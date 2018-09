Mark Lanegan: Flores marchitas

Cuesta trabajo recordar todas las ocasiones en que Mark Lanegan se ha presentado en nuestro país, gozando del beneplácito de la audiencia en cada uno de sus pasos. Ahora, con el álbum “Gargoyle” (2017) como su último registro en solitario, el ex Screaming Trees llegó para presentarse en el Club Subterráneo, el cual, repleto, recibió al artista con su formación light, acompañado de dos músicos en escena. Y es que el show de Lanegan nunca será un típico concierto de rock, por mucho que su trasfondo responda a las guitarras distorsionadas y las letras depresivas, muy por el contrario, el artista se la juega en encontrar una forma para comunicar sentimientos, generar lazos y así provocar toda una experiencia mediante la complicidad de sus letras junto a la música.

Bastaron sólo los primeros acordes de “When Your Number Isn’t Up” para que el aura lúgubre y decadente de Lanegan inundara cada rincón del Club Subterráneo, conectándose con el público desde el primer momento y estableciendo comunicación fluida, una que no se vio interrumpida en toda la noche. Acompañado solo de Shelley Brien en teclados y sintetizadores, además de Jeff Fielder en la guitarra, Lanegan desplegó su repertorio de una manera minimalista y directa, interpretando sus composiciones casi como si estas fueran recitadas. Bajo esa premisa, canciones como “Low”, “Hit The City” o “Sister” se jactaron de un sonido desértico, melancólico y oscuro, evocando sentimientos y sensaciones indescriptibles en palabras, como una maravillosa descomposición de las melodías, con cada canción actuando como una flor marchitándose lentamente.

En ese sentido, el hecho de minimizar el espacio a sólo tres músicos en el escenario permitió ese contexto reflexivo e íntimo al que invitan las canciones de Lanegan, entregando motivos diferentes para todas aquellas composiciones que representaron a “Bubblegum” (2004) y “Gargoyle”, los dos álbumes con mayor énfasis dentro del setlist.

Los tintes de blues se sintieron con la tripleta conformada por “One Hundred Days”, “Come To Me” y “Strange Religion”, donde destacó la estridencia en las seis cuerdas de Jeff Fielder, principal pilar para el espectro sonoro que fue predominando en todas las canciones. Riffs de peso, atmósferas oscuras y una voz expresando decadencia se dejaron caer sobre todas las almas presentes, encontrando un punto de liberación en la desgarradora versión de “You Only Live Twice”, original de Nancy Sinatra, donde Lanegan demostró cómo puede tomar prestadas canciones y hacerlas suyas sin problema alguno.

Las cosas fueron encontrando su punto cúlmine con “Phantasmagoria Blues”, seguida del cover a O.V. Wright, “On Jesus’ Program”, las cuales cerraron el set principal de la noche. No obstante, el encore vino con una tremenda sorpresa de por medio, ya que Alain Johannes subió al escenario para acompañar a Lanegan en la interpretación de dos verdaderos pesos pesados: “I Am The Wolf” y “Hangin’ Tree”, más que conocida composición de Queens Of The Stone Age y que Lanegan no tocaba desde 2012, recibida y disfrutada con alegría y sorpresa por los asistentes, felices de haber presenciado tan histórico momento de ambos ex compañeros y recurrentes colaboradores tocando nuevamente en conjunto. Así, la noche llegaba a su fin, y uno de los artistas más queridos por el público local sellaba un nuevo encuentro con su fanaticada.

Cantar, dejarse llevar por la música, abrazar la melancolía en el proceso. Mark Lanegan es mucho más que un cantante de rock y eso lo demostró con una presentación que trasgrede los clichés típicos del grunge y cualquier estilo catalogado como alternativo durante la década de los noventa. Lo realizado por Lanegan en el escenario habla de una búsqueda constante por el verdadero sentido de la música, reforzándose en una capacidad para transmitir sentimientos y crear escenarios ficticios acordes al contexto de lo que está cantando. No por nada le han llamado el “crooner moderno” gracias a su poderosa voz e implacable desplante escénico, articulando desde el amparo de la oscuridad un relato que se propaga por cada rincón del lugar y remite sensaciones que el mismo artista puede estar sintiendo en carne propia. Sombrío y misterioso, Lanegan contó un tenso relato lleno de saltos, como si se tratara de la más densa película de horror.

Setlist