Mgła: Perfectos escenarios

Cuando se piensa en el nombre de la banda polaca Mgła (traducido al español como Niebla) no sólo se puede pensar en la música del conjunto, que visitó por primera vez Chile este 8 de marzo, sino cómo estuvieron las cosas ese mismo día, en la histórica marcha feminista que congregó a millones de mujeres a lo largo del país. En el caso de las calles, la niebla se disipa, se ve con claridad que el cambio se quiere para todas y los escenarios que se crearon en cada esquina iban en esa senda, y en el caso de Club Blondie, recinto que recibió a la banda europea, esa niebla también se disipaba por la intensidad musical del cuarteto, que no permitía nada más que una comunicación directa y también ver cómo el escenario no es sólo donde la banda se presenta, sino también puede construirse en el espacio donde el público se vuelve comunidad.

La jornada inició muy temprano –con los ecos de la marcha aún en la ciudad– de forma puntual con Thvnvtos, black metal y hardcore chileno que, con un centenar de personas ya en la Blondie, pudo mostrar en seis canciones su potencia y su capacidad de disponer un sonido oscuro, pero sin caer en los clichés del género. En vez de eso, su vocalista mostraba un rango vocal interesante, que le permitía gritar o hacer tonos muy bajos, siempre controlando el flujo de energía adecuándolo a las canciones, en su mayoría del EP “Noche y Niebla” (2017), dejando para el final el estreno de una nueva canción, “Exhumando Recuerdos”, que deja en claro que el camino ahora incluso puede estar ligado al post black metal, una senda muy intrigante que el quinteto pudo mostrar muy bien en 33 minutos de show.

El plato de fondo llegaría mucho después. Para esas alturas Club Blondie ya estaba repleta y las poleras negras (e incluso algunos valientes con chaquetas de cuero y cadenas) generaban un mar de gente cuya corriente se electrizó con el ingreso de la banda sin rostros al escenario. Mientras los instrumentos eran tomados por el cuarteto que cubre sus caras con una capucha completa sin siquiera dejar ver los ojos, el público se volvía loco antes del primer riff. Y es que la ocasión era muy esperada, y cada canción fue recibida como un triunfo, como pocas veces pasa en un show de metal donde es la nostalgia la que genera más reacciones.

A las 19:30 hrs. comenzaba a sonar “Exercises In Futility I”, y desde ahí la fortaleza del show fue la misma todo el rato. Es que no es necesario plantearse haciendo muchos géneros distintos para captar la brutalidad urgente que requieren las canciones de Mgła. Sí, el humo que se tira en el escenario evoca una niebla, pero la música parece la frescura o la brisa que acompaña a ese cegador evento. El paseo por los tracks “I” y “IV” de “Exercises In Futility” (2015) dejaba en claro que la épica podía venir de la mano con rapidez, y “Mdłości II” disponía cómo la agrupación desde sus inicios era capaz de articular múltiples líneas melódicas en pos del objetivo ulterior de arrasar con todo a su paso.

El retorno a “Exercises In Futility” consolidó un fenómeno de impacto profundo, y es que en las primeras canciones el público estaba en una mezcla entre anonadado y agradecido. Pero ya en el cuarto track el moshpit se volcó en una acción violenta, siempre en el marco de disfrutar el show; por otro lado, estaba la gente que cabeceaba o movía los brazos de forma única, viviendo el espectáculo como si fuera sólo para ellos. Nuevamente recordaba a la marcha, con la gran mayoría viviendo el debut de Mgła como muchas hicieron durante el día, en comunidad, pero con la libertad de expresar una identidad sin temores. En medio de la multitud, se podía cabecear, cantar en un inglés chamullado, o simplemente observar estoicamente, y el resultado seguía siendo el mismo, proyectando múltiples escenarios en el mismo lugar.

Luego vino un par de tracks de “Age Of Excuse” (2019), el excelente LP que los polacos lanzaron el año pasado, el que aumentó la complejidad de las armonías entre las guitarras de M., quien además es cantante del conjunto, y E.V.T., guitarrista de sesión que provee de capas precisas para llevar los riffs a una dimensión diferente. Claro, “II” y “III” de “Age Of Excuse” eran temas que no sólo complejizaban lo musical, sino que también el sonido, y que volvieron al público en el definitivo torbellino de emociones que debía salir, algo que se exacerbó con “With Hearts Toward None VII”, track de ese disco editado en 2012, quizás recordándole otra vida a quienes empuñaban la mano y gritaban “eh”, como en tantos shows de metal, pero ahora con ese espíritu del hito, del debut, de coronar un día histórico, pese a la ausencia de gritos como “el que no salta es paco” o “Piñera culiao”, que se habían vuelto parte del paisaje en los conciertos en Club Blondie.

El cierre vino con otros dos tracks de “Exercises In Futility”, “VI” y “V”, dejando al público con tantas ganas de más, pero el setlist estipulaba claramente esas nueve canciones y nada más, y con puños en alto los cuatro seres sin rostro se fueron del escenario. La gente realmente no comprendió el cierre del show como el final y pujaron por un encore que no llegó. De hecho, más de diez minutos después del final, tras 63 de música, más de la mitad de la gente seguía ahí, gritando “no nos vamos ni cagando”, pero en paralelo ya se estaban desconectando las guitarras, apagando los amplificadores y, en el último palazo a las aspiraciones del público, desarmando la batería.

Ya con la batalla perdida, muchos se fueron con ganas de más. Y realmente, considerando la cantidad de peleas que se están dando en todos los espacios, termina siendo un triunfo ver la capacidad de música tan oscura de unir a tantas y tantos en una especie de comunidad ad hoc, que duró un par de horas, pero que en el subterráneo de la Blondie convirtió un concierto en un hito distinto para cada cual.

Setlist