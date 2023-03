Mötley Crüe + Def Leppard: El oficio y la actitud

En julio de 2013 fue la última vez que Paramore estuvo en nuestro país. Una década después y en el mismo Movistar Arena, la banda se presentaba nuevamente ante un sold out total, llegando hasta la región con la gira de promoción de su reciente álbum “This Is Why” (2023), el que si bien fue lanzado tan solo un par de semanas antes del show, tuvo a sus canciones recibidas como si se tratará de los grandes clásicos de la banda. Con esos antecedentes en la mesa, todo apunta a una velada perfecta, con el recinto llenándose incluso cuando tomaron escena los chilenos Temple Agents como acto de apertura, además del proyecto de Elke, pareja del baterista Zac Farro y que estuvo presentándose en un animado show que tuvo la mejor de las recepciones por parte de la audiencia.

Eso sí, por ningún lado fue un concierto tranquilo, no sólo por la euforia generada en la audiencia que se volvía loca con cada movimiento de Williams y compañía, además de la complicidad que se generaba al ver cómo coreaban cada canción del show. La mera interpretación de “You First” bastó para que la cancha estallara en energía al punto de que el show debió ser detenido por algunos minutos, generando un poco de quiebre en el momentum, pero retomando poco a poco su cauce luego de que llegara “Playing God”, una de las primeras representantes de “Brand New Eyes” (2009) que sonó durante la velada, y que indudablemente fue recibida como un esencial dentro del catálogo de la banda. A pesar de que el show seguiría deteniéndose en varias ocasiones para calmar el comportamiento del público, lo que incluso generó la interrupción de “Rose-Colored Boy” y la omisión de “Told You So”, la energía se mantuvo a tope con toda su potencia en canciones como “Caught In The Middle”, “Running Out Of Time” o “Decode”, indudablemente uno de sus clásicos más insignes.

Dentro de toda la configuración que Paramore despliega en el escenario, Williams se transforma en el foco junto al guitarrista Taylor York y el baterista Zac Farro, pero ese universo que forman se compone también de otras adiciones, debido a que la alineación completada por el también guitarrista de Vampire Weekend, Brian Robert Jones, junto con Joey Howard en bajo, Logan MacKenzie en teclados y Joseph Mullen en percusión, generan el “efecto Arcade Fire” del que tanto se ha hablado, haciendo que muchas bandas expandan sus formaciones en concierto para establecer distintos arreglos y darle una cara renovada a sus composiciones. Los ejemplos en este caso son canciones de mucha fuerza como “(One Of Those) Crazy Girls”, “The News”, “That’s What You Get” o el cover de HalfNoise (proyecto de Farro) con “Scooby’s In The Back”, donde Hayley tomó la percusión mientras la banda cambió de posiciones en una dinámica interpretación.

Por supuesto que también existen momentos que no requieren de muchos cambios, pero que siguen siendo una sólida demostración de lo mucho que ganan las canciones de la banda en vivo. Es así como vemos desfilar tracks de la talla de “Hard Times”, “Ain’t It Fun” o la intensa “All I Wanted”, que respetando sus estructuras originales se mantienen en perfecta armonía con la oferta musical que la banda expande en otras canciones. Luego de una pequeña pausa y el correspondiente bis, tres de los hits más esperados llegaron al final: “Still Into You”, “Misery Business” (con dos afortunados fanáticos subiendo al escenario) y el cierre con “This Is Why”, indudablemente una de las mejores composiciones que el trío ha entregado en su carrera, donde de una manera simple pero efectiva demuestran su experiencia y crecimiento a lo largo de los años.

La posibilidad de crecer junto a tu audiencia es algo de lo que Paramore ha podido disfrutar durante su carrera, luego de una bien definida línea musical hasta 2013, la banda comenzó a expandirse y diversificar su música no solamente como necesidad creativa, sino que también como una forma de poder evolucionar con una legión de fanáticos que han adornado momentos de sus vidas junto a la música de la banda. No es de extrañar que el público fuera en su mayoría por sobre los 20 y algo años, esos que de adolescentes vivieron la aventura de un grupo de jóvenes refrescando la escena musical más independiente de la época. Esos días quedaron atrás, pero las ganas de seguir escribiendo más páginas de esta historia es algo que continuará creciendo y reforzándose con el tiempo. Son lazos que perduran y un fenómeno que poco a poco se nota, siendo todos testigos de la consagración de las bandas sobre las que se escribirá profusamente en el futuro.

Setlist

You First Playing God Decode Caught In The Middle Running Out Of Time Rose-Colored Boy C’est Comme Ça I Caught Myself The Only Exception (One Of Those) Crazy Girls The News That’s What You Get Scooby’s In The Back(original de HalfNoise) Last Hope Hard Times Ain’t It Fun All I Wanted Still Into You Misery Business This Is Why

Fotos por María Loreto Plaza (@estricolor) para Bizarro Live Entertainment