New Order: Conexiones intangibles

Mientras toda América Latina esperaba la insólita resurrección de El Divo de Juárez, otro divo, venido desde Inglaterra y más vivo que nunca, hacía de las suyas en Chile. Luego de su show en Arena Monticello, Morrissey volvía a aterrizar en la gran cúpula del Parque O’Higgins a tres años de su último concierto en dicho recinto, para reencontrarse de forma masiva con sus fans en la capital.

Promocionando su más reciente LP, “Low In High School” (2017), el retorno de Moz, como siempre, vino acompañado de polémicas por dichos que ha realizado en los últimos años, que van desde cuestionamientos a testimonios de abuso sexual o por mostrarse a favor del Brexit, entre otros comentarios que le han valido el repudio, sobre todo del sector millenial de su fanaticada, quienes antes adoraban al músico por su actitud controversial, pero ahora lo quieren “cancelar” por sus palabras políticamente incorrectas. Ante este panorama, el inglés, honesto y sin filtro como siempre, tiene un mensaje bien claro: “Si no te gusto, no me mires”.

Vistiendo una polera con un mensaje en contra del rodeo bajo su chaqueta, el maestro de ceremonias dio inicio a su hora y media de espectáculo con “William, It Was Really Nothing”, de su ex banda The Smiths, para continuar con “Alma Matters”, echándose de inmediato a todo el Movistar Arena al bolsillo. Distendido y afable, incluso gracioso en algunos momentos, Morrissey firmó autógrafos, dio la mano a los fans de las primeras filas, e incluso abrazó a dos seguidoras que lograron subir al escenario para compartir unos segundos con su ídolo.

Luego de poner su firma sobre unos vinilos, el cantante remató con un sarcástico “I´m so nice”, sacando las carcajadas de la audiencia. El tipo lo estaba pasando bien y, más allá de un par de gestos políticos como poner de fondo una imagen de los “chaquetas amarillas” durante la interpretación de “I’m Throwing My Arms Around Paris”, o vestir la polera de la selección venezolana de fútbol durante “Who Will Protect Us From The Police?”, además de sus ya usuales gestos pro veganismo, no hubo nada que causara una gran polémica o discusión durante la velada. Sólo por la música y el gran carisma de Moz será recordada la pasada noche de sábado.

Y vaya que tuvimos buena música. Entre los pasajes más destacables se encuentran, obviamente, clásicos como “How Soon Is Now?”, “Spent The Day In Bed” o “Hairdresser On Fire”. También brilló el cover de The Pretenders, “Back On The Chain Gang”, y otras donde el frontman dejó todo en su interpretación, como lo fueron “Life Is A Pigsty” o en la mismísima “If You Don’t Like Me, Don’t Look At Me” que, en el contexto actual, suena como un elocuente consejo para sus detractores. El show avanzó veloz y, llegando al final, “Everyday Is Like Sunday” y “First Of The Gang To Die” pusieron a cantar y a bailar a todo el Movistar Arena, mientras Morrissey desaparecía del escenario gritando repetidas veces: “I love you! I love you! I love you!”, en el peak absoluto de su impecable presentación.

Independiente de toda la polémica extra musical que lo rodea constantemente –una que muchas veces es inflada por los medios sensacionalistas–, el inglés sigue siendo un ídolo y entregando conciertos sobresalientes. El de anoche no fue la excepción y, si bien su excentricidad y desfachatez es parte esencial de su persona artística, esta nunca logra opacar la magia de sus canciones; es más, las complementa.

En tiempos tan reaccionarios como en los que estamos viviendo, donde la idea de andar “cancelando” a diestra y siniestra a gente que no se alinea con nuestra visión política/ideológica/moral, sobre todo cuando es por dichos de una figura que es conocida justamente por buscar y provocar controversia, quizás lo mejor es seguir el consejo de Moz y mantenerse protegidos por las paredes de la burbuja, simplemente no prestándole atención.

Setlist

William, It Was Really Nothing (original de The Smiths) Alma Matters I Wish You Lonely Hairdresser On Fire I’m Throwing My Arms Around Paris Is It Really So Strange? (original de The Smiths) Back On The Chain Gang (original de The Pretenders) Dial-a-Cliché Jack The Ripper If You Don’t Like Me, Don’t Look At Me Munich Air Disaster 1958 Break Up The Family Spent the Day In Bed How Soon Is Now? (original de The Smiths) The Bullfighter Dies Life Is A Pigsty Who Will Protect Us From The Police? Hold On To Your Friends Let Me Kiss You Everyday Is Like Sunday First Of The Gang To Die

Fotos por Sergio Cortese para T4F + Bizarro