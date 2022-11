Primavera Sound Santiago 2022: La Bienvenida

La discusión en la industria musical en el último año ha rodeado el tema de las dificultades crecientes para hacer giras internacionales, desde el alza de costos logísticos hasta las dificultades de trámites migratorios, derivando en que las instancias para ver artistas en vivo son difíciles si estos no son megaestrellas. He ahí que los festivales ofrecen una vía importante de apertura para muchos proyectos que de otros modos no llegarían a latitudes como las nuestras. Eso es algo que ofrece Primavera Sound en su llegada a Latinoamérica, y es parte de lo que se pudo observar en esta, la jornada de “bienvenida” al Parque Bicentenario de Cerrillos, con tres de los cinco escenarios operativos, en una efectiva previa para demostrar varios puntos editoriales del festival, desde la variedad de propuestas hasta la elección de ciertos artistas a modo curatorial.

No debemos olvidar que es la primera edición del festival y que tendrá nuevos paradigmas por instalar (es cosa de recordar lo que trajo Lollapalooza en su momento, y de eso ya va más de una década). Por ejemplo, ya hubo denuncias en redes sociales por violencia de algunos guardias y que habrían tocado excesivamente a asistentes al festival, o se habló de líos en el beergarden, el que posteriormente sí estaría operativo. Pero existe un factor que es capaz de desviar la atención y cambiarnos el día, y ese es la música, que inició puntual a las 4 de la tarde con Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, crédito español que con potencia recibía a quienes llegaban temprano.

Christina Rosenvinge

La primera multitud se pudo ver para Christina Rosenvinge que, en un horario tal vez demasiado temprano para su trayectoria y público objetivo, llegó para conmemorar los 30 años de “Que Me Parta Un Rayo”, ese disco de 1992 que levantó a la fama a Christina y Los Subterráneos. Tres décadas después, la artista vuelve a revisitar esas canciones que –ella diría posteriormente– traen recuerdos de épocas pasadas, con los sentimientos y personas que llenaron esos días. Y esto aplica con todo a la canción que abrió los fuegos, “Tú Por Mí”, que calza con amistades, amores, complicidades y un sinfín de emociones que se cruzaban por las gargantas de quienes coreaban uno de los himnos en español más recordados de los 90.

Desde aquí se notaba que, si bien las canciones seguían siendo estructuralmente las mismas, su interpretación se acoplaría más a lo que viene haciendo Christina desde “Tu Labio Superior” (2008) y, especialmente, “Un Hombre Rubio” (2018), con un semblante más rugoso, donde existen elementos que se vierten más minimalistas en el flujo sonoro, mientras otros, como las percusiones, dibujan mucho más en el papel de las ondas que recorrían los vientos de Cerrillos. Sin seguir estrictamente el orden del disco, Christina y su banda actualizaron cada canción en un tono más maduro, aunque algunas como “Tengo Una Pistola” o “Alguien Que Cuide De Mi” apenas cambiaban un par de detalles y eran las más parecidas a sus versiones noventeras. En tanto, “Las Suelas De Mis Botas” cambiaba de tonalidad para acomodarse a su actual voz, dando un semblante más sombrío también, mientras “Mil Pedazos” fue como la versión que viene haciendo Rosenvinge hace años, en la veta del nombre de este hit, armándose mientras avanza la canción, pieza por pieza, con paciencia y dolencia, partiendo desde la precaución sin premura y llegando hasta la catarsis sin aspavientos, de forma brillante.

El set del disco homenajeado cerraba con “Voy En Un Coche” para luego dar paso a un encore con “Anoche (El Puñal y La Memoria)”, único tema de su carrera solista de la jornada, y luego el gran final con el otro éxito transcontinental de Christina y Los Subterráneos, “Pálido”, que cerró a modo de fiesta un show de excelencia, belleza, recuerdos y algunos rostros que apenas pusieron atención mientras esperaban a artistas que llegarían más tarde. En medio, una artista tan en control de su obra, que puede darse maña de entregar nostalgia sin sonar arcaica y de hacer memoria sin necesidad de que haya que mirar tan atrás.

CHAI

No hay una forma exacta de describir al cuarteto japonés CHAI y su denominado neo kawaii, ya que sus enérgicas integrantes funcionan en una dinámica que bien podría ser descrita como un festival dentro de un festival. Con un eclecticismo sonoro que también se refleja en su puesta en escena, Mana, Kana, Yuuki y Yuna se toman el escenario desde el primer minuto, con un desplante que las tiene paseándose por distintas configuraciones, desde una banda convencional de punk, pasando por coreografías propias de una girl group, sets de DJ con un hype digno de cualquier evento de electrónica, e incluso el lujito de interpretar covers a artistas tan diferentes como Daft Punk o Spice Girls.

Lo primero que viene a la mente al presenciar a CHAI en vivo, es que se asemejan mucho a algo así como unas Beastie Boys modernas, despojándose de cualquier etiqueta para entregar su arte en un sentido performático y que la música a ratos pareciera ser el agregado para su enorme presencia escénica. Canciones como “No More Cake”, “ACTION” o “PING PONG!” hicieron saltar a los cientos de asistentes que ya estaban en el escenario Punto Ticket a esas horas de la tarde, donde todos –en parte seguidores y en parte curiosos– se entregaron a la dinámica que las asiáticas tuvieron en el escenario, con una energía a tope y un vaivén de emociones con algo de incoherencia, como todo buen producto nipón.

“END”, con un pequeño guiño a “Immigrant Song” de Led Zeppelin, junto con “N.E.O.”, cerraron una presentación que fue breve e intensa, pero que también permitió que los que aún no estaban convencidos, ahora sí se decidan a ver a la banda durante su presentación este fin de semana, ya que se repetirán el plato el sábado ante, probablemente, muchos más asistentes.

Kevin Kaarl

Mientras el cantante mexicano desarrollaba su show, no era extraño ver el movimiento de personas que de a poco llegaban al Parque Bicentenario de Cerrillos y se sumaban, algunos con honesta curiosidad y otros sólo de tránsito. Kevin Kaarl se enfrentó con lo mejor de sus dos álbumes de estudio ante una base de fans que corearon y esperaron su turno, en una tarde que también contó con Fiskales Ad-Hok y Beach House como plato fuerte.

Equipado nada más que con guitarra acústica, Kaarl repasó canciones como “Vámonos A Marte” o “Cómo Me Encanta”, y se dio el tiempo de interactuar tibiamente con el público, que en ciertos aspectos no enganchaba con la propuesta del músico. A ratos monótono y con la salvedad de integrar una trompeta, el tibio entusiasmo que el cantante comunicaba no se traducía en actitud. Lo intentó y conectó con una pareja de fans a quienes les dedicó una canción de amor/desamor. Esos temas en clave folk son parte de la receta del músico, que despertó el interés de millones que hicieron virales algunas de sus canciones, pero que, lamentablemente, no pareciera ser recompensado en carisma y gracia sobre el escenario.

Fiskales Ad-Hok

Sorpresiva, pero no por eso mal recibida, fue la presentación de Fiskales Ad-Hok, quienes extrañamente fueron parte de esta jornada denominada “La Bienvenida”, aunque no del festival durante el fin de semana. De todos modos, la banda se mostró muy cómoda en su presentación, pese a que el público no fuera exactamente el que frecuenta sus shows, lo que demuestra el oficio que Álvaro España y los suyos tienen con tantos años de carrera en el cuerpo, despachando intensas canciones, como “El Cóndor”, “Caldo E’ Caeza”, “Ponk” o “El Patio Con Rejas En El Cielo”, que desataron más de un moshpit en la cancha del escenario Punto Ticket.

Composiciones marcadas a fuego en el cancionero del punk nacional fue lo que sonó durante la tarde de viernes en el Parque Bicentenario Cerrillos, con la banda entregando sus urgentes y atemporales reflexiones sobre nuestra sociedad en “Palo Sin Bandera”, “Sin Zapatos”, “Responder” o “Incoherencias”, teniendo un tiempo para abordar un poco sobre el control de los medios y cómo eso influyó en debilitar la lucha que nuestro pueblo inició el 18 de octubre de 2019, recordando también a todos aquellos aún privados de libertad por los disturbios del estallido social.

Ya hacia el final de su presentación, la banda entregó algunos de sus clásicos, como “Lindo Momento”, “Eugenia” o un recuerdo al fallecido Pogo de Los Peores de Chile con “La Cumbia de Pancho”, despidiéndose con el aplauso de un público que en ningún momento los trató como forajidos en un festival tan alejado del perfil de la banda, sino que como dueños de casa gracias a su inmenso e implacable oficio sobre el escenario.

Beach House

Nueve años y mucha agua bajo el puente tuvo que pasar para el regreso de Beach House a Chile. Después de una curiosa introducción de “La Gata Bajo La Lluvia” de Rocío Dúrcal como música de antesala, coreada por la mayoría de los asistentes, la espera de casi una década no pudo terminar de mejor forma que con “Once Twice Melody”, de su ambicioso y más reciente álbum del mismo nombre, cuando la noche seguía engullendo a la ciudad. Decididos a mostrar por qué el dream pop no ha muerto gracias a ellos, y quizás como guiño al disco que los trajo por primera vez a Chile, interpretaron “Lazuli” dominados por una siempre sobria y por ratos lúgubre iluminación azul.

El primer uso efectivo del telón de fondo vino con “Dark Springs” y, asimismo, el primer uso rimbombante de las luces del escenario volviendo al contraluz en “Levitation” y retomando el álbum que los respalda en esta ocasión estuvo “Pink Funeral”. Aunque Victoria Legrand y Alex Scally, fiel a su actual ethos, decidieron prescindir muchas veces de ayuda, tal como en las ocasiones anteriores trajeron a James Barone, su compañero de ruta en la batería, quien le dio una precisión mecánica y reverberante a canciones que lo necesitan, como “PPP”, mientras que Scally aportaba sentidos solos de guitarra, y la comunión a estas alturas era tal, que Scally anunciaba con inusitada alegría que por fin iban a hacer un show completo.

Le sucedieron “Take Care” con su languideciente melodía de guitarra, y la ansiosa “Runaway”, y al tiempo que “Superstar” y su ritmo motorik sonaban, la voz de Legrand ya estaba correctamente fundida con el entorno. En tanto, en “Space Song” la cantidad de celulares al aire aumentó sustancialmente y la euforia contenida se hizo carne dentro de los parámetros que lo permiten. Mientras todo esto ocurría, el despliegue visual se iba apoderando del show con imágenes siempre a contraluz. “New Romance” aportaba la cuota de sutileza y delicadeza, y otro “momento Bloom” vino con “Myth”, con su gran potencia de siempre. “Over And Over” fue el extenso colofón de la jornada y fue otro de los momentos en que tuvieron que replicar la muralla de sonido de su nuevo álbum y lo hicieron con soltura y maestría.

La producción de Primavera Sound Santiago apostó por una jornada algo más acotada, quizás pensando en quienes no podían llegar tan temprano y para probar con menos público las instalaciones y la experiencia en general, pasando la prueba con creces, con servicios y escenarios a la mano, y lo que no, bien señalizado. Quienes tuvieron la oportunidad de asistir este viernes, probablemente correrán la voz para quienes asistan el resto de los días y, por lo tanto, se espera la misma armonía, pero, en lo global y en una de las cosas más importantes si es que no la principal, el sonido fue de gran calidad y sirvió de soporte para el amplio abanico de opciones, desde el punk de Fiskales Ad Hok, pasando por el indie folk de Kevin Kaarl y hasta el dream pop de Beach House.