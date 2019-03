Lollapalooza Chile 2019: Snow Patrol

Cuando se supo que Caetano Veloso vendría a la novena edición de Lollapalooza Chile, parecía una mala idea en el contexto de audiencias que convoca un festival como este, aún más cuando se notaba que venía con el precioso proyecto que tiene con sus hijos Moreno, Zeca y Tom, donde interpretan canciones desde lo acústico más puro. Sin embargo, la apuesta arriesgadísima en la jornada inicial del festival en el escenario Lotus en el Parque O’Higgins resultó, y con creces.

Es que no siempre toca ver a una leyenda en acción de la forma más transparente de todas: rodeado de su familia. En esta aventura, Veloso se acompaña de sus hijos, siendo Zeca el único que no había tocado con su padre en Chile, y fue en esta aventura extraña pero maravillosa, traer el espectáculo que los cuatro registraron en el disco “Ofertório” (2018) y que entrega matices más cálidos a muchísimas canciones de los Veloso, algo que necesitaba del compromiso de un público que debía escuchar más que hacerse escuchar, lo que efectivamente ocurrió en los 67 minutos de show ofrecidos por el cuarteto, donde hicieron la no despreciable cantidad de 19 canciones, incluyendo clásicos y también tracks más escondidos de las carreras de cada uno.

El show partió puntual a las 19:00 hrs., con cinco sillas dispuestas, y los cuatro siempre presentes. “Baby”, escrita por Caetano para Gal Costa, fue la primera canción en aparecer. Luego, la preciosa “O Seu Amor” y la alegre “Boas Vindas” fueron el preámbulo preciso para “Todo Homem”, donde Zeca se tomó el micrófono con una interpretación impactante, algo que sería la tónica de la noche. No se trata de “Caetano & hijos”, sino que cada uno tiene su carrera y sus talentos muy bien mostrados en este espectáculo. Si Zeca dejaba con la boca abierta con sus tonos agudos, que nuevamente aparecerían en “Alguém Cantando”, lo mismo pasaría con “O Leãozinho” hecha por Moreno (presentándola como “no entiendo por qué mi padre me dice que cante su canción cuando él está aquí mismo”) o el baile de Tom a pies descalzos, o también Moreno bailando con su padre. Puras postales que muestran cómo, desde cinco sillas y un sonido acústico con claridad extrema, se puede montar un espectáculo de alto rango emocional.

Caetano sabe que este show es una muestra de cómo ama a sus hijos, e incluso lo muestra con una pequeña improvisación en honor a Moreno. Cuenta historias, habla de las madres de los chicos, dice cuál tema le dedicó a cuál de los tres, y así van pasando composiciones bellísimas, como “Trem Das Cores” u “Oração Du Tempo”, como también una canción “religiosa” que Caetano le escribió a su madre cuando esta cumplió 90 años, “Ofertório”, justo antes de “Reconvexo” y “O Leãozinho”. La imagen detenida que cambia de combinaciones cromáticas en la pantalla detrás del cuarteto no es al azar: es un cordel con un nudo frente a un sol brillando. Este era un espectáculo, pero también una muestra de la unión familiar y cuán importante es para poder valorar la propia obra. Caetano sabe que este show es una muestra de cómo ama a sus hijos.

Moreno debe ser quien más se pudo notar, desde su habilidad para apoyar con maestría en las segundas voces a su padre, hasta cómo hacía sonar lijas, un plato y un pandero como elementos dignos de un carnaval. Además, era el otro que podía comunicarse en español fluido, lo que le permitió ser el cómplice de Caetano en esas salidas de libreto tan características. El cierre entre “Força Estranha” y “How Beautiful Could A Being Be” mezcló cuán fácil es corear las canciones de Caetano en la primera, y cuán sencillo es entusiasmarse con el baile, como pasa con la segunda, donde los artistas fueron los primeros en salirse de esquemas, con Moreno bailando sabrosamente, incluso moviendo su trasero con sensualidad y gracia, para luego tener de cómplice a su padre, que a sus 76 años aún continúa sonriendo como un muchacho de 16, y bailando hasta que el cuerpo no dé, siendo algo tan hermoso como risible porque es una conexión linda y ridícula, inexplicable, como son las mejores.

Aunque se haya pasado unos minutos del tiempo que le habían entregado, el cuarteto recorrió prácticamente todas las facetas que es capaz de ofertar, en uno de esos espectáculos que muestran cómo a veces hay que tener fe en el público, porque incluso en el espacio (que muchos, erradamente, consideran el) más centennial de la música en Chile, existe chance de sorprenderse con la belleza de las relaciones humanas y los sentimientos hechos canción. Es esa “Força Estranha” que mueve todo lo que hacemos y que a veces permite que el respeto a un grande de la música de nuestro continente, convierta algo excelente en una ocasión, quizás, irrepetible.

Setlist