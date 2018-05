Miyavi: La fiesta del riff

Costó, pero finalmente se pudo. Luego de siete años sin pisar suelo sudamericano, el japonés Miyavi regresó a este lado del mundo para presentar su “Day 2 World Tour”, travesía que lo ha tenido por todo el globo interpretando canciones nuevas y antiguas con una nueva mirada, un sonido más moderno y diferente en comparación a sus composiciones originales. Esta velada sería la cuarta del músico en nuestro país, por lo que era muy probable que el entusiasmo no fuera el mismo que hace diez años, cuando en 2008 repletó el Teatro Teletón en su calidad del primer artista popular japonés en llegar hasta Santiago. Contrario a eso, sus fanáticos respondieron de muy buena manera, algunos volviendo atrás en el tiempo para recordar aquellos años, y otros presenciando por primera vez el show de un artista que lo entregó todo desde el primer minuto, sin escatimar en energía.

Con una puntualidad que se extraña actualmente en los shows internacionales, el japonés arribó al escenario junto a su fiel baterista Bobo, además de las nuevas adiciones de su combo escénico: DJ Jonny Litten y los coristas Heather O y Seann Bowe, lanzándose de lleno con “Flashback”, una de sus composiciones recientes que, pese a su novedad, no desmotivó a los fanáticos que cantaron cada palabra. Inmediatamente después, “Dancing With My Fingers” desató la fiesta en toda la pista, no había nadie que no saltara al ritmo de los furiosos riffs de Miyavi, quien se lucía con incendiarios solos de guitarra sobre la fiestera sección rítmica a cargo de Bobo y Jonny, quienes, independiente de lo mucho que aportaban a la estructura sonora de las canciones, nunca brillaron como el frontman.

Con una contagiosa energía, tanto la banda como el público no tardaron en entrar en calor con canciones modernas y frescas como “In Crowd”, “Bumps In The Night” o “HA!!!!”, demostrando el verdadero sentido de esta nueva etapa para el cantante: música alegre, hecha para la diversión y la gestión de momentos electrizantes entre la gente y el artista. La vibra se sentía, y los sonidos emitidos desde la guitarra del músico aportaron una robustez impecable para el constante beat de tintes dance que primaba en el ambiente.

Sin embargo, igual hubo un momento para brindar un regalo a los fanáticos acérrimos del rock japonés, primero con un cover de “Pink Spider” de hide, fallecido guitarrista de X JAPAN, a modo de conmemoración por los 20 años desde su muerte, seguido de “Selfish Love -Aishitekure, Aishiteru Kara-”, una de las canciones más importantes en la discografía de Miyavi.Es evidente que ese tremendo derroche de energía le dio un sentido completamente diferente al show, ya que las expectativas no eran las más altas previo a su realización. El estilo actual del músico era cuestionado debido a su simplicidad en comparación a su trabajo anterior, pero todo eso quedó atrás gracias a que hizo lo que mejor sabe, dando un show de calidad en todo momento.

Pese a que la premisa fue siempre mirar hacia el futuro, un pequeño momento acústico con “Itoshii Hito (Beta De Suman)” emocionó hasta las lágrimas a algunos fanáticos, los que seguramente recordaron sus primeros acercamientos al cantante gracias a este track extraído de “MYV Pops” (2006). Punto aparte para el pequeño recuerdo a “This Iz The Japanese Kabuki Rock” (2008) con las canciones “Sakihokoru Hana No You Ni -Neo Visualizm-” y “Subarashikikana, Kono Sekai -What A Wonderful World-”, recuerdos vivientes de su histórico primer show en Santiago, sirviendo como una pincelada de su etapa más prolifera como artista.

Cada vez que un artista japonés pisa nuestro país es imposible no pensar en el factor que los mantiene alejados del foco público. Bandas como Maximum The Hormone, X JAPAN o Versailles han entregado conciertos con un alto nivel de producción e interpretación musical, pero siempre reducidos a un nicho de fanáticos, sin saltar al mainstream general en la música. Con Miyavi pasa lo mismo, puesto que el músico aún aguarda por su salto definitivo a las grandes ligas, acercándose poco a poco al mercado de nuestro continente gracias a su particular nueva mezcla.

Puede que el sonido del recinto no haya acompañado en el principio del show, pero el talento y la creatividad del músico fueron factores absolutamente indiscutibles a la hora de evaluar su presentación, dándole un carácter de interés a la música electrónica mediante los potentes riffs y slaps de su guitarra. No hay duda de que esto no será lo último que sepamos del músico japonés, por lo que es de esperar que su próxima visita sea incluso más innovadora que esta y las anteriores. Por ahora, sólo queda aguardar y estar atento a cada nuevo paso de Miyavi, un artista que por talento y ganas no se queda, siendo incluso más interesante que muchos de los actos presentes constantemente en los festivales.

Setlist