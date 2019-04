Lollapalooza Chile 2019: The 1975

En su retorno a la capital, The 1975 llegó en un estado bastante distinto al de su debut hace dos años en el mismo certamen. “A Brief Inquiry Into Online Relationships” (2018) es el extenso título del tercer larga duración de los británicos, recibiendo elogios de la crítica, la que por fin se dio la oportunidad de reconocerlos como algo más que una simple banda de pop rock del momento, y descubrió en Matty Healy y compañía un diamante al cual sólo le faltaba ser pulido. Y en su segunda visita a Santiago, nosotros también pudimos ser testigos del buen momento que está viviendo The 1975.

Comenzando la actuación con “Give Yourself A Try” y “TOOTIMETOOTIMETOOTIME”, dos sencillos de su nuevo álbum que fueron recibidos con bailes y cantos por parte de la numerosa fanaticada, el conjunto inglés se tomó el escenario como verdaderos protagonistas de la jornada. La figura principal sigue siendo sin duda alguna Matty Healy, dueño de las miradas y los gritos de los fans. El tipo sabe el poder que posee en escena, pero en esta ocasión, comparado con el primer show que ofrecieron en 2017, el frontman estuvo mucho más enfocado en usar ese poder para potenciar al grupo y a las canciones que presentaron durante su hora de concierto.

Con un montaje colorido, destacando el gran marco al centro del escenario, durante la primera mitad del espectáculo destacaron canciones como “It’s Not Living (If It’s Not With You)” o “Robbers”, donde el baile y la atmósfera ochentera que tan bien ha sabido adoptar el cuarteto de Manchester se dejó sentir con fuerza en el Parque O’Higgins. La comunicación fluyó con naturalidad entre Matty Healy y el respetable, entregando las palabras precisas para aprovechar al máximo los sesenta minutos dispuestos para el show. “I Like America & America Likes Me” y “Somebody Else” siguieron en un set que no dio descanso a la fanaticada.

Llegando al final de este retorno, “I Always Wanna Die (Sometimes)”, “Love It If We Made It” y “The Sound” fueron las mejores muestras del estado de la banda en la actualidad. Pese a que con suerte han pasado dos años desde que los pudimos ver por primera vez en vivo por estos lados, el crecimiento se nota bastante, con un espectáculo mucho más concentrado y eficiente con las canciones del nuevo álbum como protagonistas, dotando de una versatilidad y dinamismo al set que hizo que una hora fuera insuficiente para disfrutar en pleno de la música de los ingleses.

“Sex” fue la canción elegida para dar por finalizado el tercer show de The 1975 en Chile, enmarcándose como uno de los números más destacados de la jornada y del festival en general, la que parece no querer darse un descanso. De hecho, este mismo año editan un nuevo LP que continuará el ciclo de lanzamiento denominado como “Music For Cars“, por lo que hay que estar atentos para ver qué se traen entre manos. Por ahora, nos quedamos con una presentación que, con carisma, personalidad y mucho baile, demostró que el cuarteto británico está para grandes cosas y esperamos que sigan empinando el camino hasta transformarse en la gran banda que están llamados a ser.

Setlist