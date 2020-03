Los Tres: Gran reserva

El cambio es algo inherente al ser humano. Ya recitaba Mercedes Soza el siglo pasado que “todo cambia”. Y es que el movimiento de piezas se da en todo ámbito de la vida, y las bandas no son la excepción. Muchas veces las salidas y entradas de integrantes en ellas son duras, difíciles y llenan de temor a quienes quedan y deben salir adelante, sin embargo, hay algunas que se sobreponen de manera extraordinaria y con clase, aún cuando las modificaciones en sus formaciones parezcan casi imposibles de remediar. Tal es el caso de Vision Divine, querida agrupación italiana que, tras doce años de ausencia y en el marco de la promoción de su último LP, volvió a pisar suelo chileno la noche del sábado 29 de febrero en Club Blondie.

La convocatoria comenzó exactos 17 minutos después de la hora pactada originalmente, con H&H, reconocida banda de power metal local, haciendo su entrada al escenario. Los chilenos destacaron por su excelente calidad musical, repasando sus tres discos a través de diversas canciones que condensaron su melódico, pero pesado sonido, logrando convencer al escaso público presente en el lugar. Para comenzar, el quinteto hizo reverberar el subterráneo con cuatro temas de “Resilience” (2017), su último trabajo discográfico, con “Paths Of Doom”, “Bringer Of Death”, “Resilience” e “Imposter”. La misma tónica se mantuvo con “Save Your Soul” y “Pandemonium”, canciones que prendieron fuego a los ánimos de quienes esperaban expectantes el plato fuerte, cierre perfecto para mezclarse con las palabras de su líder, quien aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo y rendir homenaje al metal de región.

Luego, a las 19.57 en punto, SteelRage continuó llevando a cabo la tarea de preparar el ambiente. Posterior a la introducción con “Rage Of Steel”, la batería dio el puntapié inicial a “Death At Your Back”, canción con la que el vocalista ingresó con una polera de la ya clásica Plaza Dignidad en llamas, como recuerdo permanente de lo que fue y se viene en términos de movilidad social. Al continuar con “We’ll Never Give Up” y “Made To Last”, el crudo sonido de la banda resonó en toda la sala, con densas líneas de bajo y riffs de potentes guitarras que se mezclaban con el palpitar de quienes hacían su arribo. Hacia el cierre, “My Dark Passenger” y “The Last Card” fueron el ocaso perfecto para una presentación en la que, luego de retribuir el aliento de los presentes, dejaron abierta la invitación a seguir escuchando y apoyando el género.

Con el ánimo más que listo para recibir a los italianos, los asistentes comenzaron a quejarse por el retraso; quejas que quedaron en el pasado al apagarse las luces a las 20.56 para darle el pase a Mike Terrana. El percusionista, al cerciorarse de que todo estuviera perfecto para partir, se percató de que había un problema con el sillín, lo que postergó por un par de minutos el inicio. Bajo la melodía de “Insurgent” se proyectó imponente la carátula de “When All The Heroes Are Dead” (2019) e ingresaron los integrantes restantes, con Olaf, guitarrista fundador de Vision Divine, llevándose un particular y caluroso recibimiento. El estruendoso inicio de “The 26th Machine” y la avasalladora e impecable interpretación de Ivan Giannini prendieron inmediatamente al público, atmósfera que se intensificó en “3 Men Walk On The Moon” con Giannini interactuando constantemente con los fanáticos y llevándose los laureles al final de su interpretación.

Ante un auditorio encendido que gritaba el inmortal “olé, olé, olé”, el guitarrista agradecía y daba inicio a una variada y estridente sección, que repasa tanto su último trabajo como sus anteriores discos. “The Secret Of Life”, “When All The Heroes Are Dead”, “Angel Of Revenge”, “Violet Loneliness” y “The 25th Hour” lograron consolidarse como favoritas de los fans, los que cantaron y gritaron a todo pulmón, levantaron sus puños al aire y armaron mosh pits para cristalizar la potente energía que se respiraba en Club Blondie. No obstante, para mantener las vibras en su máxima frecuencia es menester saber bajar de vez en cuando. Es así como “Message To Home”, con su tono melancólico y cargado de tristeza, permitió calmar al público, dándole la posibilidad al vocalista de brillar en todo su esplendor al otorgarle el espacio para demostrar su capacidad y destreza. Al finalizar, Giannini se llevó un aplauso cerrado y comentarios positivos, tras lo cual anunció “300”, poderosa canción inspirada en Esparta que funcionó como cierre perfecto de la sección.

Cuerdas, teclados y voz se retiraron del escenario para darle el pase a Mike Terrana, baterista estadounidense de larga trayectoria en el género. Su solo de batería fue un espectáculo aparte, que le permitió desplegar todo su virtuosismo en las percusiones. Utilizando cada uno de los implementos de su imponente drum kit, el norteamericano dio cátedra de ejecución de doble bombo y manejo impresionantemente habilidoso de baquetas. Incluso, tuvo tiempo para jugar con la audiencia y despojarse de sus palillos en una de las secciones de su rendición en solitario, lo que no le dejó más alternativa que rendirse ante una ovación indiscutida al final de su acto.

Acto seguido, el grupo reingresó de forma imponente y enérgica con “The Perfect Machine”, tónica que se perpetuó con un “olé, olé, olé” dirigido por el mismo Giannini, quien declaró que este fue el mejor show de su vida. Ante las interrupciones de los presentes, y a modo de anécdota, Olaf silenció a los asistentes con un “¡Cállate, miéchica!”, para así traducir las palabras del cantante y agregar un “son los mejores”. Después de ello, el inicio de “Were I God” se vio frenado por cánticos dedicados al gobierno de turno y a la policía, lo que trajo tanto las risas como el apoyo de la banda. La atronadora canción sirvió de catarsis a través de su ímpetu y poder, los que se reencauzaron con la rendición de “The Miracle”, constituyendo un espacio para que el tecladista Alessio Lucatti diera rienda suelta a sus habilidades.

La muerte de la jornada estuvo marcada por la poderosa fuerza de VIsion Divine, con “Send Me An Angel” como la elegida para dejar en evidencia la estridencia de los italianos, así como su afinidad y sinergia a nivel de conjunto. Tratando de calmar la molestia de los fanáticos porque el show llegaba a su fin, el histórico guitarrista agradeció a la productora y a quienes llegaron al espectáculo, dándole el pase a “La Vita Fugge”, epílogo perfecto para marcar el retorno de una de las bandas más queridas del género. Sin lugar a dudas, los europeos dieron cancha, tiro y lado tanto en espectáculo como en virtuosismo, demostrando que las renovaciones e innovaciones sí pueden ser para mejor.

Setlist H&H

Paths Of Doom Bringer Of Death Resilience Imposter Save Your Soul Pandemonium

Setlist Steelrage

Rage Of Steel (Intro) Death At Your Back We’ll Never Give Up Made To Last My Dark Passenger The Last Card

Setlist Vision Divine