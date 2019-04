Meshuggah: Reivindicando la devastación

Desde el momento en que irrumpió el anuncio de que Frank Iero visitaría Chile por primera vez, todas las expectativas se fueron por lo alto para tener finalmente al ex My Chemical Romance en nuestro país. El guitarrista se ausentó del único show de la banda en Santiago en 2008, por lo que sus fans esperaban deseosos por ver a quien fue héroe y referente de toda una generación junto a Gerard Way, aunque eso implicara olvidarse de la obvia nostalgia. Amparado bajo su nuevo proyecto, The Future Violents, el músico llegaba para hacer un repaso de lo más importante de su prolífera carrera solista, además de adelantar algunos tracks de “Barriers” (2019), álbum que prontamente lanzará bajo esta nueva faceta, por lo que el mensaje era claro a quienes venían a buscar la nostalgia: esta no estaría garantizada bajo ningún término.

La banda nacional Dizclaimers fue la encargada de partir con la velada a las 20:00 hrs. puntual, repasando sus dos trabajos de estudio en un set de poco más de 20 minutos, incluyendo canciones de su trabajo homónimo de 2016, además del estrenado recientemente “Pandattack!” de 2018, con un estilo que se movió plenamente dentro del punk rock, con muchos tintes de hardcore y la actitud necesaria para captar la atención de los presentes, quienes respetuosamente disfrutaron el pequeño set del conjunto. Sin duda, una instancia clave para conocer a una de las bandas más interesantes que ha pasado por los escenarios en calidad de telonero durante el último tiempo, generando desde ya la expectativa para seguir sus pasos hacia el brillante futuro que les espera. Pero lo más esperado aún estaba por venir, y luego de una pausa de unos treinta minutos, llegaba finalmente el momento por el que un repleto Club Chocolate esperó más de 10 años.

Seguramente la gran mayoría de los asistentes abrazó los sonidos del emo durante los años de gloria del extinto ex conjunto de Iero, afrontando también las críticas de ningunear lo que terminaría siendo un estilo de vida. “Es pasajero”, “No es más que una moda”, “Es una fase de la adolescencia, ya pasará”, y cuantos otros comentarios eran cosa de cada día para los seguidores no sólo de esta banda, sino que de un movimiento que pasó por el infortunio de captar la atención de los medios masivos, sobrexplotándose hasta el cansancio para luego quedar en el olvido, o al menos eso creían.

Desde el momento en que Frank Iero y su banda tomaron el escenario, quedó demostrado que sus fans eran de verdad, coreando cada palabra que el guitarrista interpretaba con una fuerza que se sentía en todos los rincones del lugar, pasando por potentes composiciones como “Veins! Veins!! Veins!!!”, “I’m A Mess” o la recientemente estrenada “Young And Doomed”, dominadas a la perfección por los asistentes.

Cuando una banda se queda en la vida de alguien, eso trasciende sin importar el estado en que esta se encuentre, por lo que la frase (muy meme, a veces) de “No es una fase, mamá” cobra sentido al ver algo completamente diferente a lo esperado. Primero es Frank quien demuestra que hay vida después de una separación, dejando en evidencia que su presente artístico puede ser igual o incluso más interesante que su etapa en MCR, sobre todo cuando llega el momento de interpretar canciones del álbum “Parachutes” (2016), probablemente uno de los trabajos mejor logrados por el guitarrista en toda su carrera. “Dear Percocet, I Don’t Think We Should See Each Other Anymore”, seguida de “I’ll Let You Down”, reflejan a dicho LP como una obra esencial para el catálogo de Iero, siendo también de las canciones recibidas con mayor entusiasmo por la fanaticada, que con el paso del show se convirtió en un integrante más de la banda. Segundo, la fanaticada, que corrobora un fanatismo que es mucho más que una fase pasajera, manejando a la perfección el catálogo del artista y abrazando incondicionalmente una etapa que resulta mucho más de nicho, en contraste con la música de estadios que en algún momento desarrollaron los intérpretes de “Helena”, guardados en el baúl de los recuerdos con mucho respeto por Frank y sus fanáticos, quienes no necesitaron apelar al pasado para llevar una buena noche.

Luego de interpretar en conjunto “Weighted” y “Joyriding”, llegaba el momento para despedirse, por lo que, entre medio de gritos, Iero abandonó el escenario junto a sus músicos. El bis era cosa segura, y estuvo a cargo de un adelanto de su próximo LP, para luego cerrar con “All I Want Is Nothing” y toda la energía y potencia de “Oceans”, dejando a su fanaticada con una enorme sonrisa luego de un show que fue muy intenso, pero que pasó con una rapidez apabullante.

Podrán pasar los años, podrá ser todo diferente, pero no hay duda de que la música une generaciones y Frank Iero logró convocar a dos segmentos específicos de ella: aquellos que ya dejaron de tener 15 años hace mucho tiempo, así como también lo que recién los cumplen descubriendo una banda que, por muy extraño que parezca, ya no está con nosotros. Finalmente, lo que importa es el legado y de cómo es necesario evolucionar para dejar el pasado atrás y seguir abordando nuevas posibilidades. Para todos los presentes no fue sólo una fase, pero principalmente para Frank Iero, quedó comprobado que no importa cuán exitoso hayas sido, ya que, mientras exista el talento, siempre habrá vida después de la muerte.

