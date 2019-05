Motorama: La consagración del otoño

El debut de la banda sueca en nuestro país se llevó a cabo en las dependencias del Club Rock & Guitarras, donde más de una centena de fanáticos se hicieron presentes para ser testigos del show de un grupo que, en poco más de diez años de historia, se ha transformado en gran referente del rock pesado, psicodélico y blusero. Después de girar por gran parte del mundo, siendo nombres importantes dentro de carteles de connotados festivales, se decidieron a realizar su primera gira por Sudamérica, y en su primer concierto en la capital Graveyard mostró lo mejor de su catálogo en poco más de una hora de show.

Precedidos por la actuación de los puntarenenses de As De Oros, con una propuesta blusera sucia y cruda, ejecutando un show que fue bien disfrutado por el respetable, los protagonistas de la velada salieron a escena sin mayores presentaciones, tomando sus instrumentos y dando rienda suelta al rock con “Hisingen Blues” y “Goliath”.

Los ánimos estaban por todo lo alto y, luego de la celebrada “Walk On”, la fiesta ya estaba armada y no se detuvo hasta la última nota. Respaldados por un sonido a la altura, el cuarteto europeo dejó en claro la potencia de su propuesta, una que en vivo crece mucho más al sentirse la energía de los músicos sobre el escenario. Canciones como “Uncomfortably Numb”, “Please Don’t” y “Hard Times Lovin’” conocen sus mejores versiones cuando se están interpretando frente a una audiencia.

Poniendo énfasis en su último larga duración, “Peace” de 2018, la banda no dio mayores espacios a pausas. Más allá de un par de agradecimientos al público, lo que más escuchamos fue música y eso fue suficiente para una fanaticada que no paró de celebrar cada corte del set. Tampoco sucedieron problemas técnicos ni otro tipo de incidente que interrumpiera el desarrollo de la jornada. La noche era absolutamente rockera, y temas como “An Industry Of Murder”, “It Ain’t Over Yet” y “Magnetic Shunk” –esta última marcando la pausa para el bis– sonaron como verdaderas descargas eléctricas en el íntimo recinto de la Avenida Vicuña Mackenna.

El final del espectáculo lo marcó “Low (I Wouldn’t Mind)”, “Ain’t Fit To Live Here” y “The Siren”, cerrando la noche por todo lo alto y dejando más que satisfechos a los fans que repletaron el local, pese a que algunos esperaban que la banda lanzara un par de canciones más, teniendo en cuenta todos los años de espera hasta su llegada.

No hubo tiempo para más, sin embargo, nos quedamos con la gratitud de que Graveyard por fin debutó en Chile y lo hizo en un momento donde su nombre está mejor posicionado que nunca. Manteniendo vivo al rock más crudo y visceral, la banda sueca se despachó un recital más que correcto, uno que quedará en la memoria de los devotos de las guitarras callejeras.

Setlist