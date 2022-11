RockOut Fest 2022

Meses de expectación eran la antesala para el arribo del festival Primavera Sound hasta Santiago, algo que ya se oficializó definitivamente con Road To Primavera, evento que sirvió de previa y puntapié inicial para la llegada de la instancia española en noviembre. Niños del Cerro, Cat Power, Jack White y Pixies eran los nombres encargados de amenizar la jornada en Movistar Arena, donde desde temprano comenzó a llegar la gente para disfrutar de los shows de cuatro nombres de peso para una instancia como esta, en que no sólo la calidad estaría asegurada, sino que también el compromiso y química con un público que transformaría a cada presentación en una sinergia que comprometería a todos los presentes. Es que, si hay algo que primó sobre todas las cosas, fue el intenso recibimiento de cada presentación de la jornada, desde el apoyo a los locales Niños del Cerro con un reciente nuevo disco bajo el brazo, hasta los éxitos imbatibles de Pixies que pasaron uno tras otro sin descanso alguno. La jornada era para pasarlo bien y eso se notaba tanto en el escenario, como en los distintos sectores del recinto capitalino.

Niños del Cerro

El salto cualitativo y tremendamente emotivo que Niños del Cerro propone con el recién estrenado “Suave Pendiente” se hace notar en los primeros acordes de sus nuevas canciones, de tono más reflexivo y menos estilo himno. Instalados puntualmente a las 18:00 hrs. sobre el escenario del Movistar Arena, la banda se aferró a esa receta y repasó casi en la totalidad del show canciones de su último trabajo. Pareciera que desde hacía ya bastante tiempo que Niños del Cerro buscaba un momento y espacio para continuar dando ese salto, coronando una etapa bajo las mismas luces que también cobijarían a una correcta Cat Power, un explosivo Jack White y, cómo no, unos referentes como Pixies, a quienes también se encargaron de tributar.

Consagrados desde los tiempos de popularidad que lograron gracias a “Nonato Coo”, Niños del Cerro llegaba con argumentos y trayectoria a un gran escenario, en el que también estarían una de sus máximas influencias. Una trayectoria sostenida en su vital agenda en vivo, que muchas veces pareciera ser la de una banda con más años en el ruedo, sin embargo, los floridanos recién presentaban en sociedad su tercer disco y, con ello, el nacimiento de una etapa más sólida, con personalidad y madura. Así, desfilaron por su show casi todas las canciones de “Suave Pendiente”, como “El Dulce En La Piel De Tu Nombre”, “Tentempié” o “Esta Enorme Distancia”, con la participación especial de Franz Mesko en el saxo, dejando espacio para “Flores, Labios, Dedos” como el único hit de la tarde.

Si bien, omitir los himnos para la audiencia festivalera va en función del camino que dicta “Suave Pendiente”, la gente esperaba ese cariño. Y es que el generacional que acompaña el proceso de una banda como Niños del Cerro se hace notar en el público que los sigue y los seguía, y que ha moldeado su estilo e identidad, administrando recuerdos y sensaciones junto a esas canciones. Hoy, la banda decidió avanzar y guardar esa etapa pasada demostrando por qué su presencia en Road To Primavera y Primavera Sound fue requerida. Así como “Suave Pendiente” se alza como su mejor trabajo, justamente tras su inolvidable debut, Niños del Cerro se muestra sobre el escenario con la madurez necesaria para dar inicio a una nueva fase.

Cat Power

Chan Marshall lucía tranquila, feliz, serena, dominando el escenario sin tener que esforzarse visiblemente, dado que su carisma inundó desde el primer momento la ruidosa configuración sonora y de ambiente que había en Movistar Arena. Llegando con una gira de covers altamente reinventados y no tocando todos sus éxitos, parecía extraño que apareciera en un festival, y eso se hizo más evidente cuando el sonido de cámara, casi de jazz y cadencia soul, intentaba tomarse la atención de una jornada donde la potencia se medía en decibeles.

Para Cat Power, ese no era el indicador buscado, sino que la emoción, la chispa de poder doblarle la mano al rumbo que una canción llevó siempre y cambiarle el destino. Eso es lo que se pudo ver por alrededor de cincuenta minutos de un show que siempre estuvo al borde del acople en el equilibrio precario de las amplificaciones estridentes, pero que, a cambio, entregaba un emotivo recorrido por calles, historias y sensaciones.

Iniciando con un mash-up entre “Say” de 1998 y “Great Expectations” de 1996, y luego por su cover de “(I Can’t Get No) Satisfaction” que venimos escuchando desde 2000, estaba claro que la nostalgia tenía un pie fuerte en el show, el que se endulzaba por las interacciones de alto nivel de humor entre Chan y el público, invitando a gente a ir al camarín, riendo con ciertos carteles con memes referentes a Frank Ocean tras cantar “Bad Religion”, o alentando a los distintos lados de la audiencia. Mientras, irrumpía “The Moon” con un toque de autotune o “It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels”, un cover de J.D. Miller popularizado por Kitty Wells, atravesaban con calidez country y frialdad de western las expectativas que Cat Power no intentó seguir. Cerrando con “The Greatest”, la artista hizo lo suyo, a su modo, con frescura, elegancia y sencillez, rompiendo con los ánimos dominantes y, con ello, siendo una bocanada de aire necesaria en una jornada intensa en varios sentidos.

Jack White

Más allá de las discusiones sobre quién debía cerrar la jornada, Jack White asomaba como el primero de los dos platos fuertes en la noche, presentándose por tercera vez como solista en Chile luego de su paso por Lollapalooza 2015 y el histórico show junto a Robert Plant en el Teatro Caupolicán ese mismo año. La tarea era compleja con dos discos de estudio estrenados este año, pero White se enfocó solamente en entregarle al público lo que quisiera, centrando su show en una secuencia de canciones tan impredecible como sus movimientos. Es importante tener en cuenta que el músico no usa setlist, bastando sólo una indicación, señal o mirada entre los integrantes para ir estructurando la vibra del show, el que, a juzgar por las canciones interpretadas sobre el escenario del Movistar Arena, fue tan impredecible y de alta intensidad como se pudiera.

Con tracks como “Taking Me Back” o “Fear Of The Dawn”, el guitarrista allanó terreno para iniciar un concierto donde se preocupó de incluir canciones de su etapa solista, pero también de sus otros proyectos de la talla de The White Stripes o The Raconteurs, ofreciendo una selección que no dejó indiferente a nadie, ni a los acérrimos fans que se concentraban en las primeras filas, ni a la gente que estaba en el festival por Pixies, y donde más de alguno se llevaría la grata sorpresa luego de escucharlo. Lo concreto es que los hits de The White Stripes no faltaron, desfilando por el set canciones como “Black Math”, “We’re Going To Be Friends” o “Ball And Biscuit”, donde el guitarrista no sólo demostró su virtuosismo, sino que también el amplio dominio del escenario. Por otro lado, The Raconteurs no estuvo exento de la fecha gracias a la interpretación de su principal hit: “Steady, As She Goes”, coreada incansablemente por la audiencia.

Esa impredecibilidad que Jack White ofrece en sus conciertos logra plasmarse en cómo estás canciones se van desenvolviendo para revisar la mayor cantidad de material, donde los puntos altos en materia solista fueron “Hi-De-Ho” y la pista de Q-Tip sonando con sus incendiarias rimas o la pulcritud de “If I Die Tomorrow”, único corte de “Entering Heaven Alive” que se incluyó en la jornada. Como todo show en contexto masivo y con público no mayoritariamente seguidor de su trabajo, era evidente que The White Stripes debía ser la carta del guitarrista para expandir sus oyentes, por lo que no fue sorpresiva la interpretación hacía el final del set de “Icky Thump” o la implacable “Seven Nation Army”, que con su pegajoso coro cerraría una de las visitas más efectivas e intensas en la carrera de White. Con tan solo 15 canciones en una hora y cuarto de show, Jack White hizo de manera precisa y sin contratiempos un recorrido a todo su, a estas alturas, legendario catálogo musical.

Pixies

A diferencia del gran apoyo gráfico durante la presentación de White, lo de Pixies fue una vuelta a lo básico en términos de escenografía, donde se le dio un mayor protagonismo a la iluminación, mientras la banda ingresaba al ritmo de “Young And Joyful Bandit” de Arbeit. En este mismo sentido, el repertorio escogido por el conjunto de Boston se encargó de mirar hacia la nostalgia. A pesar de que la banda cuenta con un reciente lanzamiento titulado “Doggerel”, el grueso de lo mostrado en Road To Primavera fueron sus clásicos, reduciendo al mínimo aquellas composiciones nuevas, entendiendo que jornadas festivaleras como esta convocan un espacio para repasar una carrera consolidada.

Al característico ritmo de “Gouge Away”, Pixies dio inicio a una presentación intensa, que también se pudo apreciar así por parte del ánimo del público. “Bone Machine” y “Break My Body” continuaron la velada, dejando claro que gran parte de lo que se escucharía en Movistar Arena serían canciones de sus primeras producciones de finales de los ochenta. Con temas que rápidamente eran identificados por los asistentes, la primera interacción importante se alcanzó con “Debaser”, la que hizo saltar a la cancha del recinto. Igualmente, “Crackity Jones” e “Isla de Encanta” motivaron una ocasión puntual para el mosh por su carácter agresivo y acelerado.

En una brevísima visita a “Trompe Le Monde” (1991), la banda recordó el cover a “Head On”, originalmente de los escoceses The Jesus And Mary Chain. En una de las pocas ocasiones para presentar material nuevo, el sencillo “Human Crime” se vio acompañado de otros temas gigantescos, como “Monkey Gone To Heaven”, “Wave Of Mutilation”, “Tame” y “Hey”. Fue con estas dos últimas canciones que el público aprovechó de elogiar a la argentina Paz Lenchantin, quienes, por razones obvias, guardan un especial aprecio por la bajista. Dándose el tiempo para desarrollar la tensión en cada canción, Pixies dio un inicio con toques ceremoniales en “Caribou” para luego recordar “Velouria”, una de sus composiciones más reconocidas. El segundo espacio para revisar material nuevo se dio con otro single, esta vez de la mano de “There’s A Moon On”. Pese a que aún no forma parte de la memoria de la fanaticada, este puntual paso por “Doggerel” fue un momento de atención pasiva y respetuosa.

Ya acercándose al cierre de la jornada, Frank Black tomó su guitarra acústica para encaminar el show hacia su clímax, instancia que ayudó a generar una atmósfera de mayor complicidad con el público, mientras sonaba “Cactus” y el reconocible riff de “Vamos”. Siguiendo con “All The Saints”, se acercaba el momento para pasearse por el repertorio más consolidado de la banda. Como era de esperarse, la dulce melodía de “Here Comes Your Man” encendió el Movistar Arena, mientras que la denominada versión UK Surf de “Wave Of Mutilation” se acompañó por un público que espontáneamente iluminó todo el recinto con sus teléfonos. Con la mística instalada, “Where Is My Mind?” fue un momento catártico, coreado y celebrado a totalidad. En un cierre más contenido, el segundo cover de la velada, esta vez a “Winterlong” de Neil Young, dio por finalizado Road To Primavera. Rodeados por una amplia ovación, el conjunto se despidió de su show con una reverencia a sus fanáticos, quienes siempre quedan con las ganas de disfrutar un poco más.

Sacando cuentas generales, la antesala de Primavera Sound en Santiago supo cumplir con lo esperado, siendo el buen inicio de un evento que recién comienza a instalarse. Road To Primavera mostró la calidad de su cartel internacional, al igual que el nivel que puede mostrar la escena local en jornadas de esta naturaleza. Sin embargo, esto está lejos de terminar, sólo queda esperar hasta el próximo 11 de noviembre para una nueva parada de Primavera Sound, esta vez mediante La Bienvenida, que tendrá a Kevin Kaarl, Christina Rosenvinge y Beach House como los encargados de animar el Parque Bicentenario de Cerrillos. Con expectativas y la certeza de lo mostrado en su debut, aún queda mucho por disfrutar de este festival de largo aliento.