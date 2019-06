Rotting Christ: Demonios inmemoriales

¿Cómo un concierto más largo que “Avengers: Endgame” es capaz de volar y sentirse como algo ligero y brillante? Una respuesta podría apuntar a que el tiempo en verdad es relativo, pero eso ya lo exploramos en el review del concierto de Avantasia en 2016. La otra alternativa es atribuirlo a que el tiempo vuela cuando te diviertes, y eso puede parecer simplón, pero también no deja de ser cierto. La tercera vía para explicarlo quizás es la más adecuada en este caso, y es que la obra esté hecha para disfrutarla de esa forma, construida de forma hábil para pasar por alto los cansancios propios de la atención prolongada y las corporalidades en desgaste paulatino. Tobias Sammet entiende eso, lo hemos dicho, y por ello su Avantasia parece no parar en absoluto, y así lo pudieron ver más de dos mil quinientas personas que llegaron al Teatro Caupolicán en una fría y, a ratos, lluviosa noche de miércoles.

La promesa de un show de tres horas es rara en la industria de los conciertos, donde todo pareciera estar más cercano a los tiempos planteados para festivales o eventos acotados en vez del exceso, y por ello lo de Sammet con este compendio de óperas rock que es Avantasia es una rareza, y una muy bienvenida, que comenzó a sonar luego de “You Shook Me All Night Long” de AC/DC y de la novena sinfonía de Beethoven, y de inmediato da esa sensación de estar ante un circo itinerante, que por diez u once semanas se reúne para entregar todas las facetas del rock en una jornada. Y lo mejor es que con canciones de calidad y con interpretaciones magistrales.

Tobias Sammet sabe que cada noche está con sus ídolos y gente que estima mucho, desde lo personal y lo musical, por eso el frontman y líder del proyecto siempre está llevando la energía a tope, desde el principio con “Ghost In The Moon”, y desde ahí ya comienza el desfile de cantantes, partiendo con el danés Ronnie Atkins (Pretty Maids) en “Starlight” y “Book Of Shallows”, donde se suma la debutante Adrienne Cowen (Seven Spires) como corista y también como lead vocals con la muestra de un gutural envidiable, siendo la única que utilizaría ese recurso durante la jornada. Ella es una presencia que llena de frescura a la banda y que se complementa en un ambiente lleno de pesos pesados, como Jørn Lande (Masterplan), que deleita con la potencia de su voz con aires de vikingo o de Jeff Bridges, dependiendo del ángulo de visión, pero siempre dándole un toque más épico a canciones como “The Raven Child” o “Lucifer”.

Sammet construye la narrativa total de Avantasia como la de un espacio diferente, donde se puede hacer lo que se quiera, porque al final “eso es lo que es el rock & roll”, y tiene mucha razón porque se puede pasar de la extensa y compleja “The Raven Child” a una canción mucho más directa, como “Lucifer”, y desde ahí en un par de pasos a “Invincible” con Geoff Tate (Queensrÿche), donde sólo hay voces y teclados en una clave muy íntima. Es esa capacidad de tener planificado cada detalle de un show que se construye desde la diferencia lo que hace que Avantasia se sienta como un todo, pese a que haya fragmentos de discos y contextos diferentes, incluso cambiando los intérpretes originales. Esto habla volúmenes de la capacidad como compositor de Tobias y Sascha Paeth, guitarrista, productor y parte de los cerebros en esta operación, que también tiene al ingeniero y tecladista Miro y el baterista Felix Bohnke como parte del núcleo de una agrupación que es capaz de superar toda expectativa a punta de crear más y más expectativas.

La gente responde en todo momento, sólo con un par de bajones, pero siempre volviendo a vitorear lo que hace Avantasia, cantando con fuerza el coro en “Reach Out For The Light”, “Dying For An Angel” o “The Story Ain’t Over”, aunque la locura se vivió cuando Eric Martin (Mr. Big) salió por primera vez al escenario para hacer una versión impecable y a toda máquina de “Maniac”, la canción de Michael Sembello que se hizo conocida mundialmente con la película “Flashdance”. Sí, efectivamente Avantasia puede hacer lo que quiera, tener singles de 12 minutos, a 13 músicos en escena, hacer shows de tres horas y, aun así, tener sorpresas como esa, porque todo es posible y porque el sonido y solidez de las y los intérpretes lo permite. Pero también porque la gente es ruidosa y motiva a que todo transcurra con humor (el chiste de que un espectador era el hijo perdido de Eric fue una running gag) y también con sentimiento.

Los únicos momentos sin Tobias Sammet fueron “Promised Land” y “Twisted Mind”, canciones donde Martin fue el maestro de ceremonias para demostrar química con Jørn y Geoff, este último luego quedándose para el karaoke colectivo en “Avantasia”. Más allá de las canciones o de los músicos, lo que va trascendiendo es la capacidad de moverse de un tema a otro manteniendo ese sentido de omnipotencia, como si un espectáculo así fuera más fuerte que todo lo que lo rodea, como un refugio ante tantas carencias en la música rock. En vez de cerrarse en estilos, Sammet entiende que la mezcla hace que todos sean más fuertes. Aunque hay alguien que lidera, también este es un ejemplo de cómo la colaboración es algo que genera nuevos productos y nuevas sensaciones, más poderosas, gracias a las valencias que se configuran. Las uniones son las que hacen todo más potente, como “Let The Storm Descend Upon You” o “Shelter From The Rain”, donde también se pudo lucir Herbie Langhans y el guitarrista Oliver Hartmann.

El final se precipitaba con “Mystery Of A Blood Red Rose” y “Lost In Space”. La primera, una de las canciones más rápidas y rockeras, y la segunda con un componente que muestra lo importante del pop dentro de las estructuras, a veces más progresivas y otras veces más operáticas de Avantasia. Además, “Lost In Space” es presentada por Sammet como la canción que le hizo volver al ruedo con un proyecto que, supuestamente, sólo duraría dos discos, pero que a estas alturas –veinte años después– ya es una vida completa, que se vive con un adiós (“Farewell”) antes de la despedida real con “Sign Of The Cross” y un cierre con el coro de “The Seven Angels”, en un medley que cerró tres horas y veinte minutos de show, casi a la medianoche, pero con la felicidad de la simpleza, de ver buena música, buena química, buenas canciones y un buen espectáculo como un todo. A veces se es feliz con poco, pero lo bueno es que, en este caso, de lo bueno hubo mucho. Y con gotas cayendo afuera, sin duda que este refugio pareció un portal interdimensional que valió la pena cruzar.

Setlist