Lollapalooza Chile 2019: Rosalía

Es extraño que Foals aún esté en el espacio de final de la tarde en los festivales, pese a que la banda lleva un buen tiempo de evolución. Ahora, el conjunto se presentaba en nuestro país nuevamente, esta vez en promoción de su trabajo “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1”, disco que, aunque lleva pocas semanas afuera, ya era dominado por quienes llegaron hasta el escenario Banco de Chile para presenciar el show de los británicos, quienes, en el intervalo de una hora y quince minutos, hicieron cantar, bailar, saltar y gritar a toda la enardecida audiencia que se apostó a esas horas de la tarde. Comandados por el siempre carismático Yannis Philippakis, el conjunto se mostró seguro y siempre preparado desde el inicio, entregando la que, sin duda, fue una de las presentaciones más sólidas del fin de semana.

A la segura, “Mountain At My Gates” abrió el set con una potente interpretación por parte del conjunto, quienes han sabido con los años ir perfeccionando sus capacidades en escena para darle rienda suelta a sus composiciones, mejorando considerablemente las selecciones de su catálogo, además de estrenar de buena manera tracks como “On The Luna” o “In Degrees”, demostraciones del concepto instrumental mucho más elaborado que adoptaron en su último LP. Por supuesto, los clásicos nunca quedan fuera, por lo que la llegada de “Olympic Airways” fue un regalo para los fans más antiguos del conjunto, así como también las ganas de baile con “My Number”, una de las apuestas seguras en cada uno de los shows de la banda gracias a su temple bailable con beats de fiesta, elementos que no podrían faltar en cualquier buen show de los británicos.

Ese llamado al baile en Foals es esencial, por lo que se torna primordial el hecho de que la banda atribuya el éxito de esa propuesta a su ejecución instrumental. Aquí el baile nace desde las cuerdas, añadiendo el teclado en parámetros un poco más convencionales para incitar los ánimos, sin secuencias prefabricadas o pistas de fondo que carecen de una consistencia al momento de sonar en vivo. La música de Foals viene desde el alma, desde una banda que entrega todo a la hora de tomar sus instrumentos, sacándole partido hasta al más minino acorde con el fin de sorprender en su interpretación. Es precisamente ahí donde el show se detiene más, aplicando fórmulas con riffs de antología en composiciones ya conocidas, como “Spanish Sahara” o “Red Socks Pugie”, demostraciones de un Foals mucho más centrado en la potencia de las guitarras, pero igual de poderoso y efectivo que cuando se enfoca en la pista de baile.

Gracias a estar siempre arriba, el show de los británicos pasó casi de manera fugaz, escogiendo favoritas como “What Went Down” y “Two Steps, Twice” para cerrar su primer set en nuestro país, ya que la banda tiene pactada una segunda fecha para este martes en Cúpula Multiespacio, recinto donde seguramente se producirá un ambiente mucho más encendido y entusiasta que el que tuvieron al aire libre.

Albergados bajo el evidente pronóstico, Foals entregó un show de primera, de esos que no recayeron en recursos técnicos o factores externos para ganarse a la audiencia, encendiendo los ánimos sólo a punta de guitarras y buena música, y entregando uno de esos shows que dejan contento a todo el mundo.

Setlist