Magma: De vuelta a Kobaïa

En las dependencias del Teatro Cariola se vivió una jornada maratónica de heavy metal. Desde el viejo continente recibimos al poderoso combo formado por Accept y Barón Rojo, en un show doble que terminó pasada la medianoche del miércoles, en lo que fue una verdadera maratón de electricidad para los cientos de fanáticos que repletaron el teatro de la Calle San Diego.

Los encargados de abrir los fuegos fueron los españoles de Barón Rojo. Los madrileños están celebrando 37 años de carrera y, durante dos horas de espectáculo ininterrumpido, dieron un completo repaso a su holgada discografía. Comenzando el show con las canciones “Barón Rojo”, “Son Como Hormigas” y “Larga Vida Al Rock And Roll”, el cuarteto tuvo un inicio complicado debido al pésimo sonido que salía de los amplificadores. Este problema persistió casi durante la totalidad de la primera parte del concierto, hasta que la mezcla logró equilibrarse y pudimos disfrutar de un mejor sonido, a pesar de que nunca logró hacer justicia a la energía que derrochaban los españoles sobre el escenario, pero tampoco logró empañar el goce del respetable, quien coreó cada uno de los cortes presentados por Barón Rojo.

Los oriundos de la madre patria entregaron sus mejores performances en éxitos como “Satánico Plan”, la épica “Hijos de Caín”, y la coreada “Resistiré”, dando cuenta de que los años pasan, pero el espíritu rockero no envejece. La mezcla entre el heavy metal más clásico y el hard rock con toques de blues, fueron la constante en un recital que más bien parecía un homenaje al rock & roll, no sólo por la música, sino que también por la cantidad de tributos que se hicieron a estrellas del estilo, entre ellas, al recientemente fallecido Malcom Young, guitarrista fundador de AC/DC, quien nos dejó hace unos días.

La extensa presentación culminó con la balada “Siempre Estás Allí”, bajando las revoluciones a la fiesta y dejando el ambiente listo para recibir el azote teutón. Barón Rojo se bajó del escenario entre aplausos y vítores de sus fieles seguidores, quienes, a pesar del insoportable calor que se vivió durante la tarde en la capital y en el interior del recinto, vivió con pasión el show de la leyenda del rock español.

Accept regresó a Santiago para promocionar su más reciente álbum, “The Rise Of Chaos” (2017), el decimoquinto trabajo de estudio de los alemanes, quienes se anotaron otro recital para el recuerdo en la capital, tocando lo mejor de su etapa con Mark Tornillo como vocalista y de su época de mayor éxito junto al legendario Udo Dirkschneider.

“Die By The Sword” dio rienda suelta al caos en la cancha, y fue un alivio comprobar que desde la primera nota los liderados por Wolf Hoffmann sonaron como cañón. Los clásicos no tardaron en llegar con títulos como “Restless And Wild”, “London Leatherboys” y “Living For Tonite”, poniendo a cantar a los seguidores más veteranos y también a los más jóvenes, en un evento que se mantuvo siempre en la nota alta.

Echando mano a cada una de las maromas y coreografías del estilo, los músicos en escena mantienen con vida el espectáculo que los hizo famosos hace más de tres décadas. Wolf Hoffmann es el gran maestro de ceremonias, dirigiendo el coro de voces que secunda a las épicas melodías de su guitarra, mientras que Tornillo y compañía terminan de sentar las bases de la formación de Accept más sólida en toda su historia. Es cierto lo que el calvo guitarrista nos señalaba en una entrevista hace unos años que la banda estaba pasando por su mejor momento. Independiente de que ya no llenen estadios o sean records de ventas, Accept es una verdadera fortaleza, e himnos como “Princess Of The Dawn”, “Fast As A Shark”, “Metal Heart” y, el éxito más reciente, “Teutonic Terror” consolidan a esta encarnación del conjunto como la más esplendorosa de su carrera.

“Balls To The Wall” selló la maratón de guitarras y electricidad en el Teatro Cariola. Los alemanes se erigieron una vez más como una de las instituciones metaleras más queridas de nuestro país, convocando a numerosas generaciones en un show que no conoció de puntos débiles. Sumado a la actuación de Barón Rojo, la noche del martes será recordada como una tormenta de rock y metal que hizo arder el asfalto y alzó los puños en el aire, en otra gran celebración de la música.

Setlist Barón Rojo

Barón Rojo Son Como Hormigas Larga Vida Al Rock And Roll Incomunicación El Enemigo A Abatir Invulnerable Noches de Rock’N’Roll Rockero Indomable Caso Perdido Breakthoven Satánico Plan El Malo Las Flores del Mal Con Botas Sucias Hijos de Caín Cuerdas de Acero Los Rockeros Van Al Infierno / Los Desertores del Rock / Casi Me Mato Concierto Para Ellos Resistiré Siempre Estás Allí

Setlist Accept