (2014), predecesor de la actual placa de estudio. Cabe destacar que la batería del recién llegado Hallgrímur Jón “Grimsi” Hallgrímsson, encargado de las baquetas desde 2015, logró dar en el clavo con ese sonido tan denso y algo desesperanzador de la banda, que pareció transportarnos hasta la helada Islandia con su música.

El muro sonoro que componen las guitarras y el bajo logró sin duda uno los puntos más altos en la tremenda “Djákninn”, que partió como un tranquilo ejercicio de Addi para luego convertirse en una verdadera locura de riffs, generando un gran puente sonoro por parte de Pjúddi y Svabbi, que en cierto momento fue realmente como estar viendo unas versiones barbonas y metaleras de Thurston Moore y Lee Ranaldo. Todo era locura en el escenario, y el público ya había quedado con la boca abierta admirando la tremenda calidad y poderío que tiene en vivo la banda.

Un pequeño momento de calma tuvo al vocalista Addi hablando muy seriamente acerca de la depresión, intentando brindar apoyo a quienes sufren o tengan a alguien cercano sintiendo esta terrible enfermedad. Bajo ese contexto, la banda dedicó “Necrologue” a todos ellos, agradeciendo también a todos los que asistieron al show, ya que, según sus palabras, jamás pensaron llegar hasta Sudamérica con su música. Bastó con que comenzara a sonar “Fjara” para que el público se volviera loco, cantando una de las composiciones más esperadas.

Los tormentosos riffs de “She Destroys Again”, tocada a pedido de alguien en la audiencia, volvieron a dejar en evidencia ese sentido tan noise que tiene el cuarteto en cuanto al metal, transformando esta épica canción de siete minutos en un verdadero caos sin interrupción. Es por eso que Sólstafir transita por el lado correcto del caos, dominándolo y expresándolo a su antojo, con cada nota sintiéndose como una verdadera puñalada fría, con la batería de Grimsi golpeando fuertemente con el filo de su sonido. Afortunadamente, la banda no se olvidó de su álbum “Svartir Sandar” (2011), ocupando este una parte considerable del setlist, especialmente con la canción que le da título, momento cúlmine de un show intenso y avasallador en todo momento. Sólstafir se transformó en la más implacable de las ventiscas, arrasando todo a su paso con sus poderosos riffs, traídos directamente de la lejana Islandia.

Independiente de la lejanía geográfica y cultural de Sólstafir, el show completo se sintió como una propuesta interesante y novedosa. A pesar de tener un considerable número de bandas encasilladas en el post rock, lo realizado por los islandeses trasciende cualquier obra vista en este lado del mundo. Y aunque toman elementos de distintas partes para su sonido, su música no se siente lejana ni extraña, sino más bien como una reinterpretación de estilos tan americanos como el noise o incluso el shoegaze, pero llevados de una manera más gélida y desgarradora. Sin duda que la presentación del cuarteto fue un verdadero lujo, un sueño cumplido para sus acérrimos fanáticos y un gran descubrimiento para los curiosos que quisieron comprobar de manera directa qué tan potentes eran en concierto. Los vientos del norte soplaron fuerte la pasada noche en Santiago, como si se tratara del último gran golpe que nos da el invierno antes de iniciar la inminente transición a la primavera.

