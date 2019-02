Overkill: El legado y la furia

Caluroso primer viernes de febrero y el Teatro Teletón se disponía a recibir una dosis de ardientes y rabiosas guitarras, con tres agrupaciones que venían decididas a darlo todo en el escenario. Hablamos de Overkill, por supuesto, quien, precedido por los nacionales Disaster y los argentinos A.N.I.M.A.L., regresaban nuevamente a nuestro país para celebrar su legado que ya alcanza varias décadas en la vereda del thrash metal. En uno de esos curiosos casos, la banda llegaba de manera anticipada a su nuevo álbum de estudio, “The Wings Of War” (2019), cuyo lanzamiento será el próximo 22 de febrero, por lo que, más allá de ser un show de promoción para la placa de turno, el set del conjunto terminó siendo una completa revisión a su catálogo, tratando de darle cabida a la mayor cantidad de producciones posibles dentro de lo ofrecido.

Por supuesto, la noche debía iniciarse con un exponente nacional, y ese fue Disaster. Este proyecto, oriundo de Melipilla, dio su presentación muy temprano, contando con el apoyo de los más entusiastas que ya se encontraban en el teatro a la espera del plato principal. Luego vino el turno de la banda argentina A.N.I.M.A.L., quienes ya cuentan con una larga trayectoria y el cariño de una fanaticada chilena que los sigue incondicionalmente con el paso de los años. Bajo el contexto del disco “Una Razón Más Para Seguir” (2018), el conjunto se presentó nuevamente en nuestro país, aunque no dejó de lado los clásicos de su catálogo, como los del disco “Poder Latino” (1998), esos que la audiencia nacional cantó a todo pulmón en un teatro prácticamente al tope. Ejemplo de eso puede ser “Familia (Es La Oportunidad)”, sin duda, uno de los puntos más altos de efervescencia dentro del set de los trasandinos.

Llegaba el momento de Overkill y la gente estaba más que preparada para la intensidad que requería un show de estas características, manteniendo la energía y el entusiasmo intacto, pese a los dos huracanes que significaron las presentaciones de Disaster y A.N.I.M.A.L. Un mar de gente aguardaba por Bobby Ellsworth y compañía, quienes no se hicieron esperar para arremeter con “Mean, Green, Killing Machine”, track que de inmediato inició los moshpit y cánticos en la cancha, dejando en claro que sería una noche sin tregua. Sin duda que el particular sonido del conjunto es algo que se siente en cada canción, con un sentimiento de urgencia y furia que va progresando con cada acorde que sale de la sección instrumental, por lo que, bajo esos parámetros, “Rotten To The Core” sirvió casi como una extensión del track inicial, lo cual seguiría repitiéndose durante la noche.

Cabe destacar que, con una discografía que ya alcanzará los 19 registros, sería bien complejo hacer un análisis en extenso de todo el catálogo de la banda, sin embargo, esa tarea fue sorteada exitosamente al ceñirse en un setlist que prácticamente incluyó una canción por cada disco, aunque claramente no repasaron su obra de manera íntegra en virtud del tiempo. Es así como fueron pasando canciones tales como “Hello From The Gutter”, “Coma”, “Goddamn Trouble” o la hace poco estrenada “Head Of A Pin”, único registro de su próximo LP en haber sido interpretado durante la noche.

Luego de finalizar el set principal con “Ironbound”, la banda regresó para un encore donde entregaron “Elimination” para luego abordar un camino de lleno en los covers, donde incluyeron versiones de “Fuck You” y “Sonic Reducer”, finalizando la jornada con las revoluciones a tope y con un público maravillado y agotado luego de un set intenso y sin respiros.

Está claro que lo de anoche fue sólo una pincelada, ya que se notó que Overkill pretende regresar para seguir compartiendo con su público, por lo que no sería de extrañar que, una vez publicado “The Wings Of War”, la banda opte por volver a pisar suelo chileno para entregar su potente y apasionado metal. Las emociones pueden aflorar de distintas maneras, y el ruido es un buen catalizador para ir filtrando y expresando la rabia acumulada o el simple deseo de liberarse del estrés diario que genera la ciudad. Todas estas cosas serán elementos obligatorios cuando se quiera analizar el fervor del metal en un país como el nuestro, donde cada vez es más necesario buscar esa escapatoria para volcar todo lo acumulado. Mientras exista esa furia, el legado de Overkill seguirá forjándose.

Setlist