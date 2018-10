Peter Murphy: Magia Negra

La caricatura de lo gótico muchas veces hace que se subestime su relevancia en el ámbito artístico. Sea en la edad media, cuando fue el catalizador para el paso a la modernidad, o hace cuatro décadas, cuando la música no sabía cuál sería el siguiente paso en la alternatividad, lo gótico siempre opera como un espacio de transición, pero también en mérito propio, siendo la oscuridad que antecede al amanecer. Es esa magia, y ese único momento en que la oscuridad surge como respuesta y no como consecuencia, el que se celebró en la noche del sábado 13 de octubre en un Teatro Caupolicán lleno de poleras, corsés, pantalones, chaquetas y zapatos negros. Miles de personas se congregaron para ver a un Peter Murphy que sigue en su senda de aparentar lejanía para convertirse en una especie de sacerdote o líder de un culto, con movimientos ampulosos y gestos teatrales, pero que también está comenzando a denotar ciertos aspectos de la edad, muy mínimos, modificando ciertas ideas y dinámicas.

A eso de las 20:00 hrs., cuando todavía no llegaba tanta gente, se presentó la banda nacional The Fallacy, una de esas pruebas de que una estética es capaz de llegar más allá de un género musical específico. La oscuridad que queda bien con el rock alternativo, también opera en un metal controlado, pero con trazos de estilismo muy interesantes. Una presentación que, sin embargo, no tuvo tanto público debido a que la gran mayoría llegó en el último tramo de la espera por Murphy.

La celebración fue más oscura aún porque esta vez eran los 40 años de Bauhaus, y por ello que la ocasión era más especial, con David J volviendo al bajo junto a Peter, y con la promesa de “In The Flat Field” (1979) tocado por completo, justamente lo que Murphy y los suyos hicieron desde las 21:00 horas, puntualísimos, tocando el icónico disco de principio a fin, en el mismo orden. Y de inmediato al segundo track –que además nombra al álbum–, donde se nota la mano de David J y ese bajo que penetra la melodía, enterrándole un cuchillo para bailar bajo la amenaza de perder sutileza, pero no intensidad.

Al comienzo parecía que la devoción del público santiaguino no le alcanzaba a Murphy, quien al final de “God Is In The Alcove” retó al iluminador por no hacer blackout de la manera que se suponía, enojándose mucho y viéndose fastidiado por todo ese primer set de canciones, quizás demasiado lejano a un público con el que, en particular, él siempre trata de ser generoso. Quizás ese problema, y un par de acoples, retrasaron los instantes de mayor humanidad de un Peter que no escatimaría tiempo ni espacios en el setlist para celebrar el legado de Bauhaus.

Sin que el resto de los músicos bajaran del escenario, Murphy se fue y volvió para comenzar con la parte “grandes éxitos” del show, partiendo con “Burning From The Inside” y “Silent Hedges”. Pero donde el karaoke se hizo colectivo fue con el primer single, “Bela Lugosi’s Dead”, ese trance que implicaba baile, canto, y también un recuerdo, ya fuera de esos tiempos directamente, o de la adolescencia o los momentos en que se descubría a Bauhaus. Gente en los 90 descubriendo lo gótico para enfrentar al grunge o el britpop, gente en los 2000 descubriendo a Bauhaus para no quedarse con propuestas más luminosas como Franz Ferdinand o The Strokes, quienes también venían con influencias de un post-punk y ese período de transición.

“She’s In Parties” también fue muy coreada por la gente que se vería sorprendida cuando irrumpió “Terror Couple Kill Colonel” o “The Passion Of The Lovers”, para terminar con “Dark Entries”. Claramente la gente estaba encendida, luego de ese inicio más rocoso, para querer más, y tal vez “Severance” –ese calmo y profundo cover de una banda tan oscura como ceremoniosa como es Dead Can Dance– no era lo que esperaba la gente que quería fiesta y celebración, pero era necesaria una pausa para comprender la extensión de Murphy como intérprete y su forma de volver canciones ajenas a lo suyo, como ocurrió con el segundo encore que partió con “Telegram Sam” de T.Rex, y culminó con la bola disco girando e iluminando el Caupolicán con el ya tradicional homenaje a David Bowie con “Ziggy Stardust”. Que Murphy use una canción protagónica de la carrera de un camaleón como Bowie también muestra parte de su naipe: no se trata de que simplemente todos se visten de negro y listo, sino que hay que lograr generar colores en medio de la oscuridad.

Luego de hora y media de concierto, quedó claro cómo es la magia de Peter Murphy, siendo capaz de evitar los tonos polares y convergiendo en una serie de matices relevantes, que con la presencia de David J y de las canciones de Bauhaus pudo convertir a la nostalgia en frescura y al recuerdo en celebración, como pocos son capaces de hacer.

