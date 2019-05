Los Tres: Innegablemente de vuelta

No hay duda de que Slash está en el mejor momento de su carrera, por lo que el nombre “Living The Dream” le viene de perilla al disco que se encuentra promocionando en esta gira. El guitarrista está haciendo de las suyas y acompañandose de una excelente banda de apoyo para dar rienda suelta a toda esa creatividad que afloró de su mente durante los años en que Guns N’ Roses y Velvet Revolver eran cosa del pasado, pudiendo desarrollar a sus anchas un repertorio solista cuya calidad es muy superior a lo que podrían esperar los detractores de un guitarrista, al que muchas veces se le ha criticado de estancamiento en su estilo.

El público que llegó hasta el Teatro Caupolicán entendía muy bien eso, por lo que fue entregado y dispuesto a disfrutar el show de un hombre que desde 2011 ha estado presente en seis ocasiones en nuestro país, incluyendo el show de este año. En tanto, la artista chilena Cler Canifrú fue la encargada de abrir la jornada puntualmente a la hora estipulada en el horario, entregando un brevísimo show, pero que fue muy bien recibido por la audiencia que desde temprano llegó hasta el recinto.

Una de las cosas que siempre ha caracterizado al guitarrista y a su banda es la puntualidad, ya que el programa se desarrolló tal y como estaba previsto desde un principio, con el músico y sus compañeros ingresando al escenario puntualmente a las 21:00 horas para dar inicio a “The Call Of The Wild”, el primer batacazo de una noche que estaría llena de riffs, solos y muchísima energía.

Slash es uno de esos extraños casos en que la evolución con el correr de los años no pasa por aspectos compositivos, sino más bien en lo técnico, puliendo cada vez más su estilo de tocar la guitarra, manejando a la perfección cada una de las composiciones con una soltura envidiable. A sus 53 años, se nota que el músico no pone esfuerzo alguno en interpretar sus canciones, pero no en el mal sentido, sino que en el hecho de que el guitarrista sabe y entiende que está en su zona de confort, sin tomar mayores riesgos ni buscar la innovación, optando por un deslumbre gracias a un show que se mantiene todo el rato en lo alto, sin caer en puntos bajos durante su desarrollo.

Con esta ya son cuatro las veces en que el músico se presenta de manera solista en nuestro país, y cada una ha sido, en teoría, una versión actualizada de la vez anterior. En esta ocasión, sin embargo, ofreció el show más personal y seguro que ha tenido junto a sus Conspirators, dejando de lado el pie forzado que lo hacía apelar al pasado, así como también la buena cantidad de covers que abultaba su repertorio en otros años. El presente del músico es muy diferente: con su banda Guns N’ Roses agotando estadios alrededor del mundo en su extensa gira de reunión, ya no necesita repasar un catálogo que está siendo contado por sus propios protagonistas (salvo una rendición de “Nightrain” dispuesta casi al final del set), privilegiando los tracks de sus cuatro discos de estudio y, por supuesto, enfocándose en el trabajo que vino a promocionar, “Living The Dream”, lanzado en 2018, y distribuyendo de manera casi uniforme el resto de sus álbumes en el setlist.

Si de postales se trata, el show regaló muchos momentos para la posteridad, como una accidentada “Halo”, donde fallaron las luces del teatro, con la banda quedando completamente a oscuras y sólo alumbrada por los teléfonos que espontáneamente comenzaron a encenderse, mientras la banda lo daba todo en el escenario sin dejar de rockear cada nota, y eso que apenas estamos hablando de la segunda canción de la noche.

Así también llegaron otros momentos, como la interpretación de “Back From Cali”, “By The Sword” y “Starlight”, todas sacadas del primer álbum del guitarrista, las que fueron recibidas como verdaderos clásicos por parte de la fanaticada, tal como ocurrió en “We’re All Gonna Die” y “Dr. Alibi”, donde el bajista Todd Kerns se encargó de emular a Iggy Pop y Lemmy Kilmister, respectivamente, manteniendo intacto el espíritu original de dichas composiciones.

Quizás uno de los momentos más impactantes de la noche fue la interpretación de “Wicked Stone” y un solo donde el músico demostró todo su talento, virtuosismo y destreza en las seis cuerdas, extendiéndose por más de diez minutos en un improvisado pasaje que dejó a todos con la boca abierta.

Es cosa de observar a Saul Hudson en el escenario para darse cuenta de que no sólo el músico, sino que también la persona se encuentra atravesando un estado de completa satisfacción. A Slash se le ve pleno, disfrutando lo que hace y tomándose una pausa de toda la pomposidad y espectacularidad que supone sus multitudinarios conciertos con Guns N’ Roses, para enfocarse en una instancia donde no debe apelar a la nostalgia, pudiendo desenvolverse y desarrollar un concepto y visión que le pertenece totalmente a su persona, donde se apoya de otros dos elementos importantes: primero, el carismático y talentoso Myles Kennedy, y luego The Conspirators, lo que deja en evidencia que ese extenso nombre no es algo antojadizo, sino que derechamente una forma de reconocer a un grupo de personas que no merecen ser solamente los acompañantes de la estrella principal, pudiendo brillar con luces propias en una situación que les juega absolutamente a su favor. Más que un concierto, fueron cinco músicos pasándolo bien y exponiendo su talento ante una multitud que ovacionó cada uno de sus movimientos.

Setlist