Mike Patton Mondo Cane: Volviendo a casa

A tres años de su debut en el país y agotando todos los tickets disponibles, Circa Survive retornó a la capital para presentar su más reciente LP, “The Amulet” (2017), sexto larga duración en la discografía del quinteto liderado por Anthony Green, que en esta oportunidad pudo entregar un concierto mucho más íntimo que el anterior, compartiendo cara a cara con sus efusivos fanáticos que lo dieron todo en la hora y un poco más de show de los norteamericanos. En las profundidades del Club Subterráneo, la banda nacida en Pennsylvania se mandó una intensa velada llena de cantos y emociones desbordadas.

Precedidos por la actuación del conjunto nacional Tenemos Explosivos, quienes gozaron de una muy buena acogida por parte del respetable, confirmando que son un número más que probado en la escena chilena, Circa Survive salió al escenario de la mano de “Rites Of Investiture”, sencillo perteneciente a su último álbum, desatando el desorden en el recinto. Green se subía a la barricada y se colgaba de los fierros de la parrilla de luces, acercando el micrófono a los devotos de las primeras filas, en un inicio que puso de inmediato la atmósfera a tope. Para rematar, “The Difference Between Medicine And Poison Is In The Dose” convocó a la totalidad del público a sumarse a la fiesta que avanzó rápido, pero logró dejar conformes a todos.

“Wish Resign” siguió en el set y, dentro de lo más destacable del desempeño de la banda durante el concierto, hay que destacar el trabajo de Green como gran foco de atención sobre el escenario. El frontman no se guarda nada y hace de cada canción una performance visceral, entregando versiones bastante más desgarradoras que las ya de por sí desgarradoras versiones de estudio, haciendo de la experiencia de ver a los estadounidenses en vivo un imperdible para los seguidores del estilo. Musicalmente, sus colegas tampoco se quedan atrás, y es cuando los cinco músicos logran la sincronía perfecta entre las melodías de guitarras, las percusiones y la interpretación de Green –tal como pudimos apreciar en momentazos como “Child Of The Desert”, “At Night It Gets Worse”, o la que cerró el espectáculo, “Descensus”­– que Circa Survive muestra sus mejores virtudes musicales como agrupación.

Entre los cortes más venerados por los fans, pudimos escuchar composiciones como “Get Out”, “Dyed In The Wool” o “I Feelt Free”, clásicos de la banda que fueron cantados al unísono por todos los presentes, dejando en claro que la placa lanzada el año 2010, “Blue Sky Noise”, marcó a toda una generación de jóvenes, quienes anoche se dieron un festín junto a sus ídolos. Luego de un breve encore, donde el vocalista aprovechó de agradecer a Tenemos Explosivos por abrir la función y en especial a su público por el compromiso, recordándoles que el próximo 7 de febrero vuelve a Chile junto a Saosin y su proyecto solista, “Descensus” bajó el telón poniendo fin al regreso de Circa Survive.

Puede haber parecido un recital corto, pero la contundencia de los norteamericanos fue suficiente para hacer justicia al espectáculo y dejar contentos a sus fieles y entregados seguidores. A la espera de lo que será el retorno de Green con sus otros proyectos, nos quedamos con el recuerdo de una noche entrañable, donde los cantos desgarradores y la energía desbordada fueron los protagonistas.

Setlist