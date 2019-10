Scorpions & Whitesnake: Animales de caza

Cuando sonaba “My Generation” de The Who, el tema que siempre antecede a las presentaciones de Whitesnake, era imposible no pensar en el concepto de la “generación”, en cuánto puede codificarse el sonido de una época por el momento en que se vive, pero también cómo un sonido puede encapsular experiencias y ansias de otros momentos. Tanto Scorpions como Whitesnake no sólo representan nostalgias, sino que un hambre depredadora que poca música tiene hoy dentro del rock. Cuando se revisa lo que existe en la actualidad, son otros los códigos, probablemente más evolucionados, complejos, con más ideales, pero falta ese sentido directo que tienen las bandas incorporadas a lo glam. La jornada del lunes 7 de octubre en un Movistar Arena agotado presagiaba una noche vibrante, y vaya que lo fue.

Whitesnake: Metido en el ADN

Cuando David Coverdale caminó por la pasarela en dirección hacia el público en Cancha VIP, no había vuelta atrás: el magnetismo del ex Deep Purple iba a dominar el escenario sin descanso. Es que Whitesnake es Coverdale, es él, entonces, lo que la gente podía esperar tenía que ver con esa personalidad en escena, y como bonus está la eficiencia y energía que imprime la actual formación de la agrupación. Tras “My Generation”, David y el resto de la banda avanzaron con esa hambre que sigue ahí, más de 40 años después, para hacer “Bad Boys” y luego, sin descanso, mover a las masas con “Slide It In”. El poder en el sonido, las visuales sobrias que referenciaban a los discos de las canciones, pero sobre todo esa capacidad de Coverdale de conectarse con el público al borde de la pasarela de un lado a otro, metían la vibra irresistible de su presencia en la gente, que partió un poco tímida, pero que al final estaría entregada a esa potencia.

Otro que se llevó aplausos múltiples fue Tommy Aldridge, quizás el músico más fiel a Whitesnake, con tres períodos dentro de la banda, entre medio de una carrera extensa que lo ha tenido también en Thin Lizzy, Yngwie Malmsteen o tocando con Ozzy Osbourne y Pat Travers. Un solo de batería pasada la mitad del show lo dejó en vitrina cristalina, pero a lo largo de todo el concierto él fue la columna vertebral para mantener el ritmo en alto, junto a las guitarras de Reb Beach y Joel Hoekstra, quienes también tuvieron su “duelo” en medio de la animada “Trouble Is Your Middle Name” y la explosiva “Shut Up And Kiss Me”.

Aunque la gente esperaba temas del recuerdo, la recepción a aquellas que son parte de “Flesh & Blood” (2019) fue calurosa. Y es que Whitesnake no ha variado la fórmula y, en vez de eso, la ha acelerado para golpear con mayor fuerza. “Hey You (You Make Me Rock)” no tiene mucho que envidiarle a “Love Ain’t No Stranger”, por ejemplo, porque la evolución del conjunto ha sido así, reconociéndose en su ADN más allá de lo que luego muestre el cuerpo. Sí, David Coverdale no tiene el mismo registro vocal que antaño, pero eso poco importó porque la energía que puso era el elemento clave para cada una de esas canciones. “Slow ‘An Easy” detonó como una bomba, lo mismo que “Here I Go Again”, que se transformó en un karaoke instantáneo, pero nada se puede comparar a los hits más evidentes. “Is This Love” es un animal de otra liga y su versión en vivo también lo fue, con el público siendo parte del momento, como debía ser y como también ocurrió en “Here I Go Again”, “Still Of The Night” o “Burn”, esa canción que aún le calza a la garganta de Coverdale, más de cuatro décadas después de dejar Deep Purple, y que a estas alturas es una canción tan suya como de la banda donde primero marcó la historia.

En hora y cuarto, Whitesnake mostró cómo es que el ADN de una propuesta (o incluso el de un solo sujeto como es su vocalista) puede impregnarse en canciones y dejar su huella ahí, algo que el público luego comprende y puede llevarse para sí, haciendo que ese rock y esa energía quede metida en cada uno en forma de sonrisas, saltos y gargantas cansadas.

Scorpions: Lento para ir más rápido

Luego de la descarga de energía de Coverdale y Whitesnake, un telón cubrió el escenario para preparar rápidamente lo que cerraría la jornada con el retorno de Scorpions a suelo chileno, esta vez con el “Crazy World Tour”, que presentaba una prevalencia de canciones más antiguas por sobre el material más nuevo, algo esperable dada la consistencia de los setlist en esa gira que lleva más de dos años en la ruta.

Pero no por ser algo predecible significaría que lo de los alemanes pudiera ser de menor impacto. De hecho, se notó desde el comienzo que la gente fue en su mayoría por el conjunto de Hannover que a las 22:00 hrs. inició su show con “Going Out With A Bang”, una de las dos canciones post 1990 que sonaría en todo el show, realmente poniendo la explosión como algo importante, aunque la comodidad de la banda en estos ritmos contrastaba con la dificultad ocasional para seguir los compases de Klaus Meine, quien, sin embargo, sí llegaba a los tonos necesarios, algo destacable.

“Make It Real” (gráficas chovinistas en las pantallas incluidas) y “The Zoo” mostraban la potencia de la banda, algo que se acentuaría con la versión de “Coast To Coast”, donde los protagonistas eran los instrumentos y sus exponentes, el fundador de la banda y guitarrista rítmico insigne Rudolf Schenker, y en especial el hábil y sonriente Matthias Jabs, quien se lució en esta canción y también en “Delicate Dance”, su momento de brillar que vendría más adelante. Antes, el medley de “Top Of The Bill”, “Steamrock Fever”, “Speedy’s Coming” y “Catch Your Train” operó como un pie en el acelerador que tendría su necesario y excelente freno luego del solo de Jabs.

Instrumentos al final de la pasarela, más cerca de la asistencia, indicaba que otro momento del show vendría. Y así fue con “Send Me An Angel” en formato acústico, ese que tan bien domina la banda. El final tenía una épica especial, junto con el karaoke de la gente que se extendería hacia ese himno de la libertad que es “Wind Of Change”, desde el silbido en adelante, realmente gigantesco. Canciones así justifican discos, éxitos y giras completas, y en medio de esta interpretación queda claro que Scorpions logra vuelo completo en este tipo de composiciones porque también son las que conectan con toda la extensión del público y no sólo con los fans. Aunque también hay excepciones, y estas vinieron cerca del final.

Inmediatamente después de la épica de “Wind Of Change”, la gente bailó con “Tease Me Please Me”, y luego nadie quedó indiferente ante el tremendo solo de batería de Mikkey Dee, quien flotó en su plataforma, iluminado en las alturas, en una visión grandilocuente y acorde a su trayectoria que, por ejemplo, lo tuvo décadas en Motörhead, y que en ese rol estelar entrega la energía necesaria para impulsar el cierre del set principal con “Blackout” y “Big City Nights”, e incluso para dejar a la gente pidiendo mucho más.

En vez de una canción potente y rockera, el encore apostó por el éxito más coreado de la noche, la maravillosa “Still Loving You”, cuya extensión y disposición hacía que fuera también la canción más adecuada para mandar a la gente a casa felices. O quizás no, porque “Rock You Like A Hurricane” funcionó perfecto para conformar el combo 1-2 que mostró en dos tracks toda la extensión de una banda que, en casi una hora y media, no sólo mostró el poderío de la experiencia de cinco décadas de historia, sino también que a veces no es necesario poner tanta velocidad en el movimiento para que este llegue más rápido y más lejos, en una noche dedicada al rock que dejó huella y cuya identidad quedó no sólo en lo que se hace o se escucha, sino que además en aquello que se añora y se recuerda en medio de cada canción.

Setlist Whitsnake

Bad Boys Slide It In Love Ain’t No Stranger Hey You (You Make Me Rock) Slow An’ Easy Trouble Is Your Middle Name Guitar Duel Shut Up And Kiss Me Drum Solo Is This Love Give Me All Your Love Here I Go Again Still Of The Night Burn (original de Deep Purple)

Setlist Scorpions