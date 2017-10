One Ok Rock: Ambición sin límites

miércoles, 4 de octubre de 2017 | 3:11 am | No hay comentarios

Lo vivido hace tan sólo un mes con el concierto de Versailles, refleja una especie de revival que la escena musical japonesa está viviendo en nuestro país. El mes de octubre, por ejemplo, tiene el agrado de contar con un gran número de artistas nipones realizando conciertos en Chile, con más de cuatro únicamente durante esta semana. One Ok Rock sería el primero de ellos, quienes regresaron a nuestro país luego de su exitoso debut en 2014, donde repletaron el Teatro La Cúpula gracias al proceso de transición en que se encontraban durante esos momentos. La banda, fue uno de los primeros actos orientales en trascender las barreras de su país de origen, e iniciar un incesante viaje por gran parte de los festivales y escenarios de Estados Unidos y Europa, lo que, por consecuencia, terminó por alterar su sonido hacia una propuesta más occidental. Bajo esta nueva dirección, el cuarteto conformado por Takahiro “Taka” Morita en la voz, Toru Yamashita en guitarra, Ryota Kohama en el bajo y Tomoya Kanki en batería, regresó a Chile para presentarse ante un repleto Coliseo.

Desde que el ensordecedor grito de sus fanáticos recibió a la banda, se pudo evidenciar ese sonido más ligado a bandas como Linkin Park o Enter Shikari. “Bombs Away“, canción que abrió la velada, manifiesta un sentido más americanizado y cercano que otros grupos japoneses, lo que no resulta para nada extraño considerando que “Ambitions” (2017), su octavo álbum de estudio, fue lanzado por el sello norteamericano Fueled By Ramen, hogar de bandas como Paramore, Twenty Øne Piløts o All Time Low, transformando a “Taka” y compañía en una agrupación con ambiciones claramente diferentes de lo que pensaron en sus inicios. Canciones como “Taking Off“, “Clock Strikes” o “Bedroom Warfare” parecían ser casi absorbidas por las voces de sus fanáticos, quienes siguieron cada una de las letras, pese a la alteración de estas, que se deslizaban entre el japonés y el inglés. Sin importar el idioma, sus seguidores conocían cada palabra.

Un claro recuerdo al ya mencionado sonido de Linkin Park se sintió con gran parte de las composiciones desplegadas, principalmente las de “Ambitions”, tales como “Bon Voyage” o “I Was King“, donde la One Ok Rock demuestra su capacidad de conocer y emular la música occidental sin parecer una mala copia de algo, muy por el contrario de la considerable porción de bandas orientales que han intentado adaptar su sonido al mercado de habla inglesa, pero con resultados deplorables, por lo bajo. Un pequeño momento de emotividad vino en “Wherever You Are“, interpretada sólo por Taka y el guitarrista Toru, en compañía de una afortunada fan que se sentó en el escenario junto al frontman mientras este interpretaba dicho corte, extraído del álbum “Niche Syndrome” (2010).

Con el público totalmente en el bolsillo, fue momento para que toda la potencia de “The Beginning“, seguida de “Jade“, generaran un mar de almas saltando y vibrando con cada nota. Es bonito presenciar esa clase de instancias, donde se ve a tanta gente viviendo el momento de sus vidas sin importar la calidad o virtuosidad de una banda, elemento que tanto le importa a cierto sector en estos días, porque ellos sólo querían pasarlo bien. Luego de cerrar con “We Are“, la banda decidió regresar portando camisetas con la bandera chilena para interpretar “American Girls” y “Kanzen Kankaku Dreamer“, que puso el sello definitivo a una presentación algo fugaz, pero muy clara en su mensaje.

Dicho mensaje se entiende en el profundo deseo de expansión del cuarteto. One Ok Rock no es la típica banda japonesa que realiza canciones con un coro adaptable a series de animación, sino más bien es un conjunto que busca no ser catalogado o tildado por su nacionalidad. El j-rock –denominativo para las agrupaciones provenientes del país asiático– es una etiqueta muy difícil de sacar, ya que tiende a encasillar y apartar a los artistas dentro de los estándares propios de una cultura que se sustenta como un mundo aparte, generando a su vez prejuicios que impiden al común de la gente interiorizarse en la interesante forma en que componen sus melodías. En One Ok Rock eso es un modelo obsoleto, porque para ellos de nada sirve ser una leyenda en su país si no se puede conquistar más allá de las fronteras. Pese a que haya sido necesario tomar un cambio de dirección y sonido en pos de aquel objetivo, ese fue un riesgo que valió la pena correr, demostrando con esto que sus ambiciones musicales no parecen tener limites.

Por Manuel Cabrales

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Ambitions –Introduction– Bombs Away Taking Off Clock Strikes Bedroom Warfare Bon Voyage I Was King Wherever You Are Take What You Want (Unknown) The Beginning Jaded Mighty Long Fall We Are American Girls Kanzen Kankaku Dreamer

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado