Mayhem: Feliz día, Satanás

Mientras el frío y la lluvia cubrían el centro de Santiago, en Club Blondie se vivía otra apasionada jornada metalera. El público nacional se entregaba de lleno al torbellino de emociones que Angra desplegó con la pasión de la sangre nueva que recorre el cuerpo de la banda, una época de renovación que tiene al guitarrista Rafael Bittencourt como punta de lanza y miembro más antiguo de un conjunto bastante querido por estos lares. En esta oportunidad, los paulistas venían con la misión de defender “ØMNI” (2018), una producción que materializa esta etapa de cambios, pero también de demostrar que su nueva forma les permite progresar y, a su vez, mantener los elementos que los posicionaron como uno de los proyectos más importantes del power metal sudamericano.

Al son de la introducción “Dr. Tyrell’s Death” de Vangelis, Rafael Bittencourt, Marcelo Barbosa, Felipe Andreoli y BrunoValverde se tomaron paulatinamente el escenario adornado con unos vistosos paneles al frente de los amplificadores luciendo la carátula del disco, e hicieron posesión de sus respectivos instrumentos para arremeter con “Nothing To Say”, momento en que Fabio Lione apareció para tomarse el lugar con su increíble poderío escénico, que no se vio mermado por los percances técnicos que vivió con el micrófono durante “Travellers Of Time”, ya que tuvo su revancha con la clásica “Angels And Demons”.

Un comienzo bien arriba, que siguió con la intensa “Newborn Me” y tuvo un momento más íntimo con la emocionante “Time”, todas coreadas por los entusiastas que alzaban sus manos al cielo extasiados por tal despliegue de poder. Como era de esperarse, gran parte del repertorio recayó en las nuevas composiciones, como “Light Of Trascendence”, que, por su naturaleza más ligada al sonido tradicional, se combinó de gran manera con un verdadero monumento como “Running Alone” y también con la más contemporánea “Storm Of Emotions”.

Las producciones del nuevo material recibieron gran aceptación por parte del respetable, incluso en la veta que explora otros rincones del metal como “Insania”, seguida por un excelente solo de batería del coloso Bruno Valverde y “Black Widow’s Web”, en la que Bittencourt y Lione compartieron voces, con este último haciéndose cargo de los guturales que Alissa White-Gluz de Arch Enemy plasmó en el disco, una muestra certera de que el vocalista puede jugar en el terreno que quiera con gran habilidad y también una señal de experimentación que se agradece más allá del resultado.

Siguiendo los caminos de la exploración, pero en terrenos mucho más ligados al metal progresivo, aparecieron “Upper Levels” y “Omni – Silence Inside” con una fascinante creación de atmósferas por parte del aventajado Felipe Andreoli, protagonista absoluto gracias a su exquisita técnica de tapping en el bajo. Con el desafío no menor de tomar el lugar del gran Kiko Loureiro, la nueva adquisición del grupo, Marcelo Barbosa, tampoco se quedó atrás en técnica y estilo, ya que generó exquisitos solos de guitarra y musculosos riffs que se pudieron apreciar en “Ego Painted Grey”, “Lisbon” y “Magic Mirror”, dando cancha para que Rafael pudiera tomar el micrófono con confianza y deleitar con su guitarra acústica en varios pasajes, pero especialmente en ese verdadero regalo que fue “Lullaby For Lucifer”, que tocó solo en el escenario y provocó el momento más personal de la jornada.

Con mucha emoción, el guitarrista se adueñó de la tarima y dedicó unas sentidas palabras hacia el final de la presentación para dar cuenta de la reconstrucción que estaban viviendo como grupo, agradeciendo a todos los ex miembros que contribuyeron al legado, a los fanáticos que los han motivado a seguir y a los miembros actuales que siguen manteniendo el barco a flote. Con todos ya en el escenario, “Rebirth”, “Carry On” y “Nova Era” remecieron las paredes de cemento de Blondie, poniendo el broche de oro a una actuación llena de entrega por parte del público y de los músicos.

A tres años de su última presentación en Chile, y ya sin Kiko Loureiro en escena, Angra dio una cátedra de solidez sónica, técnica y emocional, aspectos que se confabularon para que la fría noche santiaguina se transformara en la celebración de un largo camino de 27 años que ha combinado perseverancia, visión y pasión para mantenerse en pie y renacer una vez más, en una nueva era que se ve auspiciosa para la Diosa de Fuego.

