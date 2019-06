Periphery: Perfección y espontaneidad

Increíble, pero cierto. Desafiando múltiples dificultades, la noche de este jueves se concretó un hito que se veía tan lejano como improbable: la mítica banda escocesa The Exploited por fin volvía a Chile. Luego de una fallida presentación durante el Punk Rock Festival de 2016, la banda prometió retornar el año pasado, sin embargo, fueron los problemas cardíacos de Wattie Buchan los que nuevamente postergaron un reencuentro que parecía imposible. Pero como dicen, la tercera es la vencida, y las leyendas del punk lograron la hazaña en una Cúpula Multiespacio que vivió una catarsis absoluta. Una experiencia irrepetible que retribuyó cada día de espera.

Tal como se tenía previsto desde su errática fecha para octubre del año pasado, los locales 10 Botellas prepararon la ansiada llegada de los escoceses. El conjunto de La Florida fue bien recibido por quienes comenzaban a ocupar Cúpula Multiespacio, cantando y girando con clásicos de su repertorio, como “Punk Not Dead”, “Hígado Valiente” y “Marciano”, no sin antes despedirse con un singular homenaje a los anfitriones. Un cover de “Chaos Is My Life” cerró el show de los teloneros, declarando su fanatismo y entusiasmo por formar parte de un evento mítico.

Con todo listo para iniciar el show, el ambiente estaba cargado de una energía incontenible. Desde el momento en que el icónico mohicano rojo de Wattie Buchan apareció en el escenario, el ímpetu del público desató un mar de gente. Para canalizar tanta vehemencia, “Let’s Start A War” abrió el repertorio de The Exploited, seguido inmediatamente por “Fight Back”, donde su característica fórmula de hardcore punk veloz y metalizado alimentaba el éxtasis de los asistentes.

Entendiendo las dinámicas vertiginosas de un show de punk, el riesgo a que la jornada se interrumpiera de golpe por un imprevisto se hacía latente. A sólo minutos de concierto, el primer fanático de una seguidilla interminable lograba burlar la seguridad y se subía a cantar “Dogs Of War” junto al conjunto. Una actitud que puede molestar a algunos, pero que son propias de eventos de esta índole. Así lo entiende el público y también así lo entiende Wattie, quién, curtido por los años, se lo tomó con humor y buena gana cada vez que alguien se unía al escenario.

Sumándole más elementos al factor riesgo, del público comenzaban a encenderse las bengalas, y el humo –aparentemente de extintores– invadía La Cúpula. Todo esto de fondo mientras sonaba parte del repertorio más intenso de la banda, con canciones como “UK 82”, “Chaos Is My Life” y “Dead Cities”, ofreciendo una postal caótica, pero absolutamente auténtica. Es que en ocasiones como estas no hay espacio para lo fingido. Sólo con ver los rostros desaforados en el mosh se percibía la energía a flor de piel, mientras el coro de “Alternative” era seguido por todo el recinto.

Frente a circunstancias tan frenéticas, hizo falta bajar las revoluciones del show. La evidente dificultad para respirar de Buchan, debido al humo, junto a las continuas interrupciones del público, obligaron a calmar las pasiones para que la presentación de The Exploited llegara a buen puerto. Con los fanáticos más contenidos –en la medida de lo posible–, los escoceses continuaron con los clásicos “Troops Of Tomorrow”, “Noise Annoys” y “Never Sell Out”, siendo esta última un llamado a mantenerse auténtico.

Ya en el tramo final del concierto, “Beat The Bastards” retomó el período más metalizado de la banda, de la mano del guitarrista Robbie Davidson y su ejecución furiosa. “Cop Cars”, parte de su repertorio más antiguo, fue aplaudida por los asistentes, mientras que “Fuck The System” motivó uno de los mosh pits más intensos de la velada. Uno de los momentos significativos al cierre fue cuando Wattie dedicó una crítica a las políticas imperialistas en “U.S.A.”, dejando el escenario mientras los fanáticos quedaban aún ansiosos de más. El momento cúlmine del show se vivió cuando la banda invitó a todos, humanos y perros, a subir al escenario para cantar “Sex & Violence”, donde el descontrol absoluto terminó por dar el cierre fraterno, aunque accidentado, a una jornada donde primó el peligro latente y la pasión descontrolada.

Al salir de Cúpula Multiespacio queda la sensación de haber vivido un auténtico espectáculo dedicado a la catarsis; sin protocolos ni pautas, encaminado en gran parte por la improvisación que exigía la dinámica, siempre jugando en la cuerda floja y arriesgándose a caer en el desastre, que afortunadamente no fue la ocasión. Más destacable aún, la energía en la voz de Wattie Buchan da cuenta de una bestia que no se resigna ante los embates de la vida, quien, como pocos, sabe vivir al límite y sobrevivir a los extremos.

