Lollapalooza Chile 2022: Día 2

Turnstile

Otra de las grandes sorpresas que hizo su arribo hasta Lollapalooza Chile 2022 fue Turnstile, quienes utilizaron exactamente el mismo escenario y horario destinado a IDLES el día anterior para encontrarse con su sorprendentemente amplia fanaticada en el VTR Stage. El quinteto llegaba en un momento crucial, gracias al éxito de “GLOW ON” (2021), el mejor disco de su catálogo y que fue ferozmente defendido en vivo con batacazos como “MYSTERY”, “BLACKOUT” o “DON’T PLAY”, desatando el moshpit y la locura entre los asistentes que, sin importar los constantes empujones y uno que otro encontrón con quienes esperaban desde temprano por el show de Miley Cyrus, disfrutaron cada canción que Brendan Yates y compañía trajeron hasta nuestro país.

Y es que el repertorio escogido por la banda para su presentación les permitió no solamente destacar su reciente placa, sino que también dar un cariño a sus fans más acérrimos con la incorporación de tracks como “Real Thing”, “Big Smile”, “Come Back For More” o “Canned Heat”, extraídos desde su etapa más hardcore, pero siempre combinándolos a la perfección con recientes joyas como “UNDERWATER BOI”, “FLY AGAIN” o “ALIEN LOVE CALL”. Sin duda que el bajista “Freaky” Franz Lyons se llevó las miradas de gran parte de los asistentes, gracias a su polera de Colo-Colo con un “TURNSTILE 91” en la espalda, mientras que el guitarrista Brady Ebert también hizo lo suyo con su incansable paseo por todo el escenario.

Si la energía desatada no bastaba, el cierre con el combo de “HOLIDAY” y “T.L.C. (TURNSTILE LOVE CONNECTION)” generó incansables saltos entre los asistentes, quienes indudablemente quedaron con gusto a poco. Esto, porque la banda acortó en 15 minutos su presentación, una decisión poco entendible pensando en que comenzaron a la hora prevista. Pese a todo lo anterior, el debut de estadounidenses dejó más que feliz a un fiel público, que pudo vivir esa conexión de amor a través de la música.

A Day To Remember

Sin retrasos a la vista, y tras el golpe al mentón de Turnstile en el VTR Stage, era el turno de los californianos de A Day To Remember, quienes descargaron una batería de hits para el buen marco de público que se agolpó en el Banco de Chile Stage. Más allá de su minimalista propuesta sobre el escenario, que consideró solamente batería y una visual estática durante todo el set, la banda liderada por Jeremy McKinnon hizo gala de su prestancia dentro de la escena pop punk y metalcore, donde se han ganado una base importante de fanáticos y elogios.

Sin mediar sobresaltos, azotaron con “The Downfall Of Us”, “Paranoia”, “Have Faith In Me” (dedicada a las chicas del público) e “If It Means A Lot To You”, entre otras, coreadas a todo pulmón por los asistentes junto a los momentos duros y guturales. Igual a lo que sucedió minutos antes en Turnstile, A Day To Remember no dudó en mantener la vibra del público, que pasó de escenario en escenario en búsqueda de moshpit, el cual rápidamente se armó para el goce de quienes deseaban participar, directa o indirectamente.

Y es que, si se trata de este tipo de shows de bruta intensidad, lo importante es entregarse y disfrutar. Tal como anunció su vocalista: “El stage diving es peligroso, pero ustedes pagaron mucho dinero por estar acá, ¡así que diviértanse!”. A Day To Remember descargó más que potencia, también demostraron por qué su fanaticada es tan fiel y transversal, gracias a su carisma y hits que los mantienen vigentes.

MARINA

Es casi inevitable que los topes de horario puedan producirse durante un festival, lo que genera un retraso en las presentaciones y termina por perjudicar a todos los artistas restantes. Por ello, para muchos fue una sorpresa cuando a las 19:30 horas en punto MARINA hizo su arribo al Axe Stage, pese a que Pedropiedra seguía con su presentación en el Lotus Stage a sólo metros de separación. La artista inició elegante e imponente con “Ancient Dreams In A Modern Land”, track que abre su más reciente LP del mismo nombre, y que sería el motivo de su presentación por segunda vez en Lollapalooza Chile, luego de su recordado show en la edición 2016 cuando todavía era conocida como Marina And The Diamonds.

El show siguió realizándose con normalidad, a pesar del tope durante cuatro canciones, ya que fue recién en “Oh No!”, quinto track del setlist, cuando la artista finalmente pudo hacer su show sin la música que venía desde el otro escenario, y que molestó sobre todo a quienes estaban presenciando el espectáculo desde un poco más atrás. De igual manera, a Marina Diamandis pareció no importarle esos contratiempos, ya que se mostró empoderada y dominante de la situación durante todo lo que duró su show, maravillando a las primeras filas con hits de su catálogo, como “Purge The Poison”, “Man’s World” o “How To Be A Heartbreaker”.

Con sólo escuchar cómo el público coreaba cada letra de las canciones se notaba el impecable manejo del pop que la artista ha realizado con sus cinco álbumes, aportándole una consistencia con sus letras a un sonido que, pese a repetir fórmulas ya conocidas, encuentra una originalidad gracias a su voz. Ya con “Bubblegum Bitch” y “Primadonna”, MARINA se despedía en este reencuentro con sus seguidores chilenos y, si bien este debió ocurrir en las mismas circunstancias festivaleras que su debut, dejó demostrado que su amplio arrastre le permitirá dar el salto a un futuro show en solitario.

A$AP Rocky

Lo que ocurre con A$AP Rocky es extraño: pese a ser una figura trascendente en el rap norteamericano y tener a su haber álbumes que han marcado la diferencia, en su espectáculo en vivo usualmente no denota esta individualidad, privilegiando sus colaboraciones. Con un breve retraso, a las 19:55 hrs. el artista salió a escena lleno de energía para su debut en Chile, con un freestyle y con “A$AP Forever”, llenando de fuego el escenario, en las pantallas y también con la pirotecnia a disposición.

“Praise The Lord (Da Shine)” y “Fuckin’ Problems” continuaron moviendo a la gente, que con brazos en alto ensalzaba la figura de Rocky, más allá de las canciones, aunque sí se puede decir que este breve show en Chile escapó de reposar demasiado en tracks ajenos, algo que sí ocurrió en Argentina 24 horas antes. En vez de eso, en Cerrillos hizo “Pick It Up” de Famous Dex, “Yamborghini High” y “Telephone Calls” de A$AP Mob, “Work” de su partner A$AP Ferg, y “MAZZA” de Slowthai. Durante “Sundress”, Rocky paró el show para ayudar a que sacaran personas desmayadas y en malas condiciones desde el público, incluso con la petición de que dieran pasos hacia atrás por lo mucho que apretaron a la gente en reja, algo que también ocurrió toda la jornada en el otro escenario principal con quienes esperaban a Miley Cyrus. Rocky no retomó “Sundress”, pero entregó la vitoreada “L$D”.

Más adelante, las llamas volverían con el medley entre “Slob On My Knob”, “Plain Jane” y “No Limit”, en tanto que la aún no lanzada “Doja” generaba alta reacción, sin embargo, la explosión completa quedaría en el cierre con “Lord Pretty Flacko Jodye 2” y “Everyday”, momentos donde realmente se lució, y donde su voz no sonó tan atormentada entre las pistas y el cansancio por saltar y bailar todo el rato. Lo que ocurre con A$AP Rocky sí es extraño, medio escondido, medio piola, medio respetado y conocido, pero nunca por completo, y es esa es la sensación, incluso con lo feliz que dejó al público en breves 48 minutos de espectáculo, siendo una carta de presentación satisfactoria, pero que dejó con ganas de más y, especialmente, más de A$AP Rocky, ese rapero cuyos discos realmente tienen material para lucirse mucho más.

Miley Cyrus

A la hora de pensar en nombres de headliners en un festival como Lollapalooza, el de Miley Cyrus sería uno de los últimos imaginables, debido a su estatus de estrella mundial del pop con una convocatoria que no necesita ser parte de un evento de estas características para tener vitrina. Es por eso que su presencia como el show de cierre de la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2022 se vio más como un beneficio al festival que viceversa, donde en una presentación estelar deleitó a las miles de personas en el VTR Stage, con un repertorio que se paseó por todos los puntos clave de su discografía posterior a su interpretación del personaje de Hannah Montana.

Con una impecable banda de apoyo, Cyrus dominó el escenario ataviada en un ceñido traje azul, desplegando no sólo cortes de sus trabajos de estudio, como “Plastic Hearts”, “Dooo It!” o “7 Things”, sino que también guiños a artistas como Pixies con “Where Is My Mind?”, un cover de “Heart Of Glass” de Blondie o la potente “Jolene”, original de la gran Dolly Parton. Y es que, a pesar de que la sola presencia de Miley basta para llenar cada espacio, es su talentosa interpretación la que termina por completar la robustez y atractivo de su show, haciendo que canciones como “Fly On The Wall” o “Nothing Breaks Like A Heart” sorprendan tanto a sus seguidores como a los curiosos que aprovecharon de quedarse hasta el final de la jornada.

Cualquier duda de su calidad como cabecera de un festival internacional, queda derribada gracias a la manera en que la artista se compenetra con su banda para entregar una presentación que, inteligentemente, no descansó sólo en sus principales hits, sino que supo ahondar en los trabajos que definen su presente musical, como las canciones de “Plastic Hearts” (2020) y “Bangerz” (2013), discos en los que se apoyaría la selección de canciones interpretadas por Miley en su nuevo paso por Chile. De igual forma, esos temazos que la gente siempre quiere oír no podían quedar ausentes, por lo que sus dos grandes éxitos fueron escogidos como broche de oro: “Wrecking Ball” y “Party In The U.S.A.”, el cierre perfecto para una visita ilustre dentro de la variada oferta de artistas que ha tenido el festival en sus diez ediciones.