Primavera Sound Santiago 2022: Sábado

El segundo día de las actividades de Primavera Sound Santiago en el Parque Bicentenario de Cerrillos tenía la mayor prueba por delante, desde la anticipación del mayor público en todo el fin de semana, hasta las presentaciones de nombres muy esperados en varios escenarios. Menos margen para el error, pero también más posibilidades de aciertos, incluso frente a sucesos donde el control se escapa, que derivaron en chances únicas y momentos clave, tal vez, para la historia del evento en Chile, que llenaron este sábado 12 de noviembre.

Congelador

Congelador es de esas agrupaciones donde cada show es algo especial, desde su irregular calendario de presentaciones, donde pasan a veces años sin verles en un escenario, hasta su afán por siempre mostrar algo nuevo. Luego de “Persona” (2016) no habían existido novedades en su lado envasado, por ello su presencia doble en el debut de Primavera Sound en Chile llamaba la atención (considerando su presentación el jueves en Club Blondie), siendo un deleite construido con espíritu de soundtrack, sin caer en repeticiones o tropos obvios en ningún momento.

Sólo una canción conocida aparecía en el setlist, “Normandía”, del disco “Abrigo” (2008), aunque no se puede descartar que ciertas formas de la batería de Jorge Santis también hayan escapado a “Suelo” del mismo disco, sin mezclar ambas canciones, con la distancia adecuada. Todo el resto se veía como algo nuevo, desde el inicio al más puro estilo del space rock en “Damo Negro”, hasta el drum ‘n bass que daba inicio a “Fantano”. Además, invitaron a Lorena Pulgar, de la banda Chicarica, a tocar un par de temas, los que cerraban el show, pero abrían un mundo de posibilidades.

Y es que, al hilvanar las voces de Rodrigo Santis y Lorena, se notaba una dimensión armónica que parecería ajena a Congelador, pero que es parte de su historia. Desde lo abrasivo a lo técnico, desde lo ambiental a las fanfarrias de trompeta y batería, desde las secuencias al dembow. Lo único predecible con una de las bandas más inventivas de las últimas décadas en el país es, justamente, que siempre sorprenderán, y sin duda lo hacen con maestría.

Japanese Breakfast

De los variopintos debuts que poblaban este festival, uno de los más sonados era Japanese Breakfast, el proyecto de la cantautora Michelle Zauner. Secundados por su excelente tercer álbum, “Jubilee”, hacían ingreso al escenario a la hora en que el sol primaveral debería haberse mostrado en retirada, aunque en realidad nunca lo estuvo. La gente que se agolpaba frente al escenario parecía tener conocimiento sobre a quién tenían enfrente y eso se notó, incluso entre quienes esperaban pacientemente a las bandas y solistas que harían presencia más adelante en ese escenario, o quizás la euforia de la jornada los llevó a conectar. Como sea, la comunión se logró.

“Paprika” y “Be Sweet” fueron las canciones de apertura, donde Michelle hizo gala de su carisma y simpatía, recibiendo automática recepción positiva de la audiencia. La artista aprovechó las siguientes canciones para colgarse la guitarra, acústica y eléctrica, y demostrar que no sólo de canto se alimenta su presencia escénica. El precioso arpegio de “Glider” brilló con luces propias, y el saxofonista Adam Schatz complementaba las labores, dándole nuevos bríos a canciones que de antemano ya lucían y sonaban prístinas.

La segunda mitad del show introdujo una nueva forma de acercarse a la banda, más desde la esfera electrónica y textural. Cuando más de una gota de lluvia empezaba a amenazar, el pulso hipnótico de la batería, las guitarras juguetonas y la línea de bajo hicieron lo suyo, en complicidad con una muy buena distribución sonora y provocando momentos derechamente bailables, como en “Everybody Wants To Love You” o el cierre indie noise de “Diving Woman”.

Interpol

Como ya es costumbre, Interpol se presentó en nuestro país una vez más, casi exactamente tres años después desde su última visita. Las expectativas con el recién estrenado “The Other Side Of Make-Believe” eran altas, y con la sobriedad y elegancia que los caracteriza se impusieron ante un gran marco de público, que los esperaba en su nueva aventura festivalera. Con un setlist que incluyó en su mayoría clásicos como “Evil” o “C’Mere”, cautivaron y conectaron como siempre con el público chileno.

Hace rato que Interpol ha logrado encontrar un semblante en vivo acorde a sus procesos y evolución musical, donde la llegada de Brandon Curtis en teclados y Brad Truax en el bajo, quien vistió una camisa con el logo de Public Image Ltd tributando al recién fallecido Keith Levene, ha sido un gran aporte para esa frescura. Si bien ellos los acompañan hace años, con cada nuevo trabajo y arreglos en vivo se va sintiendo más la complicidad de una banda que no habla ni se mira mucho sobre el escenario, pero que sabe exactamente qué punto tocar.

Con un sonido impecable, que ha acompañado a todas las presentaciones del escenario Punto Ticket, asomaba “Toni” y “Fables” de su último trabajo, donde el trabajo de Sam Fogarino en la batería es excepcional. Interpol sabe cómo conquistar y seducir desde pequeñas audiencias, pasando por otras que no son su público fiel, hasta grandes audiencias como en el caso de la tarde del sábado, sin mayores pretensiones y con un oficio que sólo entrega la trayectoria y madurez.

Phoebe Bridgers

Nombres jóvenes, pero importantes, hay muchos. Y pocos han sabido congeniar el indie pop con la pulsión árida como lo ha hecho Phoebe Bridgers. Una de las náufragas de la suspendida versión 2020 de Lollapalooza Chile encontró puerto en Primavera Sound con un show a la altura de las circunstancias. Un estruendoso recibimiento tuvieron los primeros acordes de “Motion Sickness”, la animada canción que inició un montaña rusa de intensidades con “DVD Menu” y “Garden Song”, o volviendo al uptempo en “Kyoto” e incluso regresando al midtempo con “Punisher”.

Mientras sus músicos lucían los ya clásicos trajes cadavéricos, Bridgers vestía un traje como si de un maestro de ceremonias se tratara, en una liturgia melancólica que la de Pasadena fue a compartir con sus fervientes feligreses en el pasillo que dividía ambas secciones del público, con un tono eminentemente intimista que invadía el sentir general, en contraposición con la multitud que se iba agolpando desde atrás. Mención aparte merecen las elaboradas visuales representando un libro desplegable con una imagen conceptual que adornaba visualmente cada canción. La parte abrasiva del show apareció en “I Know The End”, con una guitarra desbocada y una trompeta al borde del destemple, pero que le dieron un cierre apoteósico.

Lo de Bridgers fue una experiencia dispar, aunque en el buen sentido de la palabra, porque detrás de una propuesta en apariencia simple, y por largos ratos pastoril, asomaron cantidades ingentes de distorsión y potencia, y esos shows que llevan al espectador de un lado a otro, sea fan o no, son los que valen la pena ver.

Lorde

Las nubes seguían amenazantes cuando llegaba el turno de Lorde en el escenario Punto Ticket, espacio que recibiría a la neozelandesa en su tercera visita a nuestro país, esta vez en promoción de su divisivo tercer álbum, “Solar Power” (2021). Pese a que las gotas comenzaron apenas iniciaba el show de la artista, esto no fue impedimento para que se generara una sinergia entre Ella Yelich-O’Connor y sus fanáticos, que, empapados por igual, se entregaron a la interpretación de tracks como “The Path”, “Secrets From A Girl (Who’s Seen It All)” o “Mood Ring”, demostrando que, sin importar las críticas mixtas de su tercera placa, de igual manera son canciones coreadas por la audiencia.

“Muchas gracias por seguir aquí. Entiendo si deciden irse para no empaparse con la lluvia”, repetía Lorde de vez en cuando ante un rotundo “No” de los asistentes, algo que generó una conexión más grande aún para una artista que pasó de un tímido show adolescente a plena luz del día en la edición 2014 de Lollapalooza Chile, hasta ser una de las headliners de Fauna Primavera 2017, y ahora show estelar de la primera edición local de Primavera Sound en el momento más importante de su carrera. Y es que, pese a contar solamente con tres LPs y una carrera que apenas alcanza la década de antigüedad, sus composiciones se han convertido poco a poco en clásicos modernos, con cortes como “Homemade Dynamite” o “Supercut”, demostrando que lo suyo va más allá del pop para la pista de baile.

Al público poco pareció importarle algunos inconvenientes sonoros y estar empapándose con el torrencial aguacero, sobre todo considerando que se vivieron momentos mágicos, como la interpretación bajo la lluvia de “Buzzcut Season”, la teatralidad de “Royals” o el íntimo momento de reflexión en “Liability”, su primer gran éxito y una de las canciones más importantes de su catálogo. Siendo justos, las mejores composiciones de su último álbum no estuvieron presentes en el setlist, extrañándose la presencia de “Fallen Fruit” o la inexplicable ausencia de “Stoned At The Nail Salon”, pero de igual manera hubo algunas sorpresas como “California”, así como las catárticas actuaciones de “Perfect Places” y “Green Light”, dos de sus hits 2017 que se han ido escribiendo a fuego en el cancionero esencial del pop contemporáneo.

Como si no faltaran más clásicos, el cierre a cargo de “Solar Power” y la gigantesca “Team”, terminaron de escribir un capítulo más en la historia de Lorde y Chile, sellando el que probablemente sea el mejor y más inolvidable show de todas sus visitas. La música genera una conexión especial entre un artista y su audiencia, incluso cuando las condiciones climáticas no sean las necesarias, pero en este caso la sinergia se transformó en ejercicio único que dejó de lado cualquier factor negativo, concediendo un momento que, pese a tener todo lo posible para ser una mala experiencia, terminará recordándose como algo histórico.

Arctic Monkeys

El plato fuerte de la primera versión de Primavera Sound Santiago se hizo esperar unos minutos tras la intensa lluvia que cayó en el Parque Bicentenario de Cerrillos y sobre los miles de fanáticos de Lorde. Con un espacio prudente para reacomodarse, comenzaron a sonar sorpresivamente los primeros acordes de “There’d Better Be A Mirrorball”, la coqueta canción que abre su último disco “The Car”, pero que no abría últimamente sus shows. De esta forma, el ambiente ya estaba preparado para quebrarse con la intensidad de “Brianstorm”, “Crying Lightning” o “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, que desataron el fervor del público que repletó el escenario Santander al mismo tiempo que Arca comenzaba su set unos metros más allá.

En esta nueva etapa, Arctic Monkeys debe saber desdoblarse entre sus hits de espíritu rockero y las baladas sepia que vienen proponiendo desde “Tranquility Base Hotel & Casino” (2018). En ese sentido, diferentes arreglos acompañaron las versiones de “Four Out Of Five” y sorprendieron con “Arabella” y “Potion Approaching”.

Al igual como pasa con bandas como Interpol, la figura de Alex Turner despierta todo tipo pasiones y emociones. Y es que su seguridad, carisma y desplante magnético como amo del escenario, se hace notar de entrada y en cada cambio que propone su set cargado de hits. Si no fuera por las individualidades técnicas de Nick O’Malley en el bajo, Jamie Cook en guitarra y el completo Matt Helders en batería, pasarían inadvertidos y absorbidos por la presencia de Turner en escena, quien cada vez se apodera más de este personaje.

Así, Arctic Monkeys se paseó por casi toda su discografía, entregando una pizca de todo y para todos hasta lo que parecía el fin de su show. Cuando ya gran parte del público proponía irse, nuevamente se hicieron esperar hasta “Body Paint”, una de las canciones más sugerentes de su nuevo disco para cerrar con el himno “R U MINE?”. Con soltura, Arctic Monkeys atravesó todas sus etapas, reforzando la idea de que su formato actual les acomoda y resulta mejor que en otras ocasiones.

Pese al gran inconveniente de la inesperada intensidad de la lluvia durante el atardecer, pareciera que el segundo día de Primavera Sound Santiago pasó la prueba. Salvo el cierre del escenario BITS por seguridad, el resto de la jornada se desarrolló con la normalidad que permitía el clima y con los cierres artísticos precisos y puntuales. El sentimiento de cooperación y comunidad es clave en este tipo de eventos y pruebas así son el mejor ejemplo para ponerlo en práctica y contagiarlo. Más allá de la anécdota, el segundo gran día de Primavera Sound Santiago mantuvo su esencia, puntualidad y compromiso técnico a la espera de la última jornada.