Música Para Volar presenta “Cerati Sinfónico”: El Carisma De Las Canciones

Tal como cantaba la gran Celia Cruz en “La Vida Es Un Carnaval“, anoche el proyecto liderado por Louis Cole y Genevieve Artadi, Knower, nos invitó a olvidar la amarga derrota de la selección chilena de fútbol frente a su contraparte peruana con funk, jazz y electrónica. Y aunque era difícil dejar de lado el malestar, sobre todo cuando el partido fue transmitido en pantalla grande en el Teatro Nescafé de las Artes, haciendo que la decepción se sintiera de manera mucho más grandilocuente, la banda hizo lo imposible y, una vez instalada en escena, nos brindó un espectáculo en el que no quedó otra que dejarse llevar por la música y disfrutar de un concierto lleno de energía y buena onda.

Sonado el lapidario pitazo final, las luces del teatro se apagaron, la pantalla se retiró e hizo su ingreso Isis Giraldo, más conocida como Chiquita Magic, músico colombiana que tuvo la difícil tarea de sacarnos del estupor y ponernos en modo fiesta con su synth pop lo-fi. Armada de sintetizadores y otros efectos, la radicada en Canadá realizó una actuación de unos veinte minutos, donde mostró algunas de sus canciones, siendo acompañada en dos de ellas por los mismísimos Cole y Artadi. El público la apoyo y su intervención se conectó directamente con el show del plato de fondo. El ambiente estaba prendido y era hora de disfrutar de la magia de Knower.

Antecedidos por la intro “Knower Rulez“, el quinteto se lanzó con todo desde el primer instante con el sencillo “Time Traveler“. El sonido no era el mejor y la voz de la frontwoman se perdía entre la mezcla, problema que no fue resuelto hasta la mitad del show. Además, tal como lo explicó Genevieve, cortesía de un enfriamiento post eclipse solar, la cantante y tres de los músicos se encontraban agripados, siendo el más visiblemente afectado Sam Wikes, bajista que en más de una oportunidad dejó su bajo a un lado para sonarse la nariz con un pañuelo. Las condiciones no eran las óptimas, tanto en los músicos como en el respetable, pero el show debía continuar y entre todos pudieron sacar a flote la jornada.

Louis Cole se encontraba en plena forma y fue el principal motor de la comparsa. Mostrando todas sus virtudes en la batería, suplió las carencias de sus colegas con una performance tremenda. Canciones como “Butts Tits Money“, “Things About You” u “All Time” funcionaron como una inyección de energía para todo el lugar, y con el paso de los minutos las cosas fueron mejorando considerablemente, dejándonos disfrutar en plenitud de la propuesta de los estadounidenses. La frenética “Chinese Funk“, la locura dubstep de “Pizza” –mención aparte a la hilarante coreografía de Cole y Artadi–, y la discotequera “What’s In Your Heart” mostraron las mejores cartas del quinteto, en una noche que fue de menos a más.

Pasada la medianoche, el recital llegaba a su pasaje final, y el gran cierre estuvo conformado por el single “Overtime“, con la gente por fin poniéndose de pie y bailando junto a la banda, para luego tener una breve pausa y rematar con una improvisación sin nombre (como muchos de los cortes incluidos en la noche) junto a Chiquita Magic, sellando una noche complicada, pero que al final consiguió transformarse en la celebración que todos queríamos vivir. La pena no se habrá ido por completo, pero se bailó y cantó como nunca con el debut en nuestro país de un conjunto virtuoso y luminoso, la inyección precisa que necesitábamos para levantar la cabeza y terminar el día de buena manera.

