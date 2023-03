Lollapalooza Chile 2023: Día 2

Lo del sábado en el Parque Bicentenario Cerrillos prometía. Con las expectativas aún más altas en lo que sería la jornada con mayor asistencia y números top de una nueva versión de Lollapalooza en comparación a la jornada inaugural que cerró Billie Eilish, ni los asistentes y artistas desentonaron. Una vez más, el festival congregó a una gran cantidad de variadas personas que esperaban volver a ver a Rosalía, encantarse con Aurora o cerrar la jornada entre Cigarrettes After Sex y el canadiense Drake. Con un mejor pasar desde la experiencia y la música, la segunda jornada del festival se afianzó como la más sólida en comparación al día anterior.

Suki Waterhouse

La cantante, modelo y actriz británica Suki Waterhouse sería una de las primeras atracciones internacionales de una jornada que estuvo de lo más variada en cuanto a estilos, congregando a cientos de fanáticos bajo el sol implacable del día sábado. Con un repaso esencialmente a su único álbum “I Can’t Let Go” (2022), la artista conectó con su audiencia gracias a un sonido concreto y con una actitud dedicada, llamando la atención incluso de quienes pasaban por el lugar a esa hora.

Desplegando canciones como “Bullshit On The Internet“, “Put Me Through It” o “Neon Signs“, la artista supo cómo desarrollar una presentación en base a sus dos lanzamientos del año pasado, debido a que junto al mencionado larga duración, Waterhouse también es responsable del EP “Milk Teeth“, desde donde sonaron tracks como “Coolest Place In The World” y “Johanna“.

Con composiciones como “Nostalgia” y “Good Looking“, la artista mostró una cara fresca de un pop que no necesariamente debe estar descrito como festivalero, pero que funciona a la perfección en este tipo de contextos cuando las ganas de pasarlo bien se mezclan con la posibilidad de ampliar el espectro de bandas y artistas, elementos que se conjugaron muy bien no solo durante este show, sino que en general durante la jornada del sábado.

Pettinellis

De último momento recibimos la adición de Pettinellis en el line up de este año, debido a que la banda chilena debió reemplazar prácticamente de imprevisto a la norteamericana Willow que declinó de venir hace tan solo unos días. Más que enfrentarse a la indiferencia, el proyecto de Álvaro Henríquez fue más que bien recibido por los asistentes durante su presentación, donde lo que sobró fue la maestría en sus respectivos instrumentos.

Completamente conectados, la banda fue repasando su catálogo conocido mediante canciones como “No Hables Tanto“, “Hospital” y “El Desquite“, impregnadas en el cancionero chileno y prueba viva de que la agrupación ha regresado para quedarse, teniendo un excelente desplante en vivo para un escenario de estas características.

Se podría pensar que las composiciones de Pettinellis funcionan en contextos mucho más reducidos, pero lo cierto es que la banda sabe sacarle provecho a la riqueza musical de sus tracks con mucho ímpetu, entregando una secuencia con grandes canciones como “Sexo Con Amor“, “Arriba Quemando El Sol” de Violeta Parra y, por supuesto, el cierre con la archiconocida “Ch Bah Puta La Güeá“, punto final para un set redondo.

Aurora

Para la encantadora cantante noruega, el sol y el calor santiaguino no fueron impedimento alguno para transformar el escenario Banco de Chile en una especie de ritual mágico. Y es que gracias a su carisma y conexión con su público, Aurora transmitió con la fineza de su voz lo mejor de su repertorio y al mismo tiempo, un mensaje de mucha paz y humildad.

La cantante, que entregó canciones de sus últimos trabajos como “Heathens” o “The River”, se movía con soltura sobre el escenario y cada intervención conmovía o bien desataba la alegría del público. Junto con su banda, Aurora supo generar un ambiente de total sincronía con el público, dándose el tiempo de interactuar con cada uno de los asistentes en primeras filas o bien hacer un llamado al orden y la seguridad gracias a una seña de una de las personas.

Una artista preocupada por sus fans y por entregarse al máximo genera ese nivel de complicidad y pese a que su voz es suave se hizo escuchar con silencio y respeto. Así, la cantante logró terminar en lo más alto con su hit “Runaway” que inundó de celulares el público hasta el cierre con la eléctrica “Cure For Me”. Aurora volvía a nuestro país con una nueva estampa y una presencia única.

The Rose

La música coreana es algo que se pide constantemente en cuanto festival sea anunciado para nuestro país, por lo que un escenario como el de Lollapalooza Chile era instancia perfecta para un hito de estas características. No será k-pop, pero sí fue una banda más que destacable como The Rose la encargada de ganarse ese honor, ya que el conjunto compuesto por Woosung, Dojoon, Hajoon y Jaehyung, sortearon con gran éxito este tremendo desafío.

Frente a la mirada de fanáticas y curiosos, el cuarteto surcoreano llegó en promoción de su primer LP, “HEAL” de 2022, haciendo un repaso por sus tracks con “Cure“, “Definition Of Ugly Is” y “Sour“, muestra de un sonido que pese a no tener mucha novedad en comparación con la escena indie, goza de un aditivo especial gracias a la manera en que la banda se planta sobre el escenario.

12 canciones fueron suficientes para demostrar el arrastre que el conjunto tiene en nuestro país y la innegable oportunidad que significa verlos en vivo, permitiendo que nuestro país pueda ir conectándose de manera más amplia a los sonidos asiáticos más allá del pop de masas y el excesivamente técnico metal que llega desde oriente.

Rosalía

Uno de los grande números de la jornada era el de Rosalía, con la española pisando por segunda vez el escenario de Lollapalooza y regresando a Santiago menos de un año después de su exitosa visita en el marco de “Motomami Tour“. Centrando el show nuevamente en las canciones de su exitoso “MOTOMAMI” (2022), la española encendió al festival desde el primer minuto con hits como “SAOKO“, “BIZCOCHITO” y “LA FAMA“, entregando una completa experiencia sonora y visual en el escenario Banco de Chile.

Apoyada de su cuerpo de baile, la artista desplegó una selección de su catálogo más reconocido frente a los fans, ejemplificando que lo a veces mal llamado urbano se puede atravesar con otros estilos y configuraciones, ya que canciones como “HENTAI“, “PIENSO EN TU MIRÁ” o “Linda“, funcionan perfecto con otras como “LA NOCHE DE ANOCHE” (colaboración junto a Bad Bunny), el remix de “Blinding Lights” de The Weeknd, o el reggaetón puro y duro de “Con Altura“, todos funcionando con mucha efectividad.

Tiempo hubo hasta para homenajear a Enrique Iglesias con un cover de “Héroe“, canción que llevó al show hasta su parte final con un tridente sólido: “MALAMENTE“, “CHICKEN TERIYAKI” y “CUUUUuuuuuute“, completando un show que no tuvo respiros y que de manera fugaz pero muy contundente demostró las credenciales de la española como una artista internacional y una cabeza de cartel digna de cualquier festival.

Cigarettes After Sex

Es un tremendo desafío liderar listas y una reputación popular dentro de los márgenes del slowcore o el dream pop. Bajo esa premisa, Cigarettes After Sex sabe cómo administrar ese éxito con apenas dos álbumes de estudio y nada nuevo desde el 2019. El trío liderado por el dulce y misterioso Greg González aparecieron sobre el escenario Axe para cerrar la jornada alternativa del sábado, con un montón de fanáticos que los esperaban con ansias.

Así, rápidamente se llenó para escuchar de entrada “Crush” o “Cry”, que con su empalagosas melodías provocaron el trance generalizado que sólo evoca la banda de Texas. El show de Cigarretes After Sex puede adaptarse a cualquier escenario y provocar el mismo efecto, sin embargo, una banda de estas características siempre será mucho más agradable de ver en un espacio íntimo.

Aún así y pese a la poca interacción con el público, la banda tuvo oficio y sólo se dedicó a tocar y presentar por primera vez en nuestro país su último single “Pistol”, haciendo debutar también al hi-hat en la batería. Monótonos pero dulces, lo que provoca la banda en su base de fans es casi como un efecto narcótico. La banda recorrió todo su repertorio hasta coronar con su éxito “Apocalypse”, que desencadenó todo tipo de reacciones. La bola de disco se iluminó y no pudo ser sino el mejor cierre para una banda que logra convencer de a poco.

Drake

Cerrando la noche en el Costanera Center Stage, y con un retraso de varios minutos tal como sucedió el día anterior en Argentina, el canadiense Drake encendió literalmente los ánimos del público con un show corto pero bastante efectivo, donde la cuestionable calidad de sus canciones quedó en segundo plano gracias a su talento innato como frontman y la conexión que desarrolló junto a sus seguidores.

Aciertos como iniciar el show con “SICKO MODE” de Travis Scott hicieron que Drake se ganara a todo el público de manera inmediata, desplegando porciones de algunos de sus tracks más importantes como “Started From The Bottom“, “God’s Plan” o “Hold On, We’re Going Home“, además de otras canciones donde hace de colaborador como “MIA” de Bad Bunny, “Life Is Good” de Future y “Work” de Rihanna.

Fugaz como él solo, el show terminó rápidamente luego de 45 minutos ininterrumpidos, donde el artista interpretó canciones como “Hotline Bling“, “Pussy & Millions“, “Knife Talk” o el cierre con “Rich Flex“, además de un extraño karaoke improvisado con “I Will Always Love You” de Whitney Houston, para luego despedirse ante la mirada atónita de los fans que no podían creer la corta duración, pero también el intenso concierto que presenciaron durante esta noche.