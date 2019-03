Snow Patrol: Simplemente olvidemos el mundo

Uno de los nombres de mayor trayectoria y, al mismo tiempo, de los que menos atención ha recibido en el hype previo a Lollapalooza Chile 2019, es Snow Patrol. Quizás es esa ternura y energía positiva que impregna todo lo que hacen lo que se complementa de forma precisa con la devastación romántica o de la autorrealización que se desprende de sus letras o canciones. Esta mezcla es la que se notó con claridad un día antes de su espacio estelar en el escenario del festival, en una Cúpula Multiespacio casi repleta de gente que simplemente quería compartir un rato con Gary Lightbody y los suyos.

Con potencia y con un desplante digno de un escenario más gigante, listo para un festival, “Take Back The City” despertó los oídos a las 21:16 hrs., y desde ahí que sólo la energía iría creciendo más y más. Poco a poco la gente se fue metiendo en la zona a la que el quinteto norirlandés formado en Escocia necesitaba. Las primeras canciones tenían trazos de timidez, quizás entendiendo que la emoción podía ir más por dentro, mientras Gary todavía no encontraba el retorno perfecto o decía antes de “Crack The Shutters” que “jamás en mi vida había pisado un escenario con un piso tan resbaloso, así que discúlpenme por no deleitarlos con mis clásicos y reconocidos pasos de baile”, generando risas en la gente que se soltaba poco a poco, llegando por fin a la algarabía en “Empress”, una de “Wildness” (2018), el disco que sirve como excusa para el retorno de la banda a nuestro país.

“Si es que me recuesto aquí, ¿te recostarías conmigo y te olvidarías del mundo?” es la invitación que hace Snow Patrol en “Chasing Cars”, el hit planetario de la banda, que serviría como momento karaoke en un punto más adelante en el show, pero también representa las sensaciones con este espectáculo. No se trata de un escape del mundo o de una noche como ninguna otra, sino que simplemente de una pausa donde existe comunión y, por qué no, una liberación de aquellas ataduras tan buenas para arruinar todo en el mundo.

“Don’t Give In” resuena como mensaje para todas y todos, e incluso alguien en el público indica en un cartel que esa canción lo salvó. Ese tipo de influencia tiene la música en la vida, permitiendo ser pausa, olvido, sanación y mucho más que simplemente elementos de los que podemos ser críticos o complacientes. El chico que se veía pasando el tiempo de su vida no tiene interés en las divagaciones de si Snow Patrol tiene relevancia o no en el rock que se hace hoy. Quizás el aporte va por ahí, por esa capacidad de hacer sonar como solemne una letra tan cliché y directa como la de “Life On Earth”, o hacer que un llamado desesperado a sentir algo como en “Called Out In The Dark” sea más bailar que llorar.

Gary Lightbody no es el tipo más comunicativo, pero no necesita mucho más que las canciones y su capacidad de mirar y hacer sentir a la gente como parte del show, para dar con un carisma honesto, mientras que el guitarrista Nathan Connolly era capaz de moverse en gestos tan amplios que, en ese pequeño espacio, lo hacían ser un elemento innegable, pareciendo estar en otra liga y estadio de la vida. El sonido de la banda fue excelente, aunque a veces el micrófono de Gary pecaba de falta de claridad, lo que hacía perder a ratos el seguimiento de las letras. Fuera de ese pequeño tema, Snow Patrol apeló a todo menos a la nieve y su frío para dejar en claro cómo es que pueden hacer que la gente comprenda el mensaje que quieren entregar, que no es más que llamar a sentir y pasarlo bien.

“Chasing Cars” es el hit y también el momento en que nadie fue indiferente. Desde la voz de Lightbody a pura guitarra hasta la explosión digna de un estadio entero con fuegos artificiales y toda la parafernalia necesaria, esa canción es hiriente y fácil de vivir. El llamado a fijarse en lo que está en frente, a dejar de pensar en ciudadelas de un futuro lejano, y mejor simplemente disfrutar lo que está en las narices. Es una canción simbólica y muy importante para mucha gente, y su efecto sólo se amplificó con la euforia de “You’re All I Have”, ayudado con el camino allanado por la fanaction en “Heal Me”, cuando decenas de globos azules fueron agitados, provocando sonrisas en la banda. Aunque nada es tan lineal, el resultado es el mismo: disfrutar la vida, incluso cuando se canta acerca de los momentos malos. Sí, es un poco simplón, pero a veces es lo que se necesita.

“What If This Is All the Love You Ever Get?” en formato de Gary sólo acompañado por Johnny McDaid en el teclado y “Just Say Yes” completaron casi una hora y media de show, donde nada sorprendió mucho, ni tampoco hubo decepciones. Al final, con Snow Patrol lo que se encuentra es un oasis donde se puede respirar un poco más en paz, se puede sufrir un poco más sin querer morirse, y también se puede escuchar un sonido agradable sin necesidad de falsas complejidades y virtuosismos. Un deleite de los simples, y que son de los que más escasean en el sobrecargado mundo de hoy.

Setlist

Take Back The City Chocolate Crack The Shutters Empress Don’t Give In Open Your Eyes Run Life On Earth This Isn’t Everything You Are Make This Go On Forever Shut Your Eyes Heal Me Called Out In The Dark Chasing Cars You’re All I Have What If This Is All the Love You Ever Get? Just Say Yes

No hubo acceso a fotos *