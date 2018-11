Mercury Rev: El arte del sonido

Hasta que llegó el día. Mercury Rev debutaba por fin en nuestro país y lo hacía celebrando el que probablemente sea su disco más emblemático, “Deserter’s Songs”, cuyo aniversario número veinte fue la premisa para esta esperada visita del conjunto. El show, que en un principio contaría con la presencia de Deerhunter como acompañantes, sufrió las modificaciones de último minuto luego de que la banda estadounidense cancelara la gira que los traía a Chile, dejando a Mercury Rev como el amo y señor de la noche. No por eso, el entusiasmo del público disminuiría, ya que igualmente fueron recibidos con los brazos abiertos y dispuestos a disfrutar del excelente show que venían presentando durante este año.

Desde el primer minuto la banda hizo gala de los sonidos bien estructurados y correctamente argumentados, los que dan cuenta de que cada canción de aquel gran disco puede funcionar como un mundo propio dentro del repertorio. Por lo mismo, no fue de extrañar ver la cara de felicidad de Jonathan Donahue, quien animaba al público en todo momento y conducía las emociones que, tanto banda como audiencia, iban sintiendo a medida que avanzaba el concierto, con canciones como “Endlessly”, “Delta Sun Bottleneck Stomp” u “Opus 40” sonando acogedoras y demoledoras a la vez, más allá de la gran mezcla de sensaciones que la banda evoca con su música.

Una batería implacable y un bajo punzante fueron desplazando al público durante casi noventa minutos de show, con catorce canciones correctamente seleccionadas para presentar un relato que no tenía interrupciones. Mención aparte para la gran versión de “A Man Needs A Maid”, original de Neil Young, o el emocionante momento que significó “The Dark Is Rising”, broche final para una jornada llena de emociones reales, de un público complacido y una agrupación más que feliz de poder conocer por fin a sus seguidores de este lado del mundo.

Es cierto que la baja de Deerhunter mermó un poco la cantidad de público que finalmente asistió al show, pero afortunadamente Mercury Rev contaba con una fiel legión de seguidores, quienes los hicieron sentir bienvenidos en todo momento y se entregaron por completo a un show que duró justo lo necesario, como la más premeditada de las experiencias.

Existen muchas formas de celebrar el aniversario de un álbum y, luego de su concierto en nuestro país, Mercury Rev puede decir tranquilamente que lo celebró en familia, mediante un diálogo ejecutado de manera fluida y sin ripios en el camino, como esas conversaciones que sólo se logran con quienes se le conoce de toda la vida.

Setlist