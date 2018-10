Paul Gilbert: Seis cuerdas, mil historias

En el contexto de una gira por Chile, Dark Funeral llegaba nuevamente a Santiago para presentarse en el Club Rock & Guitarras, mostrando lo mejor de su discografía en un show que, en el papel, debía promocionar su último disco, pero que se presentó como una instancia para recorrer la historia de un grupo que lleva 25 años profesando los sonidos oscuros y agresivos del black metal, alzándose como uno de los pioneros de un estilo que está pasando a dejar su carácter moderno, siendo formador también de otras ramas más recientes dentro del metal extremo.

La banda nacional Futhan fue la encargada de abrir la jornada, con un show que destacó lo mejor de su trabajo. El conjunto oriundo de Temuco entregó muestras de algo que ya se tiene conciencia, y esa es la gran influencia que el metal extremo genera en las bandas locales. Luego de su presentación, todos se prepararon para iniciar el ritual y darle la bienvenida a los invitados principales.

“Unchain My Soul” dio inicio al ritual de los suecos, quienes comenzaron de manera “calma” una canción que, a medida que avanza, agarra la intensidad característica que predomina en el black metal, con riffs sencillos pero demoledores, y una batería que pareciera musicalizar el más horrible de los apocalipsis. Podrá sonar como cliché, pero la música de Dark Funeral evoca todos los sentimientos necesarios que profesa el género, manteniendo una densidad en el ambiente que enciende las pasiones de los más fanáticos, quienes no se hicieron de rogar para armar el correspondiente mosh pit en la pista del Club Rock & Guitarras. Como era de esperar, el satanismo primó como la tónica principal del show con canciones como “666 Voices Inside” o “My Dark Desires”, desatando la batalla campal entre los entusiastas asistentes.

Es evidente que “Where Shadows Forever Reigns” (2016) sería el disco que más influenciaría en el setlist, llevándose consigo seis cortes dentro de la lista. El sonido de la banda se mantiene intacto, no perecible al paso de los años, por lo que sería claro que “Nail Them To The Cross”, “As I Ascend” o “Where Shadows Forever Reigns” sonarían igual de crudas y violentas que en los mejores años del conjunto. El tiempo pasa y, a pesar de que las cosas no sigan igual, el espíritu oscuro de Dark Funeral se mantiene vigente, con un sonido que sobrepasa expectativas y demuestra por qué son uno de los precursores más destacados de un estilo que, si bien no tiene mucha ciencia musicalmente hablando, sabe auto beneficiarse de su simpleza para abordar de la mejor manera posible las temáticas que trata.

El encore vino acompañado de un favorito del público, “Open The Gates”, cuya letra invoca a Satanás en sus diferentes encarnaciones, sonando brutal y agresiva mediante sus riffs lúgubres y una batería que a toda marcha revienta con todo a su paso. El mosh pit parecía no cesar y el cierre con la canción que da título a su último trabajo dejó el entusiasmo de los fanáticos por las nubes, coronando una presentación que se mantuvo en ascenso en cada track que se interpretaba. Lo último demostró una cosa: independiente del legado que Dark Funeral posea, no hay necesidad de mirar atrás, por lo que la decisión de privilegiar un lanzamiento reciente por sobre su extenso catálogo no sólo es inteligente, sino también es un signo de que el conjunto desea avanzar y dejar su legado plasmado con mucho más que su historia pasada.

Ya es majadero hablar de la intensa devoción que el metal extremo genera en Chile, pero Dark Funeral es una muestra más de algo que ya se ha estudiado por años. Es evidente que Sudamérica fue uno de los sectores donde más recalaron los sonidos del black metal, generando una conexión especial entre dos puntos del planeta tan alejados entre sí. Lo cierto, es que esa oleada provocó todo un nacimiento para las bandas de metal extremo que surgieron en esta zona, algo que se comprueba al ver a Dark Funeral en el escenario, quienes, mediante un estilo crudo y directo, transportan la música a sus raíces profundas, donde las ideas se manifiestan de manera fluida y sin tanta orquestación. Este estilo –autentico en su esencia– es lo que lleva a la legión de seguidores a ovacionar la oscuridad, abrazándose de los sonidos más tenebrosos y violentos que se puedan imaginar.

Setlist