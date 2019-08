Playa Gótica: El poder del adiós

Con un show cargado a lo más destacado de su catálogo, Symphony X llegaba nuevamente a nuestro país, luego de tres años sin tener actividades, para reencontrarse con su fanaticada local en una instancia donde lo que más importaba era celebrar en torno a la música. Por supuesto, el público respondió muy bien, agotando la totalidad de Club Blondie para ver a la banda en escena, quienes, a pesar de no haber publicado otro álbum de estudio desde 2015 con “Underworld”, venían con toda la artillería pesada de un repertorio que desde sus inicios, en 1994, se ha destacado como uno de los más contundentes del metal progresivo, gracias a las diversas capas y atmósferas que se generan dentro de la interacción que tienen sus instrumentos en cada una de las canciones.

Desde la entrada, el sonido de la banda se puede distinguir como algo muy diferente a lo que se acostumbra a ver en el progresivo, y el mejor ejemplo de eso fue la apertura con “Iconoclast”, track que tambalea entre lo sinfónico y el metal mucho más pesado, desarrollándose mediante un riff que adornó poderosamente la voz de Russell Allen, uno de los componentes más relevantes para conseguir el sonido que caracteriza al conjunto.

Si bien los riffs son una característica que se va repitiendo en cuanto a estructura mediante distintos pasajes del show, es innegable el hecho de que las composiciones del conjunto tienen una complicidad única entre sí, permitiendo que en el repertorio vayan apareciendo canciones de distintos álbumes, pero siempre sintiéndose como si fueran parte de una sola gran obra conceptual. La obra de un sonido con tintes épicos, pero a la vez retratando distintas emociones a través de sus melodías.

Y es que uno de los mejores argumentos que defienden la música del conjunto es la manera en que logran sonar sofisticados y potentes por igual: tal como la guitarra de Michael Romeo ejecutaba implacables solos en “Serpent’s Kiss”, el teclado de Michael Pinnella generaba atmósferas que le aportaban una calidez humana a las composiciones. Con patrones que se repetirían de manera constante, la tónica principal fue la potencia que entregaron canciones de un progresivo más técnico, como “Nevermore” o la contemplativa “Without You”, donde principalmente el trabajo vocal de Allen entregó toda la pasión y profundidad que requieren canciones de esta naturaleza. Como un contrapunto perfecto, “Domination” continuó el setlist con una fuerza y destreza impresionante, anticipando sus solos durante puentes estridentes llenos de energía, coronándose sin duda como uno de los momentos que más gozó el público.

Destacable también fue el equilibrio que la banda escogió para su repertorio, aunque igualmente se hizo énfasis en dos álbumes: “Paradise Lost” (2007) y “Underworld” (2015), los cuales se llevaron la mayoría de instancias dentro del setlist. Pese a enfocarse en esas composiciones más pedidas por la fanaticada, la noche no estuvo exenta de sorpresas, como por ejemplo la interpretación de “Sea Of Lies”, directa desde el álbum “The Divine Wings Of Tragedy” de 1997, recibida con gran entusiasmo por los fanáticos más acérrimos que se encontraban en la pista de Club Blondie coreando cada parte de la canción.

El cierre del set principal, en tanto, llegó mediante la canción “Set The World On Fire (The Lie Of Lies)”, dándole paso a cada uno de los instrumentos para lucirse mediante su desarrollo. Eso sí, no todo estaba terminado, ya que el bis llegó con la interpretación de “The Odyssey” en todo su esplendor, épica composición con la que la banda completa deslumbró, entusiasmando a los extasiados fanáticos que escuchaban en vivo una de las canciones más icónicas del conjunto.

Tras esa maratónica interpretación, el telón bajaba ante el estruendoso aplauso de los presentes, quienes, mediante una selección de diez canciones, pudieron disfrutar de lo más destacado de un repertorio que con los años se ha ido ganando un sitial especial dentro del metal progresivo. La devoción del público fue clara, pero si una cosa quedó más que segura una vez terminado el concierto, es que los lazos entre este y su fanaticada se estrecharon aún más luego de una velada única e irrepetible, que de seguro quedará marcada como una de las mejores del conjunto en nuestro país.

Setlist