Philip H. Anselmo & The Illegals: Sin freno

La nostalgia es amiga y enemiga. Es posibilidad de recordar y de honrar épocas buenas, sin embargo, también de quedarse en el pasado y de no moverse. La nostalgia es espejo retrovisor y es pedal de freno, entonces es un elemento imposible de descartar, pero que hay que saber usar de forma efectiva para evitar empantanar el legado. Esto es algo que le costó entender a Philip H. Anselmo, quien por mucho tiempo evitaba lo relacionado con Pantera, lo que era bueno para sus proyectos propios, para seguir adelante, pero que no le permitía esa necesaria mirada atrás para saber qué vino y qué vendrá.

Es ese reencuentro con la propia historia el que se materializó en la primera de dos jornadas con entradas agotadas en el Teatro Cariola, donde Philip H. Anselmo & The Illegals prometían canciones propias de este proyecto donde Anselmo es más brutal y abrasivo, más inaccesible, pero también muy interesante, y también clásicos de Pantera, como nunca, prometidos de antemano, algo que entusiasmó a la gente y que derivó en un Cariola repleto en la primera jornada, la del jueves 24 de enero, donde el teatro se vio lleno a su máxima capacidad, con todo el mundo apretado de tal forma, que fue imposible que hubiera un circle pit tal como pidió Phil a ratos. Nada de lo anterior le importó a la gente, porque la instancia era más importante y más relevante: las canciones importaban más que el propio bienestar.

Es crudo, pero así es la música que se comienza a desplegar a las 21:23 horas con un Anselmo muy enfocado y muy preocupado de que la gente lo pase bien. Si en otras ocasiones el tipo ha sido loco y hasta irresponsable en el escenario, en esta época está limpio de esos impulsos y puede enfocarse en darlo todo con la voz que, con ciertas limitaciones por el desgaste de los años, todavía puede entregar grandes cuotas de variedad, rango y potencia, algo encomiable cuando aparecieron las canciones de Pantera.

Antes, vino un carril de cinco temas del proyecto Philip H. Anselmo & The Illegals, partiendo con “Bedridden” del primer disco del proyecto, “Walk Through Exits Only” (2013), track homónimo que cerraría el set de canciones de The Illegals. Pese a problemas leves con el retorno y a un acople que empañó esta primera canción, de inmediato la energía inundó el ambiente. Pero el disco que servía como excusa para esta visita era “Choosing Mental Illness As A Virtue”, lanzado hace casi exactamente un año, y que en tracks como “Little Fucking Heroes” (dedicada a los fans) o “Photographic Taunts” dejan en claro el carácter ultra death metal del proyecto, siendo más oscuro y reflexivo que otros trabajos en los que se haya visto involucrado Anselmo.

Luego de ello, de sólo cinco canciones de esta etapa, comenzó a girar esa rueda que para Anselmo se volvió la vida entera, aquella rueda reinventada que fue Pantera en su tiempo, que, a punta de confianza, groove y potencia, pudo permear más allá de los fans del metal o del rock para acercar a gente de forma sin precedentes a estas canciones, que partieron con “Use My Third Arm”, pero cuya explosión completa llegaría después con “Mouth For War”.

Como dijimos, el Teatro Cariola estaba repleto, incluso con las cortinas abiertas para que gente viera desde el hall de entrada, pero el pogo formaba un mar de gente, en cancha y platea, que literalmente gritaba a todo lo que daba los coros, sea en esa la mencionada “Mouth For War”, en “Becoming” o en la más dolorosa “This Love”, que fue una sorpresa para quienes esperaban cierto setlist que tuvo muchas modificaciones. Anselmo lo prometía: ambas noches tendrán repertorios diferentes y “podemos tocar poco cada noche, pero lo hacemos malditamente duro”.

El sonido permitía sentir en las entrañas cómo “Fucking Hostile” era una fiesta de los beats rápidos y la banda fue competente en todo momento. “Hellbound” y “Domination” completaron el cuadro de una noche tremenda, que incluso tendría un encore con una versión muy buena de “I’m Broken”, todo con ese matiz que no desconoce a la nostalgia, sino que simplemente le ve el lado bueno. En este caso, recordar a Dimebag Darrell y a Vinnie Paul, ambos miembros fallecidos de Pantera –y a quienes Phil dedicó el show–, es mandatorio, porque es ese sonido y esa intensidad la que permitió que muchos rockeros también pudieran tener una variedad mayor en su escucha (algo de lo que todavía falta aprender).

Phil Anselmo dejó que la gente cantara coros completos, e inteligentemente fue un coordinador de un instrumento más como fueron las gargantas de los asistentes, y así es como se puede evolucionar. El todo, la visión completa, fue un espectáculo donde en 70 minutos el rock pudo ver rutas para adelante y para atrás, pero jamás apretando el freno, siempre avanzando, porque si ya reinventaste la rueda, para qué vas a dejar que se detenga.

Setlist