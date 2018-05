Moonspell: El alma de dos tierras

La destrucción es a menudo un motor de creación enorme. Así como se demuelen espacios para generar edificios más grandes, también es en las ruinas que muchos artistas encuentran otras formas y otras ideas que pueden llevar a declaraciones más grandes y más significativas. Cuando un huracán arrecia, es el viento el que golpea y es la inevitabilidad de la ocurrencia ese momento en que todo gira y hace sentir el apocalipsis. En Chile, sin ir más lejos, eso ocurre a menudo con los terremotos, un tema que Moonspell abordó en su disco conceptual “1755” (2017) desde el movimiento telúrico que azotó su natal Portugal en ese año.

Esa vibración es la que se sintió también a ratos en Club Blondie cuando la gente golpeaba el piso con sus pies en el retorno de la banda portuguesa a nuestro país, en una extraña fecha para un concierto como es el 1 de mayo. Mientras todo alrededor estaba cerrado y sin vida, en el ingreso a Blondie había gente desde horas antes esperando la apertura de puertas para ver a Moonspell. Si a algo recordaba este panorama, era a esa mañana del 27 de febrero de 2010, post terremoto 8.8, con pocas vitrinas abiertas, pero también con esa sensación de tener que levantarse y andar, cual Lázaro, para ir adelante.

Moonspell llegó con puntualidad extrema al escenario de Blondie, a las 20:30 hrs. Algo que golpea de inmediato al escuchar a la banda es cuán inteligente es su mezcla de estilos. Aunque el gutural de Fernando Ribeiro y la batería de Miguel Gaspar hagan creer que se está ante un metal estricto, lo cierto es que la guitarra de Ricardo Amorim hace que se comprenda un ente mucho más melódico que gótico, y así el sonido es más abierto, dejando grietas a través de las que se cuelan otras luces que generan nuevas visiones.

Llamativo es cómo el portugués, como idioma, logra sonar tan solemne en canciones de metal, como se ve en el inicio con “Em Nome Do Medo” o en “1755” y “Desastre” del disco nuevo. La vocalización de Ribeiro es precisa y se nota también ese derrumbe al que el catastrófico sentido de su último álbum refiere. También ayuda a eso un claro pero abrumador sonido, bien logrado por el equipo técnico de la banda, que además se preocupó de detalles que no alcanzan a ser invisibles, como la gama cromática de la iluminación. Aunque muchas veces el azul y el rojo intenso dominan la iluminación en un concierto en estos tiempos, el verde y un rojo más suave se juntaban rememorando a la bandera de Portugal, algo que no importaría tanto en un show común, pero que es un detalle a considerar cuando aparecen temas como “Ruínas” o “Evento”, que apelan justamente al espíritu de este país.

La banda agradece en todo momento a la gente la activa participación, y es que el público opera como una fuente de energía grande, en especial cuando la Blondie está repleta y el aire comienza a apretarse. Variaciones en el setlist de la gira sudamericana se vieron con la inclusión de la aplaudida “Wolfshade” o luego en el encore con la irrupción de “Scorpion Flower”, pero nada hacía cambiar esa aura de relevancia que Moonspell encontró con un disco que rememora la historia como “1755”. Cuando Ribeiro levanta una cruz con un láser rojo que llega a los rincones del recinto en “Todos Os Santos” no sólo levanta un símbolo religioso, sino también un tótem para tantas sensibilidades en el país europeo.

Un territorio muy religioso, tal como es el chileno, azotado por un terremoto, que deja daños en ciudades y relieve, y es quizás esa la conexión que –tal vez imperceptiblemente– hubo esta vez entre el público nacional y la banda. Más fuerte aún es el bramido de la gente con los clásicos, como “Alma Mater” o “Full Moon Madness”, que cerró el show, pero lo que está claro es que, cuando se trata de los desastres, Chile tiene un traje hecho a la medida con esas subjetividades y es esta sensación la que un potente show de poco menos de dos horas como fue el de Moonspell es capaz de evocar, como un sastre arropando a un pueblo completo.

