Muse: En las ligas mayores

En momentos donde las carteleras de conciertos son tan dinámicas, ya hay poco lugar para la sorpresa, pero cada cierto tiempo hay shows que entregan algo único. Si las jornadas del 12 y 13 de octubre estuvieron marcadas por la magia de King Crimson en Movistar Arena, unos metros más al sur, en el mismo Parque O’Higgins, el domingo 13 sería momento para otros dos shows con ese componente único que rara vez hay en estos tiempos. Laura Pergolizzi, LP, agotó en tiempo récord sus dos shows dispuestos para la misma jornada, un arreglo hecho para no dejar tanta gente sin verla en esta primera visita.

Desde muchas horas antes de la primera función, fanáticos estuvieron en filas largas para quedar bien adelante y repletar la Cúpula Multiespacio, con parlantes tocando las canciones de LP en una espera llena de devoción, de esas que llaman la atención y los sentidos. Algo muy bien hecho por parte de la producción fue haber separado las filas de ambas funciones, algo ya hecho en el show de The Neighbourhood. Ya adentro, el público tímidamente esperaba con ciertos cánticos el debut en Chile de LP, con múltiples lienzos, bandanas y gargantas dispuestas a cantar, algo que desde las 17:00 horas con puntualidad comenzó a hacerse realidad.

Un sampleo en español daba la bienvenida, mientras los cuatro músicos que acompañan a la artista se instalaban para mostrar los primeros compases de “Strange”. A los segundos, LP apareció en escena con su figura menuda y su presencia gigante, con un sombrero enorme y su voz desde el primer momento mostrando todos sus matices. Pese a que su potencia la define, este último elemento de LP es mucho más que las explosiones que los extractos más conocidos indican. La gran potencia de la voz de la oriunda de Long Island es adecuarse a todas las necesidades de las canciones que incesantemente escribe. Si en “Dreamer” se mostraba la catarsis más devastadora, en “Tightrope” aparecía un lado más acorralado y contenido de la artista, en tanto que en “Girls Go Wild” lo lúdico irrumpía en medio de ondeantes compases.

A veces la banda no sonaba tan compacta como la configuración que esta permitía prever; los pocos acoples que hubo disminuían la atmósfera en ciertas canciones y no era lo mejor ver que, cada vez que LP tomaba un instrumento, sea el ukelele o la guitarra, este tuviera que ser activado varios segundos después tras no sonar de inmediato. Aquellos eran los imponderables de un debut por partida doble, preparando todo al vuelo en una gira accidentada por la cancelación de las fechas en el convulsionado Ecuador, pero nada de esto afectó, ni a la artista ni a su gente. De hecho, a medida que corrían rápidas y ágiles las canciones, el público iba ganando más y más confianza tras escuchar con mucho respeto al inicio la voz de LP.

Tras “Switchblade” y “Suspicion” la gente coreaba “House On Fire” y se sentía a punto del desorden con la ondera versión de “Paint It Black” de The Rolling Stones, también demostrando otro carácter del sonido de la artista. Si en sus discos anteriores ella había transitado con éxito por diferentes facetas del pop, en “Heart To Mouth” (2018) la idea es poner canciones más up tempo apoyada por sonidos como el de la americana, el country y el rock más vieja escuela y entretenido. Este estilo se notó no sólo en canciones del último disco, sino también en aquellas del álbum que más sonó en la noche: la edición internacional de “Lost On You”, lanzada en 2017 como una reintroducción de LP al mundo.

LP se comía el escenario, transitándolo con rapidez de un lado a otro, buscando celulares de su público para hacer selfies, tocando manos en un extremo y otro, y sonriendo a raudales con el nivel de idolatría de la gente. “Other People” fue una explosión de esa sensación, con los silbidos de LP sonando más de lo que habían sonado hasta ese momento. Sí, mucha gente sabe cantar y tienen maravillosas voces, pero pocos usan la voz para todo lo que se puede, y menos aún pueden hacer de un silbido una marca registrada, y ella lo logra.

Luego de “Shaken”, “Muddy Waters” hizo que las gargantas nuevamente trabajaran, demostrando lo bien que entiende LP cómo funciona un espectáculo. En vez de quedarse esperando en pasajes largos de una intro, ella salió del escenario al finalizar “Shaken” para luego ingresar como si el show se reiniciara con “Muddy Waters”, cuando en verdad esa era la última canción del set. Mantener un show en alto y hacer que pase volando también es mérito de la intérprete que consigue eso sin perder un ápice de buenas vibraciones de parte de su gente.

Lamentablemente, el hecho de que el encore llegara luego de sólo 13 canciones, hacía pensar que el primer show de LP en Chile sería breve, pero también es algo muy lógico, que responde a la exigencia de presentar dos shows en menos de seis horas, y en este caso fue mayor la calidad que la cantidad. Por ello, el público al salir no tuvo reacciones de desánimo o de desilusión, debido a que el espectáculo se planteó con sus propios términos, que incluían un retorno de LP sólo acompañada por su tecladista en la devastadora “Recovery” y luego con la banda completa hacer que la Cúpula se derritiera de calidez y fuerza vocal con el hit “Lost On You”, esa canción que tiene todos los elementos que hacen de LP la artista que hoy llena recintos donde quiera que vaya y que, debido a esa demanda, se convirtió en una de las sorpresas en el cartel de Lollapalooza 2020 en Sudamérica. Un karaoke total que terminó a capella y luego con un outro donde la artista se empapó del fervor de sus fanáticos.

Luego de 67 minutos de concierto, se consolidaron los talentos que materializan una de las sorpresas más gratas de la cartelera de conciertos en Chile, donde hubo espacio para superar las expectativas con simpatía, potencia, trazos de vulnerabilidad y también con la naturalidad de ese show que no busca la perfección como meta, sino que la humanidad como valor agregado, todo esto ayudado por casi dos mil personas (y otras dos mil un par de horas más tarde) cuya respuesta fue apabullante, casi igualando a lo que entrega una artista como pocas hoy en el mainstream musical.

