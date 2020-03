Samael: Recorriendo el infierno

El postergado debut del combo suizo Samael por fin se concretó la noche de este domingo en Club Blondie, en una cita que, debido al contexto en que se encuentra el país durante estos días, tenía ese sabor de “deuda por saldar”, tanto para el público como para los músicos que anoche por fin nos trajeron el infierno, en una catarsis de metal que dejó a todo el mundo satisfecho.

La banda chilena de doom metal atmosférico, Mourning Sun, fue la encargada de “telonear” a los europeos, con un show breve, que fue disfrutado con respeto por el público y que culminó con un mensaje social por parte de su vocalista, haciendo un llamado a votar por un cambio en el próximo plebiscito por una nueva Constitución, gesto que fue aplaudido por la audiencia.

A las 21:00 horas en punto, Samael hizo su entrada triunfal al escenario de la mano de “Black Trip”, corte que abre su tercer y más celebrado álbum, “Ceremony Of Opposites” (1994), el cual fue interpretado de manera íntegra durante la intensa velada. Celebrando 25 años del larga duración, los diez temas que lo componen sonaron apoteósicos, a pesar de los problemas de sonido que afectaron a los primeros minutos de presentación. El sueño se estaba cumpliendo para los cientos de fanáticos que repletaron la discoteca.

“Son Of Earth”, “Baphomet’s Throne” y, sobre todo, “Flagellation” volaron la cabeza de los presentes, en ejecuciones que superaron incluso a sus versiones de estudio. Un detalle particular es el hecho de que la mayoría de las baterías son ejecutadas por una pista pregrabada, las cuales son lanzadas por Alexandre “Xytras” Locher, quien además se encarga de tocar los teclados, en una particularidad de Samael, que en ocasiones funciona y en otras no tanto, sobre todo cuando Xy tomas las baquetas y toca el kit de batería real que se encuentra junto a su teclado, dándole un plus al trabajo en vivo, haciéndolo sentir más potente y crudo. Sin emabrgo, el estilo de los suizos es único y anoche se mostró en plenitud.

El repaso a su disco más celebre culminó con “To Our Martyrs” y “Ceremony Of Opposites”, momento en que se tomaron una breve pausa para retornar con una batería de los éxitos más célebres de sus tres décadas de historia. En esta sección del espectáculo pudimos escuchar los matices de la fórmula de Samael, con canciones más “oreja” tipo “Reign Of Light”, o aquellas más orientadas al industrial y la electrónica, tales como “Infra Galaxia” y “Solar Soul”. “Black Supremacy” volvió a instalar el caos en la pista de baile para bajar el telón con “Year Zero” y “My Saviour”, dando por finalizada una hora y media casi justa de metal oscuro, apoteósico y brutal.

El debut de Samael en Chile se hizo esperar, pero sólo podemos sacar cuentas alegres de este encuentro con una de las agrupaciones más relevantes del black metal sinfónico mundial. Vorph, vocalista y líder de la banda, lo declaró cuando salió al escenario: “Les traemos el infierno”, y así lo hicieron, en un recorrido que nos llevó a las mismísimas profundidades del infierno.

Setlist